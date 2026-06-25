【メンズメイクアイテム初の快挙】「WWDBEAUTY 2026年上半期ベストコスメ」にて、THE FUTURE「カラーチェンジBBクリーム」がメンズコスメ部門 総合1位を受賞！

STORiiY株式会社

STORiiY株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡辺真大）が展開するメンズメイクブランド「THE FUTURE」は、「WWDBEAUTY 2026年上半期ベストコスメ」において、『カラーチェンジBBクリーム』がドラッグ＆バラエティストアチャネル メンズコスメ部門 総合1位を受賞したことをお知らせいたします。

今回の受賞は、2026年上半期にドラッグ＆バラエティストアで販売された数あるメンズコスメの中で最も高い評価を獲得したものです。

THE FUTUREは、「僕たちは、何者にでもなれる。」をブランドコンセプトに掲げ、メンズメイクを通じて自信を持ち、自らの可能性を広げるきっかけを提案するブランドです。今回の受賞を励みに、今後もより多くの方へメンズ美容の価値を届けてまいります。

「WWDBEAUTY 2026年上半期ベストコスメ」とは

「WWDBEAUTY」が百貨店・セミセルフ、ドラッグ＆バラエティストア、ECなどの販売チャネルにおいて、2026年上半期（1月～6月）の売上実績をもとに選出するベストコスメ企画です。

新商品だけでなく既存商品も含めた総合ランキングを発表しており、美容業界における注目度の高いアワードの一つとして知られています。

受賞製品情報

ザ・フューチャー カラーチェンジBBクリーム

価格：1,980円（税込）

内容量：25g

「メイクしていることがバレにくい」を追求した、メンズメイク初心者のためのBBクリーム。

白いクリームが肌になじませることで自然な肌色へ変化する独自のカラーチェンジ処方を採用。色選びの難しさを解消しながら、青ヒゲやクマ、ニキビ跡などの肌悩みを自然にカバー※し、清潔感のある印象へ導きます。

製品特徴

１. 肌色に合わせて自然になじむカラーチェンジ処方

白いクリームが肌の上で自然なベージュカラーへ変化。メンズメイク初心者でも色選びに悩むことなく使用できます。

２. 男性特有の肌悩みを自然にカバー※

青ヒゲ、クマ、ニキビ跡、赤みなどを自然に補正※。

厚塗り感を抑えながら清潔感のある印象を演出します。

３. 国内最高基準値 SPF50+／PA++++で紫外線から肌を守る

日常生活はもちろん、屋外での活動時にも使用できる国内最高基準値のUVカット機能を搭載。メイクしながら紫外線対策も叶えます。

４. クレンジング不要、洗顔料だけで簡単オフ

メンズメイク初心者でも取り入れやすいよう、クレンジング不要の処方を採用。普段お使いの洗顔料だけで簡単に落とすことができます。

５.「メイク感」を抑えたナチュラルな仕上がり

肌を均一に整えながらも素肌感を残した自然な仕上がりを実現。ビジネスシーンからプライベートまで幅広く使用できます。

※メイクアップ効果による

THE FUTURE Brand Concept

僕たちは、何者にでもなれる。

メンズメイクとは何か。

それは、可能性を押し広げるものだと思う。

なりたい自分になる。自信が生まれる。

自分を愛せるようになる。

他者を愛せるようになる。

目の前の景色を変えることができる。

メンズメイクは、意志だ。

メンズメイクは、希望だ。

メンズメイクは、可能性だ。

THE FUTUREは、

メンズメイクの可能性を、

1人ひとりの自分らしさを、

押し広げていく

THE FUTURE 公式メディア

公式HP

https://thefuture.care/

Instagram

https://www.instagram.com/thefuturecare/

X（旧Twitter）

https://x.com/thefuturecare?s=21&t=7JlDTJuI32l5B4vcDySjaw(https://x.com/thefuturecare?s=21&t=7JlDTJuI32l5B4vcDySjaw)

TikTok

https://www.tiktok.com/@thefuture.official

会社概要

社名：STORiiY株式会社

本社所在地：東京都渋谷区神南1丁目19-4 日本生命渋谷アネックス7F

代表取締役：渡辺 真大

HP：https://storiiy.com/

TEL：050-5358-6065