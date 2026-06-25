奈良市東包永町に限定1区画「ココナラならきたまち」誕生古都・奈良の趣を受け継ぐ“きたまち”に、建築家デザインの住まいを計画

株式会社日本中央住販株式会社日本中央住販は、奈良市東包永町に新規分譲地「ココナラならきたまち」をオープンいたしました。総区画数は限定1区画。近鉄奈良駅徒歩14分の利便性と、東大寺や奈良公園を身近に感じる「きたまち」エリアならではの落ち着いた住環境を兼ね備えた、希少性の高い物件です。敷地面積は179.96平方メートル 。町屋のような細長い敷地形状を活かし、建築家デザインによる奈良らしい美意識を感じる住まいを計画しています。

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「ココナラならきたまち」が誕生する奈良市東包永町は、古都・奈良の歴史や文化を日常の中で感じられるエリアです。

近鉄奈良駅へ徒歩14分というアクセスの良さを持ちながら、周辺には落ち着いた街並みが広がり、便利さと静けさを両立した暮らしが叶います。東大寺転害門や奈良女子大学記念館などが点在する“きたまち”は、ならまちと並び、近年あらためて注目を集める奈良らしい住環境です。

本物件の大きな魅力は、限定1区画ならではの特別感と、約54坪のゆとりある敷地です。

奈良の町屋を思わせる細長い敷地形状は、奥行きを活かした住まいづくりと相性が良く、門まわりから住空間へと自然に気持ちが整っていくような、静かで品のある暮らしを計画できます。

画一的な住宅ではなく、街の歴史や景観に寄り添いながら、ご家族らしさを表現できる一邸を目指します。

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建築計画では、町屋のような奥行きと古都の趣を活かしながら、現代の暮らしやすさを融合させた建築家デザインの住宅を予定しています。

外観は奈良の街並みに調和する上質な佇まいに、室内は家族のライフスタイルに合わせた快適性とデザイン性を両立。日々の暮らしの中で、歴史ある街に住まう誇りと、自分たちらしい住まいの心地よさを感じていただける計画です。

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また、鼓阪小学校や若草中学校、郵便局、医療施設なども身近に揃い、子育て世帯から落ち着いた住環境を求めるご家族まで幅広く検討いただける立地です。

京都・大阪方面へのアクセスにも優れ、近鉄奈良駅から大阪難波駅へ直通38分、京都駅へ50分と、通勤・通学にも便利なポジションです。

株式会社日本中央住販は、創業40年、累計販売棟数4,275棟の実績をもとに、「住むだけでしあわせになる家・街」をコンセプトに住まいづくりを行っています。奈良県戸建分譲事業売上高ランキングでは14年連続No.1を獲得しており、地域に根ざした住まいの提案を続けています。

「ココナラならきたまち」は、奈良らしい歴史と文化、駅近の利便性、そして限定1区画という希少性が重なる特別な住まいです。資料請求・来場予約は随時受付中です。古都・奈良の新たな注目エリアで、自分たちらしい一邸を叶える暮らしを、ぜひご体感ください。

【詳しくはこちら】

https://home-ncj.co.jp/heartfull-village/subdivision/coconara_narakitamachi/

「まるっとしあわせ」をコーポレートメッセージとして、関わる全ての人々がしあわせになる暮らしを提供する日本中央住販グループ――地域社会への貢献と安心できる住まいを追求し続けるハート＆テクノロジーで躍進するリーディングカンパニー

1986年以来、住まいを通じて地域のお客様のしあわせを追求し続けてきた日本中央住販は、間もなく創業40周年を迎えようとしています。いつもその時代に即した最先端の技術と、常に先を見据えた行動力で地域の皆様に信頼と実績を積み上げてまいりました。今もなおそのチャレンジ精神を忘れることなく、あらゆる分野にアンテナを張り地域に貢献できる発想と想像力で邁進しております。「家」は快適に暮らすだけの建物ではなく、そこに住む人のライフスタイルをしあわせにする要素がなければなりません。住む人が心身ともに健康で、尚且つ地域や地球環境をも考慮した次世代にも通用する家づくりを追求し続けていくことが重要です。

そのためには家族が常に健康に恵まれ、笑顔の絶えないしあわせな家を提供し続けたいと考えています。家は人々の暮らしや生活の最も基本となる大切な拠点です。毎日が安心・安全・快適な暮らしを実現できる家づくりをお約束することで、しあわせをその地域全体へと波及させ、多くの人々にしあわせになっていただきたいと考えております。このように「体」「心」「地域(地球)」の3つの健康を目指すという「健康家族宣言」を掲げ、住むだけでしあわせになる家づくりを実現させる事が我々の使命なのです。これからも常にお客様の立場に立って、様々な問題解決と希望に満ちた未来を創造し地域社会に貢献していく所存です。日本中央住販は、地域の皆様の信頼を大切にし、共にしあわせになれる住まいのベストパートナーとしてこれからも歩み続けます。

株式会社日本中央住販グループ

■株式会社日本中央住販



本社所在地 ：奈良県奈良市法華寺町70-1



大阪本部 ：大阪府大阪市北区大深町4‐20 グランフロント大阪 南館 タワーA 22階



代表者 ：代表取締役社長 安井 利次



設立 ：1986年12月1日



資本金 ：8,000万円



宅建業免許 ：国土交通大臣（6）第5538号



建設業許可 ：国土交通大臣許可（般-4）第24519号



実績 ：4,275棟超 ※日本中央住販グループ2026年4月集計



：奈良県戸建分譲事業売上高ランキング14年連続第1位

※2025年8月東京商工リサーチ奈良支店調べ





■株式会社日本中央住販滋賀



所在地 ：滋賀県大津市におの浜4-7-7



代表者 ：代表取締役社長 谷手 二代



設立 ：2014年10月29日



宅建業免許 ：滋賀県知事(1)第3960号



建設業許可 ：滋賀県知事(般-6)第13304号





〈事業内容〉



新築一戸建分譲事業 /売買・仲介事業 /宅地造成事業 /注文建築事業 /リフォーム事業 /インテリア販売 /賃貸事業 /資産活用・マンション事業 /外食レストラン事業



公式ホームページURL ：https://home-ncj.co.jp/



会社案内デジタルブックURL：https://home-ncj.meclib.jp/ncjcompanyguide/book/index.html