5月度ストリーミング認定～Omoinotake、back numberがダイヤモンド認定！
一般社団法人日本レコード協会
一般社団法人日本レコード協会は、2026年5月度ストリーミング認定作品を公表いたしました。
・ダイヤモンド認定
Omoinotake「幾億光年」
back number「ハッピーエンド」
・ダブル・プラチナ認定作品
幾田 りら「スパークル」
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
クリープハイプ「栞」
SEKAI NO OWARI「最高到達点」
BE:FIRST「夢中」
Mrs. GREEN APPLE「ANTENNA」
WANIMA「ともに」
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-669-99f145e292507bc9d369f53e9251130b.pdf
一般社団法人日本レコード協会は、2026年5月度ストリーミング認定作品を公表いたしました。
▶ストリーミング認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/data/st/
・ダイヤモンド認定
Omoinotake「幾億光年」
＊Omoinotakeは、今回が初のダイヤモンド認定です。
back number「ハッピーエンド」
＊back numberは、今回で4作品目のダイヤモンド認定です。
・ダブル・プラチナ認定作品
幾田 りら「スパークル」
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
クリープハイプ「栞」
SEKAI NO OWARI「最高到達点」
BE:FIRST「夢中」
Mrs. GREEN APPLE「ANTENNA」
WANIMA「ともに」
その他、5月度は17作品（邦楽16作品、洋楽1作品)がプラチナ認定となりました。
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-669-99f145e292507bc9d369f53e9251130b.pdf
詳細は以下URLおよび添付資料をご覧ください。
▼日本レコード協会 ストリーミング認定
https://www.riaj.or.jp/data/st/
＜認定基準（最低累計ストリーム数）＞
プラチナ：1億
ダブル・プラチナ：2億
トリプル・プラチナ：3億
ダイヤモンド：5億
ダブル・ダイヤモンド：10憶
以上