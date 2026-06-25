スリーシェイク、Google Cloud Next Tokyo にゴールドスポンサーとして協賛

株式会社スリーシェイク

株式会社スリーシェイク（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）は、2026年7月30日（木）～31日（金）に東京ビッグサイトにて開催される Google Cloud Next Tokyo (主催：グーグル・クラウド・ジャパン合同会社) にゴールドスポンサーとして協賛いたします。スリーシェイクが提供する、SRE総合支援サービス「Sreake（スリーク）」と統合セキュリティプラットフォーム「Securify（セキュリファイ）」、クラウド型ETLツール「Reckoner（レコナー）」のブース出展および、スポンサー セッションとして登壇いたします。

Google Cloud Next Tokyo ウェブサイト：https://goo.gle/NxT26_pt038（招待コード：NxT26_pt038）





■ セッション概要

業務支援領域で実践する AI Agent 開発

Gemini や Gemini Enterprise Agent Platform の進化により、業務支援領域での AI Agent 活用は急速に現実味を帯びています。一方で、PoC から実運用に向かう過程では、設計判断や技術選定に多くの課題が伴います。本セッションでは、スリーシェイクが現在進めている業務支援エージェントを題材に、アーキテクチャの設計、Gemini Enterprise Agent Platform Search を活用した情報基盤の構築、開発の中で得られた知見をお話しします。



セッション日時：7/31（金）12:00～12:30

セッション番号：D2-GOL-01

登壇者：Sreake事業部 鈴木 勝史

URL：https://www.googlecloudevents.com/next-tokyo/sessions?session_id=4203251&tab=all(https://www.googlecloudevents.com/next-tokyo/sessions?session_id=4203251&tab=all)

■ ブース概要

ブースでは、SRE（Site Reliability Engineering）・セキュリティ・データ活用の各領域における課題解決をテーマに、サービスの活用方法や導入事例をご紹介いたします。また、実際の画面を用いたデモンストレーションも実施いたしますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

ブース番号：G6

■ Google Cloud Next Tokyo '26 開催概要

- 日程：2026年7月30日（木）～31日（金）- 会場：東京ビッグサイト 南展示棟 〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１１－１ アクセスマップ(https://www.bigsight.jp/visitor/access/)- ウェブサイト：https://goo.gle/NxT26_pt038（招待コード：NxT26_pt038）- Google Cloud の展示テーマ、ゾーニング (予定)：AI と機械学習、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ クラウド、生産性とコラボレーション、セキュリティ、Google Map Platform- ソリューション テーマ ：生成 AI & ML, App modernization, Data Cloud, Open Infrastructure, Security, Collaboration (Google Workspace)- 対象：CxO, ビジネスや IT 部門の意思決定者やリーダー、開発者、システム管理者、エンジニア、マーケティング、教育関係者など

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■Securify（セキュリファイ） とは

「Securify」は、ASM、脆弱性診断、CSPM、SBOMなどの機能を統合し、セキュリティリスクの可視化から評価、対策管理までを一元的に支援する統合セキュリティプラットフォームです。分断された情報を統合することで、優先的に対処すべきリスクを明確にし、持続可能なセキュリティ対策を実現します。

サービスURL：https://www.securify.jp/

■クラウド型ETLツール「Reckoner（レコナー）」とは

「Reckoner」は、データの集約・加工・連携を、ブロックをつなぐようなマウス操作で構築できるクラウドサービスです。

ノーコードによる直感的な操作に加え、コード実行にも対応し、複雑な条件分岐や独自ロジックにも柔軟に対応可能です。これにより、専門的な知識に依存しない運用と高度な要件への対応を両立し、継続的かつ安定したデータ活用を可能にします。

kintone、Salesforce、奉行クラウド、Google BigQueryなどのSaaSに加え、オンプレミス環境の基幹システムなど100種以上の多種多様なシステムを連携し、データ運用の効率化と高度なデータ活用を実現します。

サービスサイト：https://reckoner.io/

【株式会社スリーシェイク】

スリーシェイクは、ITインフラ領域の技術力に強みをもつテクノロジーカンパニーです。2015年の創業から提供しているSREコンサルティング事業「Sreake（スリーク）」では、AWS / Google Cloud / Kubernetes に精通したプロフェッショナルが技術戦略から設計・開発・運用を一貫してサポートしています。またSRE領域で培ったノウハウをベースに、2020年4月にクラウド型ETLツール「Reckoner（レコナー）」を提供開始し、ビジネス分析やマーケティングへのビッグデータ活用を簡易に実現可能としました。以後、フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance（リランス）」やセキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」を提供開始し、DX時代における技術戦略設計からセキュアなアプリケーション開発、データ活用までを一貫提供可能な体制を進めています。

会社名 ：株式会社スリーシェイク

代表者 ：代表取締役社長 吉田 拓真

所在地 ：東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル7F

事業内容 ：SRE特化型コンサルティング事業「Sreake（スリーク）」運営( https://sreake.com/ )

セキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」開発・運営 ( https://www.securify.jp/ )

クラウド型ETLツール「Reckoner（レコナー）」開発・運営 ( https://reckoner.io/ )

エンジニア組織特化型HRパートナー「Relance（リランス）」運営 ( https://relance.jp/ )

会社HP ：https://3-shake.com/

* Google Cloud、 及び Google Workspace は、Google LLC の商標です。