40℃超の「酷暑日」到来！夏バテ・冷房冷えを食で乗り切る！グランフロント大阪が提案する夏のグルメフェア「からだがめぐる、涼と温」7月3日(金)より開催

阪急阪神ビルマネジメント株式会社

開催期間：2026年7月3日(金)～8月16日(日)

グランフロント大阪ショップ＆レストラン（大阪市北区大深町）では、2026年7月3日（金）から8月16日（日）までの期間、夏のグルメフェア「からだがめぐる、涼と温」を開催します。

本フェアでは、「酷暑」と言われる過酷な今年の夏を健康的に乗り切るため、グランフロント大阪らしい食へのこだわりを通して多彩な夏限定メニューを提供します。涼やかに体温を下げるメニューや、冷房で冷えた体をあたためるメニューを24店舗で展開します。心と身体を労わりながら味わえる夏の美味を各店舗でお楽しみいただけます。

特設サイトURL：https://www.gfo-sc.jp/summer_gourmet2026/(https://www.gfo-sc.jp/summer_gourmet2026/)

※7月3日（金）から公開

気象庁は2026年4月、最高気温が40度以上となる日を新たに「酷暑日」と呼称することを発表しました。これまでにない厳しい暑さが予想される今年の夏、屋外の過酷な暑さと屋内の強い冷房による激しい「寒暖差」により、自律神経の乱れや胃腸の機能低下といった体の不調を抱える人が増えることが懸念されています。

こうした背景から、本フェアでは「涼」と「温」の2つのテーマでメニューを展開し、夏の不調を食で癒します。かき氷などのスイーツや冷製パスタといった「涼」メニューは、火照った体を涼やかに癒し、食欲が落ちがちな時期でもさらっと美味しくエネルギーチャージが可能です。一方、「温」メニューには、昨今ブームとなっているビリヤニやカレーといったスパイス料理などが登場します。スパイスの豊かな香りが食欲をそそるだけでなく、冷房で冷えた体をじんわりと温めてくれます。温かい食事でお腹の中から元気を引き出し、夏バテ気味の体にもホッと一息つける時間を提供します。日々の体調や気温に合わせてお好みのひと皿を選び、過酷な夏を楽しく乗り切る食のひとときをご堪能ください。さらに、本フェアでは、グランフロント大阪のシェフと全国の生産者が協力し、食材の選別と美味しい料理を追求するプロジェクト「Umekiki（うめきき）」を軸に、食べる人たちが食の"めきき"を楽しみながら学びあえるコラムをお届けします。

グランフロント大阪ショップ＆レストランに足を運んでいただき、過酷な夏を健やかに彩る、特別で贅沢なひとときをお過ごしください。

■夏バテ・冷房冷えを癒す健康的な“涼と温”メニューを提供

グランフロント大阪ショップ＆レストランは、「酷暑」と言われる過酷な夏を健康的に乗り切るための夏のグルメフェアを開催します。24店舗が参加し、「からだがめぐる、涼と温」をテーマにした多彩なメニューを展開。さらっと美味しく涼やかに体温を下げる冷製パスタやスイーツから、食欲をそそるスパイスで冷房冷えした体を芯から温めるカレーなど、日々の体調に合わせて選べるこの時期だけの特別なラインナップが揃います。

涼メニュー

＜季節限定＞ 「大阪シラスとレモンの冷製ペペロンチーノ」1,980円 ※ディナー限定

DEAN & DELUCA（うめきた広場B1階） テラス席：あり

ターメリックやトマトの黄色が映える涼やかな冷製パスタ。レモンの爽やかな酸味に、シラスの旨みとガーリックの香り、唐辛子のほのかな辛みが調和した、さっぱり楽しめる夏のひと皿。

＜季節限定＞「すだち蕎麦」 1,500円

河内鴨 蕎麦 スタンド 藤乃（うめきた広場B1階）

鰹の豊かな旨みが広がる冷たいお出汁に、すだちの青みのある爽やかな香りがすっと広がる夏蕎麦。食欲が落ちる季節でもつるりと楽しめる、思わず出汁まで飲み干したくなる一杯。

＜季節限定＞ 「丸ごとメロン」 2,180円

堀内果実園（南館B1階）

メロンを贅沢に半玉使い、みずみずしい果肉とふわふわ氷を重ねたかき氷。熟したメロンの芳醇な香りに、梅練乳シロップの甘酸っぱさとミルキーな甘さが溶けあう、涼を誘う夏限定スイーツ。

「冷麺定食」 1,400円 ※ランチ限定

鶴橋 焼肉 白雲台（南館7階）

コシのある太めの自家製本格手打ち麺と、ひんやり鶏ガラベースの澄んだスープの相性が絶妙。野菜のナムルや秘伝のもみダレで仕上げたミンチ肉をのせたビビンバも、クセになる味わい。

温メニュー

＜フェア限定＞ 「タイハーブ香るエスニックスープカレー」 2,585円

Rojiura Curry SAMURAI. （南館7階）

コブミカンやレモングラスの爽やかなハーブの香りに、濃厚なココナッツミルクと青唐辛子のフレッシュな辛みが食欲を刺激するひと皿。夏野菜をたっぷり使ったフェア限定カレーをぜひ。

「カレー＆ビリヤニターリー」 1,850円

ERICK SOUTH （南館B1階）

多彩なスパイスが香る本格インドカレーは、お好みの2種をセレクト。旨みをまとったバスマティライスのチキンビリヤニと一緒に楽しめる、食欲を刺激する夏にうれしい食べ応え満点のセット。

「大籠包セット」 3,520円 ※ランチ限定

JawDim （南館1階） テラス席：あり

肉汁がジュワッとあふれ出す、フカヒレ入りの大きな小籠包をランチでも楽しめる贅沢なセット。前菜から胃にもやさしい中華粥、名物の点心、デザートまで、本格飲茶を心ゆくまで堪能して。

「黒毛和牛もも肉のグリルブラックビーンズ風味200g」 7,150円 ※ディナー限定

THE CITY BAKERY BRASSERIE RUBIN（南館7階）

ブラックビーンズのスパイスをきかせた黒毛和牛の赤身を低温でやわらかくグリル。仕上げにかけたマルドンの天然塩が口の中でゆっくりと溶け、濃厚な旨みをさらに引き立てる至福の味わい。

※上記は一部抜粋となり、24店舗でフェアを開催いたします。

※価格はいずれも店内価格・税込み

※販売期間については各店舗へお問合せください。

※詳細は店舗までお問い合わせください。 ※内容は予告なく変更する場合がございます。

■都会の屋上で夜景を楽しみながら味わう「大人のビアガーデン」開催

THE COSMOPOLITAN GRILL｜BAR｜TERRACEでは都会の屋上で夜風を感じる、大人のためのビアガーデンを開催。一押しは、香ばしくジューシーに焼き上げるこだわりの炭火焼グリルです。上質なお肉の旨味と食欲をそそる香りが、冷たいビールと相性抜群。美しい夜景と心地よい夜風を感じながら、大人の贅沢な夏の夜をお過ごしください。

プラン：スタンダード 6,800円/人 ※2時間制

プレミアム 9,000円/人 ※2時間30分制

エグゼクティブ 13,000円/人 ※2時間30分制

期間：2026年5月25日（月）～9月30日（水）

場所：THE COSMOPOLITAN GRILL｜BAR｜TERRACE（南館9階テラスガーデン）

■ご利用金額に応じて最大1万円分のクーポンがもらえる！「OSAMPOアプリ クーポンプレゼントキャンペーン」7月3日（金）より開催

期間中のご利用金額に応じて、最大10,000円分のクーポンがもらえるキャンペーンを開催します。

対象期間中にOSAMPOアプリよりエントリーの上、グランフロント大阪・グラングリーン大阪 ショップ&レストランの各店で5,000円(税込・合算可)以上をご利用された方に、館内各店で利用できるアプリクーポンをプレゼントします。

是非この機会に、お得にお買い物やお食事をお楽しみください。

※一部対象外店舗がございます。詳しくは特設サイトをご覧ください。

エントリー期間：2026年7月3日（金）～7月12日（日）

クーポン利用期間：2026年7月末（予定）～8月16日（日）

特設サイト：https://www.osampo-g.jp/cp/coupon202607

■夏のグルメフェア「からだがめぐる、涼と温」概要

開催期間：2026年7月3日（金）～8月16日（日）

開催場所：グランフロント大阪 館内各所

内 容：「からだがめぐる、涼と温」をテーマに、過酷な夏を健康に 乗り切るため、涼やかに体温を下げる「涼」メニューと、冷房冷えを解消する「温」メニューを24店舗で展開します。

参加店舗：おかゆと麺 粥餐庁（うめきた広場B1階）、ワインショップ・エノテカ（うめきた広場B1階）、DEAN & DELUCA （うめきた広場B1階）、mango tree kitchen “khao man gai” （うめきた広場B1階）、CRÊPERIE Le Beurre Noisette（うめきた広場B1階）、河内鴨 蕎麦 スタンド 藤乃（うめきた広場B1階）、Umi＆Yama Kitchen （うめきた広場B1階）、BAR & GELATERIA RAFFINATO（うめきた広場B1階）、春水堂（うめきた広場B1階）、GARB MONAQUE （うめきた広場1階）、ERICK SOUTH （南館B1階）、堀内果実園（南館B1階）、AUX BACCHANALES （南館1階）、JawDim （南館1階）、Qu’il fait bon（南館2階）、THE CITY BAKERY BRASSERIE RUBIN（南館7階）、ひつまぶし名古屋 備長（南館7階）、鶴橋 焼肉 白雲台（南館7階）、Rojiura Curry SAMURAI. （南館7階）、チェサピーク（南館8階）、BALILax THE GARDEN Umeda （南館8階）、THE COSMOPOLITAN GRILL｜BAR｜TERRACE（南館9階テラスガーデン）、世界のビール博物館（北館B1階）、世界のワイン博物館（北館B1階）

U R L ：https://www.gfo-sc.jp/summer_gourmet2026/

■グランフロント大阪ショップ＆レストラン概要

名 称 ：グランフロント大阪ショップ＆レストラン

所 在 地 ：〒530-0011 大阪市北区大深町 4-1（うめきた広場）、4-20（南館）、3-1（北館）

開 業 ：2013 年 4 月

T E L ：06-6372-6300（グランフロント大阪コールセンター）

受付時間 ：11:00～18:00

営業時間 ：施設ホームページをご確認ください。

U R L ：https://www.gfo-sc.jp/