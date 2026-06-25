スポンジ・ボブが大好きな遊園地『グローブ・ワールド』の世界観をテーマにしたイベント開催決定！スポンジ・ボブたちとのMEET＆GREETや特別なアイテムの発売も。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2026年7月11日(土)・7月12日(日)の2日間、池袋サンシャインシティ噴水広場にて、プラザスタイルがマスターライセンスを保有する世界中で人気のキャラクター『SpongeBob(スポンジ・ボブ)』の作中に登場する遊園地『GLOVE WORLD』をテーマにしたPOP UPイベント「Welcome to GLOVE WORLD!」を開催します。

今年も『スポンジ・ボブ』の限定アイテムが全国のPLAZAに大集合！6月26日(金)から7月16日(木)の期間、スポンジ・ボブやパトリック、ビキニタウンの住人たちが愛してやまない伝説の遊園地『GLOVE WORLD(グローブ・ワールド)』をテーマにしたプロモーション『GLOVE WORLD! The Wacky Ride(グローブワールド！ザ・ワッキー・ライド)』を開催。ここでしか手に入らない限定のアイテムが多数、全国のPLAZA、PLAZA オンラインストアに登場します。

この『GLOVE WORLD! The Wacky Ride』プロモーションの一環として、その世界観をテーマにしたスペシャルなイベント『Welcome to Glove World』が、7月11日(土)・7月12日(日)の2日間限定で、池袋サンシャインシティ噴水広場にて開催されます。スポンジ・ボブたちと会える「MEET＆GREET」や、イベントを記念したアイテムの販売、『GLOVE WORLD』モチーフのフォトスポットの展開など、さまざまな企画をご用意したイベントです。

今年の「MEET＆GREET」は、スポンジ・ボブ、パトリックに加えてイカルドも登場！3人そろった姿を見ることができる特別なモーメント！さらに、事前にLINEにてランダム抽選を行い、当選した方は3人と一緒に写真を撮ることもできます。特別な思い出になること間違いなしのスペシャルな機会をお見逃しなく！事前抽選への応募は6月25日(木)10:00より受付をスタート。抽選に関する詳細は、下記詳細ページをご確認ください。

さらに、本イベント会場にて先行発売となるスペシャルアイテムの展開も予定。遊園地からの帰り道、間違ったバスに乗って深海に迷い込んでしまったスポンジ・ボブとパトリックのエピソード『Rock Bottom(ロックボトム行きバス！)』をデザインしたグッズなど、ファンにはたまらないアイテムが勢ぞろいします。Tシャツやトートバッグなどのアパレルから、ポーチ類、クリアボトル、キーリングなどの雑貨類まで、まるで『GLOVE WORLD』のお土産ショップにやって来たかのような、遊び心あふれるラインアップです。

また、7月14日(火)にバースデーを迎えるスポンジ・ボブへのメッセージを貼れる巨大ボードも登場。同場所に設置されたバースデーカードにイラストやメッセージを書いて、ぜひスポンジ・ボブのお誕生日をお祝いしてくださいね。

ここでしか体験できないスペシャルなイベント「Welcome to GLOVE WORLD!」をお見逃しなく。

「Welcome to GLOVE WORLD!」

開催日時：7月11日(土)・7月12日(日) 各日10:00～20:00 ※物販 各日11:00～18:00

開催場所：池袋サンシャインシティ噴水広場

●MEET＆GREET

スポンジ・ボブ、パトリック、イカルドが池袋サンシャインシティ噴水広場に遊びに来る「MEET＆GREET」を実施！3人そろった姿を見れるのは、なかなかないレアな瞬間。事前抽選に当選した方は、

3人と一緒に写真をお撮りいただけます。事前抽選の応募は6月25日(木)10:00スタート。

詳細は下記詳細ページをご確認ください。

詳細ページ：https://www.plazastyle.com/contents/topics/detail/480

MEET&GREET 開催時間

11:30～ / 13:00～ / 15:00～ / 16:30～ 各回約20分

※3人との写真撮影へのご参加には、事前に整理券(抽選)の取得が必要です。

※整理券はランダム抽選で行われ、LINEにて『PLAZA イベント受付専用』アカウントを友達追加の上、ご応募いただけます。

※ご観覧のみの場合、整理券は不要です。※スケジュールは予告なく変更となる場合があります。

●イベント会場先行販売アイテム

「Welcome to GLOVE WORLD!」の開催を記念したアイテムが続々登場！

『スポンジ・ボブ』シーズン1の伝説的エピソード『Rock Bottom(ロックボトム行きバス！)』のデザインを落とし込んだアパレルや雑貨類をお見逃しなく。

●フォトスポット / ARフォト

『GLOVE WORLD』で楽しむキャラクターたちのパネルと写真が撮れるフォトスポットが登場！

さらに、『GLOVE WORLD』のアイコンでもあるグローブをかぶっているような写真や、サングラスを付けているような写真が撮れるARフィルターもご用意！まるで自分たちも『GLOVE WORLD』に来ているかのような雰囲気を楽しめます。

●HAPPY BIRTHDAY SpongeBob

7月14日(火)にバースデーを迎えるスポンジ・ボブへのメッセージを貼れる巨大ボードが登場。同場所に設置されたバースデーカードにイラストやメッセージを書いて、ボードをいっぱいにしてくださいね。

●ノベルティプレゼント

PLAZA 池袋サンシャインシティアルパ店および、イベント会場にて、税込3,000円以上お買い上げのPLAZA PASS 本会員様に、イベント会場に設置されたカプセルトイマシンが回せるメダルをお渡し！カプセルトイの中には、特別デザインの缶バッジ全8種(非売品)が入っています。何が出るかは開けてからのお楽しみ！

※缶バッジは各日400個限定、なくなり次第終了です。

※対象となるレシート1枚につき、メダルを1枚お渡しします。

※レシートの合算はできません。

※画像はイメージです。

※本イベントは池袋サンシャインシティ噴水広場限定の企画です。

※プレゼント、景品は数量限定、なくなり次第終了です。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

※画像を使用される場合は下記コピーライトを表記してください。

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