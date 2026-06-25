ヴァイスシュヴァルツよりトライアルデッキ&ブースターパック グランブルーファンタジーが6月26日(金)同時発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、6月26日(金)にヴァイスシュヴァルツの最新商品、トライアルデッキ&ブースターパック グランブルーファンタジーを発売することをお知らせいたします。

★ヴァイスシュヴァルツにグランブルーファンタジーが登場！

2026年3月に12周年を迎えた、王道スマホRPG『グランブルーファンタジー』がついにヴァイスシュヴァルツに登場！

『主人公やルリア』 をはじめ、『天司や堕天司』、『六竜』、『十天衆』、『組織』、『賢者』などのキャラクターやシナリオイベントのイラストを多数収録。

★トライアルデッキ箔押しサインカード情報

出演キャストのサイン＆キャラクターサインのダブル箔押しサインカードを収録！

※主人公（男）及び主人公（女）にキャラクターサインはございません。

小野友樹さん(主人公（男）役)

金元寿子さん(主人公（女）役)

東山奈央さん(ルリア役)＆ルリア

★ブースターパック箔押しサインカード情報

出演キャストのサイン＆キャラクターサインのダブル箔押しサインカードを収録！

諏訪部順一さん(シエテ役)＆シエテ

下屋則子さん(ニーア役)＆ニーア

小野友樹さん(ランスロット役)＆ランスロット

江口拓也さん(ヴェイン役)＆ヴェイン

逢坂良太さん(パーシヴァル役)＆パーシヴァル

井上和彦さん(ジークフリート役)＆ジークフリート

鈴村健一さん(サンダルフォン役)＆サンダルフォン

細谷佳正さん(ベリアル役)＆ベリアル

小西克幸さん(ベルゼバブ役)＆ベルゼバブ

櫻井孝宏さん(ルシオ役)＆ルシオ

伊瀬茉莉也さん(ヘレル・ベン・シャレム役)＆ヘレル・ベン・シャレム

加藤英美里さん(ハールート・マールート役)＆ハールート・マールート

七瀬彩夏さん(ラジエル役)＆ラジエル

水中雅章さん(ウィルナス役)＆ウィルナス

長縄まりあさん(ワムデュス役)＆ワムデュス

三森すずこさん(ガレヲン役)＆ガレヲン

引坂理絵さん(イーウィヤ役)＆イーウィヤ

佐藤拓也さん(ル・オー役)＆ル・オー

田野アサミさん(フェディエル役)＆フェディエル

日野聡さん(オロロジャイア役)＆オロロジャイア

徳井青空さん(オロロジャイア役)＆オロロジャイア

花澤香菜さん(ゼタ役)＆ゼタ

平野綾さん(ベアトリクス役)＆ベアトリクス

立木文彦さん(バザラガ役)＆バザラガ

中井和哉さん(ユーステス役)＆ユーステス

園崎未恵さん(イルザ役)＆イルザ

松風雅也さん(カシウス役)＆カシウス

鈴木みのりさん(ヤチマ役)＆ヤチマ

悠木碧さん(アニラ役)＆アニラ

内田彩さん(アンチラ役)＆アンチラ

門脇舞以さん(マキラ役)＆マキラ

芹澤優さん(ヴァジラ役)＆ヴァジラ

堀江由衣さん(クビラ役)＆クビラ

種崎敦美さん(ビカラ役)＆ビカラ

日高里菜さん(シャトラ役)＆シャトラ

加隈亜衣さん(シンダラ役)＆シンダラ

Lynnさん(マコラ役)＆マコラ

高橋李依さん(ハイラ役)＆ハイラ

中島由貴さん(インダラ役)＆インダラ

中島愛さん(サンチラ役)＆サンチラ

★ブースターパック描き下ろしイラスト情報

ブースターパックには描き下ろしイラスト6点を収録！

サンダルフォン / ベリアル / ガレヲン / シエテ / ニーア / ゼタ

★トライアルデッキ商品情報

【商品名】

トライアルデッキ グランブルーファンタジー

【発売日】

2026年6月26日(金)

【希望小売価格】

1個 希望小売価格1,650円(税込)

1ボックス 4個入り 希望小売価格6,600円(税込)

詳細はこちら↓

https://ws-tcg.com/products/gbf_td/

★ブースターパック商品情報

【商品名】

ブースターパック グランブルーファンタジー

【発売日】

2026年6月26日(金)

【希望小売価格】

1パック 8枚入り 440円(税込)

1ボックス 10パック入り 4,400円(税込)

1カートン 12ボックス入り

詳細はこちら↓

https://ws-tcg.com/products/gbf_bp/

★ヴァイスシュヴァルツとは

2人で対戦して遊ぶ、ブシロードのトレーディングカードゲーム。キミ自身がプレイヤーとなって作品を再現したカードと一緒に相手とファイト！集めても遊んでも楽しいキャラクターカードゲーム、それがヴァイスシュヴァルツ！現在ヴァイスシュヴァルツには130種類以上のタイトルが参戦中！

ヴァイスシュヴァルツ公式ポータルサイト：https://ws-tcg.com/

ヴァイスシュヴァルツ公式X：https://x.com/wstcg

ヴァイスシュヴァルツ&Reバースチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C) Cygames, Inc.

(C)Bushiroad