鰹節と爽やかな薬味の香りが食欲をそそる！和洋が調和した　「モッツァレラチーズ薬味のせかつぶしめし」　「日本橋だし場 本店」にて2026年7月1日より期間限定販売

株式会社にんべん

株式会社にんべん(東京都中央区、代表取締役社長 高津伊兵衛)は、「日本橋だし場 本店」にて、「モッツァレラチーズ薬味のせかつぶしめし」を2026年7月1日（水）より販売いたします。

かつぶしめしは、日本橋だし場 本店が提供する定番メニューの一つで、季節に合わせた味を展開しています。本枯鰹節の上に、まろやかなモッツァレラチーズと、爽やかな香りの茗荷や大葉、胡麻をトッピングしました。蒸し暑くなるこれからの季節にぴったりな味わいです。

モッツァレラチーズ薬味のせかつぶしめし 550円（税込）

かつぶしめしにモッツァレラチーズ、茗荷、大葉、胡麻を合わせました。モッツァレラチーズのまろやかな味わいと薬味の爽やかな香りが、鰹節の旨みと豊かな風味を引き立てます。暑い季節にもさっぱりと召し上がりいただける一品です。

提供時間：11:00～14:00

販売期間：2026年7月1日（水）～2026年7月31日（金）

※数量限定につき、売り切れの際はご容赦ください。

※記載の価格はテイクアウト価格です。イートインの場合は異なる税率が適用となります。

【メニュー考案者のこだわりポイント】

昨年ご好評をいただいた「明太子モッツァレラチーズかつぶしめし」をもとに、今回は、暑い季節でもお箸が進むような一品を開発しました。モッツァレラチーズのまろやかなコクを活かしつつ、茗荷や大葉、胡麻といった夏らしい薬味をトッピングし、洋風のアレンジに爽やかな風味を加えた、さっぱりとした味わいに仕上げました。

【おすすめポイント】

おすすめポイントは、薬味の爽やかな香りと、後からふわりと鼻に抜ける本枯鰹節の豊かな風味の調和です。香りから食欲を刺激し、じめじめとした夏でもさらりと食べやすい一杯です。

【こんな方におすすめ】

・日本橋周辺で働くビジネスパーソン

・食欲が落ちやすい時期に、軽く食事を済ませたい方

・小腹が空いた時の「ちょうど良い一杯」をお求めの方

・本枯鰹節の豊かな風味や、だしの旨みを味わいたい方

■カビ付けと天日干しで熟成した「本枯鰹節」

にんべんの場合は、カビ付けと天日干しの工程を4回以上繰り返したものを本枯鰹節と呼んでいます。

荒節から裸節、さらにカビ付けと天日干しを繰り返し、4～6ヶ月かけじっくりと仕上げた本枯鰹節は、魚臭さの少ない芳醇な香りとなります。

高級料亭などでもよく使われる、本枯鰹節ならではの上品でまろやかな味と香りをぜひお楽しみください。

■販売店舗

日本橋だし場 本店

住所： 東京都中央区日本橋室町2‐2‐1 COREDO室町1・1階

URL： https://www.ninben.co.jp/store/dashiba/

※最新の営業時間は、にんべん公式HPをご確認ください

日本橋だし場 本店は、2010年のCOREDO室町1開業に際し、

だしを知る・楽しむ・味わう場、だしコミュニティとしてオープンした鰹節専門店にんべん初の飲食業態です。

1杯150円で本格的なだしが味わえる「かつお節だし」が人気を集め、本物のだしの美味しさに出会える場、だし専門店としてたくさんのお客様にご愛顧いただいております。

「かつお節だし」や月替わりの「だしスープ」、「かつぶしめし」などの各種メニューには、にんべんがこだわり続ける本枯鰹節を使用しています。

にんべんは、創業３００余年の鰹節専門店として、食のあらゆるシーンで「鰹節」や「だし」の無限の可能性を提案していく「かつお節・だしライフデザインカンパニー」を目指していきます。