陸前高田でJICAグローカルプログラムの受け入れを開始。青年海外協力隊、海外への渡航前研修として

認定特定非営利活動法人SET

途上国への派遣が決まった若者が、岩手県陸前高田市の住民宅を一軒ずつ訪ねている。2026年6月18日から始まったJICAグローカルプログラム（派遣前型）の受け入れ--認定NPO法人SETにとって4回目となる今回、JICA海外協力隊2026年度渡航予定者3名が約2カ月半の間、SETの活動に参画し民泊や多文化共生などの取り組みを担う。活動期間は2026年8月25日まで。

■ JICAグローカルプログラム（派遣前型）とは？

JICA海外協力隊の合格者が、派遣前訓練の開始前に国内の地域活性化の取り組みにOJTとして参加するJICAの公式プログラムです。地域課題への知識と経験の習得に加え、途上国での活動に必要なコミュニケーション能力とPDCAサイクルの実践経験を積むことを目的としています。今回は陸前高田での受け入れ先として認定NPO法人SETで活動を行います。

■ 陸前高田での活動内容

参加者は地域課題・地域おこし活動・地方行政の仕組みについてオリエンテーションを受けます。その後の活動の大半はSETでの実践です。

SETでの主な活動は二点です。一つは、修学旅行民泊を支える受入家庭の開拓とフォローアップです。参加者は各家庭を訪問し、対話を重ねながら、新たな受入家庭の開拓と既存家庭への継続的なサポートを担います。彼らの新鮮な視点で多様な角度から民泊の取り組みをアップデートしていきます。

もう一つは、海外留学生の受け入れサポートです。多文化理解、共生につながる活動として7-8月に訪れる海外留学生の陸前高田の地域住民との関係構築に関してのサポートをしていきます。このほか、コミュニティカフェ彩葉の運営サポートや、彼ら自身が考案するプロジェクトなども実施する予定です。参加者はシェアハウスで暮らしながら、20代中心のSETメンバーの一員として活動します。

■ 受け入れ担当者のコメント

今回で4回目の受け入れになります。日本国内の地域課題と途上国の課題には、徐々に共通性があるものも現れてきていると感じています。そうした状況の中で、派遣前の研修として日本の地域に入り込み、実際に活動できることは、とても意味があると感じています。多くの地域の方と繋がり、陸前高田とのご縁が繋がっていくような2ヶ月半を過ごしてもらいたいです。

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■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの"やりたい"を"できた"に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊や大学生・社会人向けプログラム、地域コミュニティづくりなどを通じて、若者が地域の日常に関わり、住民とともに学び合う"続く関係"を育んでいます。2024年度は年間5,000人以上が参加。現在では岩手県のみならず複数地域で活動を展開。若者の成長と地域の活力を同時に生み出しながら、人と地域の関係性そのものを基盤とした、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。過去に2度の内閣総理大臣賞受賞、その他多数受賞。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

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