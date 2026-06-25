株式会社スタンドアロー、世界最大級のアプリマーケティングカンファレンス「MAU Vegas 2026」にて「日本市場攻略」をテーマに登壇

株式会社スタンドアロー

株式会社スタンドアロー（本社：東京都中央区、以下スタンドアロー）は、2026年5月18日～21日に米国ラスベガスで開催された世界最大級のモバイルアプリマーケティング・グロースカンファレンス「MAU Vegas 2026」において、日本企業唯一のスピーカーとして登壇したことをお知らせいたします。

スタンドアローは、アプリマーケティング支援、ASO（App Store Optimization）、ユーザー獲得広告（User Acquisition）、アプリグロース戦略領域に強みを持ち、国内外のアプリ事業者の成長を支援しています。

本登壇では、日本市場への参入・成長を目指すグローバルアプリ企業に向け、日本市場特有の成長戦略について、当社のChief Growth Leadである楊 彩乃より講演を行いました。

■ MAU Vegas について

MAU Vegas は、Apple、Google、Meta、TikTok をはじめとする世界有数のテック企業やアプリ事業者が参加する、世界最大級のアプリマーケティング・グロースカンファレンスです。

ユーザー獲得（UA）、ASO、クリエイティブ戦略、AI活用、効果計測、収益化などをテーマに多数のセッションが行われます。

世界60以上の国と地域から、創業者、プロダクト責任者、モバイルマーケター、グロース担当者が一堂に集い、モバイルアプリ業界における最新の成長戦略や市場動向を共有する場として、国際的に高い注目を集めています。

開催期間： 2026年5月18日（月）～ 21日（木）

開催場所： 米国 ラスベガス

公式サイト： https://mauvegas.com/

■ 登壇セッション概要

【セッションタイトル】

Cracking Japan: Why the world's 3rd largest mobile market requires a different playbook

（日本市場攻略：世界第3位のモバイル市場がなぜ“別の戦略”を必要とするのか）

日本は、アプリ消費者支出が世界第3位規模を誇る一方で、海外アプリ企業にとって参入難易度が高い市場として知られています。

本セッションでは、スタンドアローがこれまで国内外のアプリ企業を支援してきた経験をもとに、日本市場でアプリを成長させるための実践的な戦略と事例を紹介しました。

【セッションの主な内容】１. 日本語検索特性を踏まえたASO戦略- 日本語特有の表記揺れ（ひらがな・カタカナ等）への対応- 日本人の検索行動に基づくキーワード設計２. 信頼性を重視する日本市場向けUA戦略- 日本ユーザー特有の意思決定プロセス- 日本市場で効果的なチャネル戦略３. AIを活用したローカライズ手法- 翻訳とローカライズの違い- 生成AIによるクリエイティブ制作効率化

■ 登壇者プロフィール

楊 彩乃（ヨウ アヤノ）

株式会社スタンドアロー Chief Growth Lead

ASO、ユーザー獲得広告、ローカライズを中心に、国内外のアプリ事業者の成長を支援。月間400万MAU規模の大手アプリからスタートアップまで幅広い支援実績を持ち、Web→App送客数前年比400％増、年間サブスクリプション売上76％増などを実現。

海外企業との事業提携や市場開拓を主導するほか、自らも事業を運営。マーケティング、事業開発、経営を横断した実践的なグロース戦略を得意とする。

■ 株式会社スタンドアローについて

株式会社スタンドアローは、アプリとサービスのグロースパートナーです。

ASO（App Store Optimization）、ユーザー獲得広告、クリエイティブ最適化、SNS運用、グロース支援などを通じて、国内外の企業のマーケティング活動を支援しています。

単なる施策実行にとどまらず、「経営視点」を持って戦略設計から実行、分析・改善までを一気通貫でサポートすることで、クライアントの事業成長に伴走します。

■ アプリマーケティングに関するお問い合わせ・無料診断

ASO（アプリストア最適化）、ユーザー獲得広告、クリエイティブ改善、グロース戦略設計、日本市場向けローカライズ、日本発アプリの海外展開など、アプリマーケティングに関する課題をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

また現在、全てのアプリ事業者様向けに「アプリ無料診断」を実施しています。ASO、ユーザー獲得施策などの観点から改善余地を分析し、アプリの成長機会をご提案します。

アプリ無料診断を予約 :https://calendar.app.google/cR57sxE6r3cRRKME7

その他のお問い合わせはこちらから：https://standarrow.net/contact?utm_source=prtimes-2606

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135985/table/4_1_0889b4c25c81c6850f149d15423a4c14.jpg?v=202606251152 ]