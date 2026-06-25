DiscoverFeed株式会社、分散型データセンター事業稼働開始

DiscoverFeed 株式会社

DiscoverFeed株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：露木芳通、以下「当社」）は、大分県にて構築中の分散型データセンターの一部機能の稼働を開始し、クリエイターの写真や動画、SNS投稿などをまとめて保存し、ファンと共有できる新サービス「MYアルバム」のテスト運用を開始いたします。

第一弾参加クリエイター兼ローンチパートナーとして、元AKB48・BNK48・CGM48の伊豆田莉奈さんにご参加いただきます。

1．データセンターの一部稼働開始

当社は、IPFS技術を活用した分散型データセンターであるD-DMC（Decentra1ized Data

Mnagement Center）の構築を推進しております。

同データセンターは、「データ保管は無料、データを使用した分だけ課金」という事業モデルの元、写真や動画をはじめとする大量のデータを保存・管理するための施設として、約7,000TB規模のデータ保管能力を準備しております。

MYアルバムのテスト運用開始により、データセンターの一部機能の稼働を開始いたします。

今回のMYアルバムテスト運用では日本・アジアで活動する伊豆田さんの写真や動画などのコンテンツデータの保管をし、データセンターに保管したコンテンツをMYアルバム上でファンが実際に閲覧・整理・保存・共有することで、データ基盤がどのようにサービスとして活用されるかの検証を行います。

当社は、トレードワークス株式会社との業務提携により、データセンター上で稼働する管理アプリケーションや運用基盤の整備を進めています。MYアルバムは、このデータ基盤を一般のクリエイターやファンが実際に利用する、具体的なサービスの一つとなります。

2．MYアルバムとは

クリエイターは、Instagram、TikTok、YouTube、X、ライブ配信など、さまざまな場所で写真や動画を発信しています。一方で、過去の投稿は時間がたつと見つけにくくなり、せっかくの写真や動画が十分に活用されないまま埋もれてしまうことがあります。MYアルバムは、こうしたコンテンツを一つの場所にまとめて保存・整理し、ファンはいつでも見返せるようにするサービスです。

さらにファンは、好きな写真や動画を保存・整理し、自分だけのアルバムを作ることができると同時に、“推し”の動画を編集し、切り抜き動画を作成することもできます。編集したコンテンツはクリエイター本人が確認し、公認コンテンツとしてファンのSNS上で公開できる機能も提供する予定です。

※掲載画面は開発中のイメージであり、正式サービス開始時にデザインや機能が変更される場合があります。

3．MYアルバムテスト運用について

今回のテストでは、伊豆田さんがこれまでSNSなどで発信してきた写真や動画を、MYアルバム内に保存し、モニターが実際にデータの整理・保存・流通が適格に行われるかの検証を行うと同時に操作性の確認を行います。

伊豆田さんには、クリエイターとしてMYアルバムを利用いただくだけでなく、クリエイター視点でのサービス開発におけるアドバイザーとしてのご協力をいただき、実際のクリエイターとファンの意見を取り入れることで、正式サービス開始に向けて機能や画面を改善してまいります。

4．伊豆田莉奈さんについて

伊豆田莉奈さんは、2011年にAKB48で活動を開始し、その後、タイを拠点とするBNK48、

CGM48でも活動しました。

現在は、日本とタイの両国で、SNSでの情報発信、イベント出演、ライブ配信、観光、ファッション、スポーツなど、幅広い分野で活動しています。日本とタイの双方にファンを持ち、日常的に多くの写真や動画を発信していることから、MYアルバムの第一弾参加クリエイター兼ローンチパートナーとして参加いただくことになりました。

5．今後の展開

今後は、伊豆田さんとのテスト運用を通じて、クリエイターとファンの双方にとってメリットがあり、使いやすいサービスへとMYアルバムを改善してまいります。

2026年8月に予定している正式サービス開始後は、アイドル、アーティスト、ライバー、YouTuber、TikToker、インフルエンサーなど、さまざまな分野のクリエイターに参加いただく予定です。

また、クリエイターのコンテンツを保存するだけでなく、ファンによる整理・共有、限定コンテンツ、投げ銭、グッズ、チケット販売など、ファンとの新しい交流や収益機会につながる機能を順次提供していく予定です。

MYアルバムを通じて、クリエイターの大切な写真や動画を長く残し、ファンとともに楽しみながら、新たな価値を生み出せる環境を目指します。

伊豆田莉奈さん コメント

これまでSNSでたくさんの写真や動画を発信してきましたが、昔の投稿が見つけにくくなってしまうこともありました。MYアルバムを使って、ファンの皆さんと一緒に思い出をMY アルバムに残していけることを楽しみにしています。

私も実際に使いながら、クリエイターさんやファンの方にも分かりやすく、楽しいサービスになるように意見を伝えていきたいと思います。よろしくお願いします！

会社概要

DiscoverFeed株式会社

AI・Web3・データインフラ・ファンダム領域を融合した「DAG Project」を推進しています。分散型データ基盤「D-DMC」、AI共同制作プラットフォーム「DAIM」、ファンダムサービス「MYアルバム」、決済基盤「DMC-PAY」などを展開しています。

所在地：東京都港区南青山2-2-8 DFビル6階631

代表者：代表取締役CEO 露木芳通

URL：https://discoverfeed.net