5月度ストリーミング認定～Omoinotake、back numberがダイヤモンド認定！

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一般社団法人日本レコード協会

一般社団法人日本レコード協会は、2026年5月度ストリーミング認定作品を公表いたしました。
▶ストリーミング認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/data/st/


・ダイヤモンド認定






Omoinotake「幾億光年」

＊Omoinotakeは、今回が初のダイヤモンド認定です。






back number「ハッピーエンド」

＊back numberは、今回で4作品目のダイヤモンド認定です。






・ダブル・プラチナ認定作品






幾田 りら「スパークル」






CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」






クリープハイプ「栞」






SEKAI NO OWARI「最高到達点」






BE:FIRST「夢中」






Mrs. GREEN APPLE「ANTENNA」






WANIMA「ともに」






その他、5月度は17作品（邦楽16作品、洋楽1作品)がプラチナ認定となりました。


https://prtimes.jp/a/?f=d10908-669-99f145e292507bc9d369f53e9251130b.pdf

詳細は以下URLおよび添付資料をご覧ください。


▼日本レコード協会 ストリーミング認定


https://www.riaj.or.jp/data/st/



＜認定基準（最低累計ストリーム数）＞


プラチナ：1億


ダブル・プラチナ：2億


トリプル・プラチナ：3億


ダイヤモンド：5億


ダブル・ダイヤモンド：10憶



以上