マッシュルーム香る人気ソースが約7か月ぶりの復活　「ブラウンソースハンバーグ定食」 発売

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2026年6月30日（火）10時より「ブラウンソースハンバーグ定食」を販売いたします。

■ふっくらジューシーなハンバーグに、マッシュルームの旨味が広がるソースをたっぷり使用。

お持ち帰りできる単品メニューもご用意し、ご家庭の食卓にもおすすめ。

惜しまれながらも販売終了となった人気ハンバーグソース「ブラウンソース」がこの度、待望の復活を果たします。ふっくらジューシーに焼き上げた合い挽き肉のハンバーグに、マッシュルームの香りと旨み広がるブラウンソースをたっぷりとかけました。濃厚でコク深いソースと、溢れる肉汁が相まって大満足間違いなしの美味しさをお楽しみいただけます。さらに、目玉焼きがのった「エッグブラウン」や、とろ～りチーズがかかった「チーズブラウン」も同時復活販売いたします。また、お持ち帰り可能な「おかず単品」もご用意しておりますので、ご家庭の夕食の一品としてもおすすめです。多くのお客様の心を掴んだ、根強い人気のブラウンソースのハンバーグをこの機会にぜひご賞味ください。

商 品 名 ブラウンソースハンバーグ定食シングル 830円

ブラウンソースハンバーグ定食 1,180円

ブラウンソースハンバーグ定食トリプル 1,580円

チーズブラウンソースハンバーグ定食シングル 1,030円

チーズブラウンソースハンバーグ定食 1,380円

チーズブラウンソースハンバーグ定食トリプル 1,780円

エッグブラウンソースハンバーグ定食シングル 930円

エッグブラウンソースハンバーグ定食 1,280円

エッグブラウンソースハンバーグ定食トリプル 1,680円

ブラウンソースハンバーグシングル 770円

ブラウンソースハンバーグ 1,120円

ブラウンソースハンバーグトリプル 1,520円

チーズブラウンソースハンバーグシングル 970円

チーズブラウンソースハンバーグ 1,320円

チーズブラウンソースハンバーグトリプル 1,720円

エッグブラウンソースハンバーグシングル 870円

エッグブラウンソースハンバーグ 1,220円

エッグブラウンソースハンバーグトリプル 1,620円

※税込み価格です。

※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要です。

※株主優待券は上記メニューにご利用いただけます（トリプルを除く）。

発 売 日 2026年6月30日（火）10時 ～

対象店舗 一部店舗を除く全国の松屋

※販売状況については、直接店舗にお問い合わせください。

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