地方証券初、今村証券がVポイントアライアンスに加盟

Vポイントマーケティング株式会社

北陸周辺エリアを中心に対面証券サービスを展開する今村証券株式会社（本社：石川県金沢市、取締役社長：今村 直喜、以下「今村証券」）と、Vポイントマーケティング株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：廣田 精吾、以下「Vポイントマーケティング」）は、このたび、Vポイントプログラム契約を締結し、2026年8月3日（予定）より、Vポイントサービスを今村証券で導入いたします。

本取組みは、地方証券会社として初のVポイントアライアンス加盟となり、北陸周辺エリアを中心に新たな顧客接点の創出と投資家層の拡大を目指すものです。

近年、資産形成の重要性が高まる一方で、新規投資家層の開拓は金融業界全体の課題となっています。特に地方においては、投資をより身近に感じていただくための新たなきっかけづくりが求められています。

今村証券とVポイントマーケティングはVポイントを活用し、店舗への来店や口座開設を促すとともに、投資サービスの利用拡大を目指します。具体的には、Vポイントの購買・行動データを活用しながらターゲット層に応じたアプローチを行い、Vポイント利用者向けのダイレクトメール（V DM）等を通じて店舗への来店を促進します。さらに、V DMの持参による来店や、口座開設、投資信託の利用に応じてVポイントを進呈し、投資をより身近に感じていただける機会を創出します。

本取組みは、Vポイントを起点に、顧客接点の創出から口座開設、投資サービスの利用、さらには継続的な資産形成行動までを一体的に設計しています。これにより、金融サービスへ踏み出すきっかけをつくるとともに、継続的な利用を促進し、新規投資家層の開拓と既存顧客の活性化の双方を推進します。

今村証券とVポイントマーケティングは、今後、本取組みを通じて北陸周辺エリアにおける資産形成の促進に貢献するとともに、金融サービスの充実と新たな顧客体験の創出を目指してまいります。

なお、今村証券でのVポイントサービスの詳細は、サービス開始時期にあらためてご案内させていただく予定です。