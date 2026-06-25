【新時代のウェルネス体験！】アミューズメントフィットネスクラブ×カラオケ「FIT-VOICE」初導入！

フィットイージー株式会社 全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市、以下：当社）は、身体と心の健康（ウェルネス）を多角的にサポートする新たなアミューズメントサービスとして「FIT-VOICE（健康カラオケ）」を2026年6月11日（木）にグランドオープンした「FIT-EASY本巣文殊店」に初導入いたしました。FIT-EASY本巣文殊店に導入した「FIT-VOICE（健康カラオケ）」

◆当社が「健康カラオケ」を導入した経緯

当社が目指すのは、単なるトレーニングの場ではなく「楽しみながら健康になれる。目標達成ができる」空間を提供することであり、すべての会員様の「究極のウェルネス」を体験いただくことです。

その一環として、世代を問わず誰もが気軽に楽しめる身近なアクティビティであるカラオケです。腹式呼吸や腹式発声による有酸素運動の効果を掛け合わせ、大声で歌って楽しみながらメンタルヘルスケアも行える新サービス「FIT-VOICE（健康カラオケ）」を導入いたしました。

◆ウェルネスを促進する「FIT-VOICE」5つの健康効果

「FIT-VOICE」は単なる娯楽にとどまらない、多角的なヘルスケアを提供します。

【有酸素運動】

腹式呼吸と腹式発声により、体幹や心肺機能の強化といった運動効果を実現します。

【アンチエイジング】

発声を通じた“表情筋”のトレーニングが可能です。

【シニアの健康維持】

のど周りの筋肉を使うことで、将来的な誤嚥（ごえん）防止に繋がります。

【脳トレ・認知機能】

リズムをとる動作や歌詞の想起が、認知機能の維持に寄与します。

【ストレス発散】

思い切り大声で歌うことによる、ストレスホルモンの減少が期待できます。

◆追加料金なし！“月会費内で歌い放題”の本格カラオケ空間

最新機種を備えた1～2名用の専用空間で、本格的なカラオケをお楽しみいただけます。

当社はこれらすべてのアミューズメントサービスが、「月会費のみ」で追加料金なしでご利用いただける新しい形のフィットネスクラブです。

※1枠60分、2名まで利用可能（要予約）。順次、全国の店舗に導入予定。

◆会員様からの生の声

ご利用いただいた会員様からは、驚きと喜びの声を多数いただいております。

・40代男性「最新の機種で大声で歌えてスッキリした。会費内でカラオケができるのはうれしい！」

・20代女性「1部屋に2人まで入ることができ、性能もカラオケ店並みで十分楽しめるものでした。」

・50代女性「気軽にカラオケを楽しめるのは嬉しいサービスです。」

・40代女性「FIT-EASYに通う中でカラオケもできるのはすごい。全店舗に導入してほしい！」

◆FIT-VOICE導入店舗「FIT-EASY 本巣文殊店」概要

住 所：岐阜県本巣市文殊字天辺1006-1

開業日：2026年6月11日（木）

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

利用料金：月会費:7,678円（税込）

店舗HP：https://lp.fiteasy.jp/lp-gifu-motosumonju/

店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy_motosumonjyu/

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,357,449,180円

従業員数：320名 2026年4月30日現在

店舗数：282店舗 2026年6月25日現在

URL：https://fiteasy.jp/ (https://fiteasy.jp/)（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）



※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。