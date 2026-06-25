ご褒美なのに、体にいい。Ayo(R)の完全栄養アイス

株式会社ニュートリベース

株式会社ニュートリベース（東京都中央区日本橋浜町、代表取締役CEO：佐藤英明）は、自社開発の無味無臭の栄養パウダー「Ayo」を活用した共創プロジェクトを始動します。その第一弾として、発酵スイーツブランド「SHIRO-SORA」と共同で『Ayo 完全栄養アイス（ガンジーミルク）※』を開発・発売いたします。



■ Ayoは、あらゆる食品の価値を高める「栄養共創プラットフォーム」

Ayoは、味や香りを損なわずに栄養素を上乗せできる無味無臭の栄養パウダーです。この「無味無臭」という特性が意味するのは、Ayoがアイスに限らず、飲料・スイーツ・パン・調味料・惣菜など、ほぼあらゆる食品に"後から栄養を足し、完全栄養食に近づけられる"ということ。つまりAyoは単体の商品ではなく、既存ブランドの味を一切変えることなく栄養価だけを引き上げる「栄養共創プラットフォーム」です。

今回のSHIRO-SORAとのアイスは、その可能性を示す最初の実証事例です。私たちは本プロジェクトを通じて、業界・カテゴリーを問わず、自社商品に新たな価値を加えたいと考えるパートナー企業を広く募集していきます。

■ なぜ「アイス」から始めたのか

共働き家庭の増加や子どもの偏食により、食事だけで必要な栄養を十分に摂ることが難しい家庭が増えています。一方で、アイスは子どもにとって特別な「ごほうび」。一見すると栄養から最も遠いおやつにこそ栄養を溶け込ませられれば、Ayoの可能性をいちばん分かりやすく伝えられると考えました。あえて「栄養と縁遠い場所」から始めること。それ自体が、Ayoの力を証明する挑戦だと捉えています。

■ Ayoとの協業で、パートナー企業が得られること

既存商品の魅力を損なうことなく、新たな価値を加えられる。それがAyoとの協業の特長です。

・味を変えずに、付加価値を上げる レシピやブランドの世界観を維持したまま、「栄養価」という新たな訴求軸を商品に加えられます。

・新たな顧客層へアプローチできる 子育て世帯や健康志向層など、栄養補給を求める層に対し、既存ブランドのまま新規アプローチが可能になります。

・短期間で商品化できる 既存商品への配合を前提とした設計のため、ゼロから開発するよりも早く市場に届けられます。

■ 第一弾商品の特徴

「ゴールデンミルク」とも称される希少なガンジー牛乳を使用し、Ayo独自のビタミン・ミネラルブレンドを配合。ビタミンA、B群、C、D、E、葉酸、鉄、亜鉛、カルシウムなど成長期に重要な栄養素をバランス良く摂れる設計です。白砂糖不使用で素材本来のやさしい甘さを追求し、SHIRO-SORAが大切にする「発酵の力」を活かした国産麹パウダーも配合しています。

■ 代表コメント（株式会社ニュートリベース 代表取締役CEO 佐藤英明）

「子どもがアイスを食べているのに、親は罪悪感ではなく安心感を持てる。今回のアイスは、その新しい選択肢の第一歩です。ただ、私たちの本当の挑戦はここから先にあります。『食を変えずに栄養を足す』というコンセプトのもと、Ayoはさまざまなパートナーと協業し、栄養補給のあり方そのものをアップデートしていきます。世の中のあらゆる"おいしい"に、栄養という価値を静かに足していく。その共創の輪を、今回のアイスをきっかけに広げていきたいと考えています。」

■ 商品概要

商品名：Ayo 完全栄養アイス（ガンジーミルク）※

種類別：アイスミルク

内容量：90ml

アレルゲン：乳

※厚生労働省「日本人の食事摂取基準」に定められたビタミン11種・ミネラル3種・食物繊維を配合。 本品は健康維持をサポートするものであり、エネルギーや主要マクロ栄養素の1日分をすべて満たす「完全置き換え食」ではありません。

販売チャネル：

SHIRO-SORA公式オンラインストア（https://shiro-sora24.stores.jp/）

Ayoオンラインストア（https://nutribase-lab.com/collections/all）

■ 共創パートナー募集について

Ayoとのコラボレーションにご関心のある企業・ブランド様からのお問い合わせを歓迎しております。食品・飲料に限らず、新たな価値創造にご興味のある方は下記までお気軽にご連絡ください。

会社概要

会社名：株式会社ニュートリベース

所在地：東京都中央区日本橋浜町3-10-1 浜町ラボ

代表者：代表取締役 佐藤英明

設立：2023年4月創業/2026年4月に株式会社化

事業内容：栄養機能食品、健康食品、機能性表示食品、特定保健用食品の製造及び販売等

ミッション：世界の栄養バランスを整える

公式サイト：https://nutribase-lab.com

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ニュートリベース

お問い合わせフォーム：https://nutribase-lab.com/pages/contact