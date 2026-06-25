オービックビジネスコンサルタント、アイオー信用金庫と群馬県内の中小企業におけるDX推進に向けた協業を開始

株式会社オービックビジネスコンサルタント

勘定奉行をはじめとする奉行クラウドなどの基幹業務システムを開発・販売する株式会社オービックビジネスコンサルタント（代表取締役社長：和田 成史／本社：東京都新宿区／以下OBC）は、アイオー信用金庫（理事長：清水 克美／本店：群馬県伊勢崎市／以下アイオー信用金庫）と、群馬県内の中小企業におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）推進および経営課題解決を支援するため、協業を開始しました。

■協業の背景

アイオー信用金庫は、群馬県内の企業に対し、経営支援、事業承継、補助金相談、人材育成など幅広い伴走支援を展開するとともに、セミナーやイベント開催等を通じて、DX・GX推進にも注力しています。

一方で、県内の中小企業はDXの必要性を認識しつつも、「人材不足」「予算制約」「効果の不透明さ」といった課題を抱えており、特に製造業中心の産業構造の中で、業務分断やIT活用の遅れが顕在化しています。さらに、後継者不在など事業承継問題も深刻です。

こうした背景を踏まえ、課題可視化から運用定着まで伴走する実効性の高いDX支援が求められています。本協業では、アイオー信用金庫の地域密着力と、OBCのバックオフィス領域における知見およびクラウドサービスを組み合わせ、県内企業の持続的な成長を支援してまいります。

■協業体制

アイオー信用金庫とOBCは、群馬県内の中小企業の業務効率化および生産性向上、さらには制度対応力や経営基盤強化を支援するため、OBCの『奉行クラウド』および関連サービスを活用したバックオフィスDX支援に取り組みます。

本協業により、アイオー信用金庫がこれまで取り組んできた経営相談、補助金活用支援、事業承継支援、よろず支援拠点との連携、人材育成支援と、OBCの業務・制度対応・システム実装ノウハウを組み合わせ群馬県内の企業に対し、より実効性の高い支援を提供してまいります。

さらに、企業ごとの課題や成長ステージに応じた最適なDXロードマップの策定から、導入後の運用定着・活用支援まで一貫して伴走する体制を構築します。

また、地域企業が取り組みやすいスモールスタート型のDX提案や、補助金活用と連動した導入支援を通じて、着実な業務変革の実現を後押しします。

これにより、単なるIT導入にとどまらない継続的な業務改善と経営高度化を実現し、地域企業の競争力強化に貢献してまいります。

●株式会社オービックビジネスコンサルタント（OBC）について

所在地 ：東京都新宿区西新宿 六丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー29階

資本金 ：105億1,900万円

代表者 ：代表取締役社長 和田 成史

事業内容：企業業務（会計・人事・給与等の基幹業務や、それに係る周辺業務）に関するソリューションテクノロジーの開発メーカーとして、パートナー企業を通して、お客様の業務効率化に貢献するクラウドサービス等を提供

会社HP ：https://www.obc.co.jp/

●アイオー信用金庫について

所在地 ：群馬県伊勢崎市中央町20番17号

代表者 ：理事長 清水 克美

事業内容：預金業務、融資業務 等

会社HP ：https://www.io-web.jp/