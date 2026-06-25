歴史、メカニズム、戦い方から部隊編制、開発と生産、ウクライナ戦争での最新事情まで！戦車のすべてを体系的に理解できるオールカラー図鑑が発売！

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／代表取締役社長：松井謙介）は2026年6月24日(水)に歴史群像シリーズ『図解でわかる！戦車図鑑』 定価：1,870円（税込）を発売いたしました。本書は戦車について体系的に解説したオールカラーの図解本です。入門者はもちろん、それなりの知識のある方にとっても知識の整理と体系化に有用な一冊となっています。

戦車の基本からメカニズム、運用と戦術、最新事情までが体系的にわかる！

本書は以下の全１１章から構成されています。種類と分類、歴史、メカニズムから部隊編制、戦術・戦法、さらにはウクライナ戦争での戦車事情まで、体系的に解説されています。



第一章 戦車の概要

第二章 戦車発達史

第三章 攻撃力

第四章 防御力

第五章 機動力

第六章 部隊の編制

第七章 戦車の運用と戦術

第八章 戦車の敵

第九章 戦車の「生涯」

第十章 戦車エースたち

第十一章 ウクライナ戦争と戦車

見開き１項目の構成。イラストほかビジュアル満載でわかりやすい！

◎本書は１見開きで１項目（左ページに解説文、右ページに図解）を取り上げており、わかりやすい構成となっています。また、ミリタリーイラストの第一人者・上田信先生のイラスト多数を掲載、その他、概念図や分類図などの図表も満載で、「見てわかる図鑑」ともいえます。



◎巻末に索引がついていて、索引語から引いて、関心のあるページに飛ぶことができます。



◎巻頭の「【時代別】世界の主要戦車カタログ」では、時代ごとの著名な戦車の写真と主要データが掲載されています。

「図解でわかる！戦車のすべて」の大判化＆大幅増補した「パワーアップ版」！

本書は2019年に学研プラスから刊行された「図解でわかる！戦車のすべて」を大判化（B6判からA5判へ）し、読みやすく、かつ見やすくするとともに、巻頭にカタログ頁を、本文末尾に「ウクライナ戦争と戦車」を増補（合計４０ページ）した「パワーアップ版」です。戦車について知りたい方にとって、まず最初に手に取って頂きたい一冊です。

【商品概要】

図解でわかる！戦車図鑑

著者：白石 光

定価：1,870円 (税込)

発売日：2026年6月24日(水)

判型：A5

ISBN：9784651206004

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

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