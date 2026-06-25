PBRレンディング、抽選ギフトのひとつに熊本・天草の地鶏「天草大王」を選定

PortobelloRoad株式会社

Portobello Road株式会社（本社：東京都渋谷区、経営責任者：奈良崎 匡平、以下「当社」）が運営する暗号資産レンディングサービス「PBR LENDING」は、2026年6月11日（木）から2026年7月31日（金）まで「3周年記念感謝祭」（以下「本キャンペーン」）を開催しています。

本キャンペーンでは3大特典を用意しており、特典のひとつとして、サービス利用者全員へQUOカードを進呈するほか、抽選で1,000名様に豪華賞品をプレゼントします。全10種類の抽選賞品には有名店の商品に加え、生産者のこだわりや地域の歴史が感じられる品もラインナップしています。そのひとつが、熊本・天草の地鶏「天草大王」です。

当社は、本キャンペーンを通じてお客様への感謝をお伝えするとともに、特産品をきっかけに、地域の歴史や文化、生産者のこだわりにも関心を寄せていただける機会をつくってまいります。

キャンペーン概要

キャンペーン名称：PBR LENDING 3周年記念感謝祭

期間：2026年6月11日（木）正午12時～2026年7月31日（金）午前11時59分

特典：年利アップ、QUOカード進呈・抽選賞品、招待特典増額

対象条件：QUOカード進呈や抽選賞品を含む各特典の参加条件・申込方法は、キャンペーン特設ページをご確認ください。

特設ページ： https://portobelloroad.co.jp/lp/3rd-anniv/new/

※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合があります。対象銘柄、適用年利、貸出期間、参加条件の詳細はキャンペーン特設ページをご確認ください。

天草大王とは

天草大王は熊本・天草の地で生まれ、一度は絶滅した、熊本の地鶏です。昭和初期に絶滅した後、熊本県により7世代・約8年をかけて平成12年に復元されました。

約80日で出荷される地鶏もあるなかで、天草大王は120日以上かけて丁寧に育てられます。大きく育ちながらも臭みが少なく、鶏肉本来の旨味を感じられる地鶏として親しまれています。

株式会社天草大王公元について

株式会社天草大王公元は、天草の自然豊かな環境のもと、天草大王を120～150日齢まで丁寧に飼育している生産者です。全飼育期間を通して抗生物質を使用しない飼育方針を採用しており、臭みやクセが少なく、皮・脂・肉のバランスに優れたやわらかな肉質が特徴です。熊本県内をはじめ九州、大阪や東京の飲食店などへ提供されています。本キャンペーンでは、同社が育てる天草大王を、抽選賞品のひとつとして選定しました。

コメント

株式会社天草大王公元 冨山 宏士

天草大王は、唯一生物学的に地元・天草の名を冠した地鶏です。この鶏が多くの方のもとへ届き、食され、喜んでいただけることで、天草という地域の名前が広がっていくことを大変嬉しく思っています。その責任の重みを感じながら、日々育成に取り組んでいます。

天草大王は「国内最大級」として知られていますが、弊社の個体は全生産者の中でも比較的小ぶりです。抗生物質やポストハーベストを使用せず、遺伝子組換え作物分別流通管理済みの穀物を与えるなど、安心・安全を重視した飼育を徹底しているためです。今後は“大きさ”だけでなく、“安心・安全で美味しい”という価値を広くお届けしていきたいと考えております。

Portobello Road株式会社 奈良崎匡平

今回の3周年記念感謝祭では、お客様への感謝をお伝えするとともに、プレゼントを通じて新たな発見や出会いもお届けできればと考えました。

天草大王は、美味しさだけでなく、一度は絶滅した品種を地域の方々が復元し、現在まで受け継いできた歴史があります。そのストーリーに共感し、今回の賞品の一つとして選定しました。召し上がっていただくだけでなく、その背景にも興味を持っていただけたら嬉しく思います。

お客様にとって、天草大王との出会いが地域の歴史や食文化に目を向ける機会になれば幸いです。

「PBR LENDING」について

「PBR LENDING」はPortobello Road株式会社が運営する「暗号資産レンディング」サービスです。保有する暗号資産を一定期間貸し出すことで、貸出期間に応じた利息を受け取ることができます。年利は業界トップクラスの10％～12％。ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、テザー（USDT）など主要暗号資産に対応。約1万円から始められる柔軟なサービス設計で幅広いお客様をサポートします。

公式サイト：https://portobelloroad.co.jp/

公式X（Twitter）：https://x.com/PBRlending

公式 Instagram：https://www.instagram.com/pbr_lending/