今年の夏も暑いからこそ、さがみ湖MORI MORIへ。クールキャンペーン「MORI MORIひえひえ大作戦！」6月27日（土）スタート

富士急行株式会社

首都圏から車で約50分、豊かな自然に囲まれたアドベンチャーリゾート「さがみ湖MORI MORI」（神奈川県相模原市）は、2026年6月27日(土)より、夏のクールキャンペーン「MORI MORIひえひえ大作戦！」を開催いたします。

近年、夏の気温は年々上昇し、屋外でのお出かけをためらうご家族も増えています。「暑いから行くのをやめよう」ではなく、「暑いからこそ、行きたい場所」へ――。そんな思いから生まれたのが、クールキャンペーン「MORI MORIひえひえ大作戦！」です。猛暑を逆手にとって、園内のあちこちで"ひえひえ"を思う存分に体感いただけるよう、さまざまなコンテンツをご用意しました。昨年好評を博したミスト演出やスプラッシュ企画をさらに進化させ、今夏ならではの新コンテンツも多数加わります。

人気の2つのアトラクション「青空ペダル」「マジカルウェーブ」は、ミストを浴びながら楽しめる夏限定特別仕様に。園内各所にミスト演出を展開する「園内全域ミスト演出」も実施します。関東最大級の水遊び広場「スプラッッッシュカーニバル」では、昨年人気のはしご車に続き、ミストを大量噴射する車「スピードスプレーヤー」が新たに仲間入り。土休日限定で園内を縦横無尽に駆け回る「神出鬼没ミスト」をお届けします。水温一桁台まで冷え込む、無数の氷の粒が漂う「キンキン！アイスプール」も登場。大桶のそうめんや巨大フルーツかき氷など、SNS映え必至の「ひえひえグルメ」も楽しめます。

また、暑さ対策をサポートする取り組みとして、昨年好評を博した花王株式会社とのタイアップ企画「快適ステーション」も園内2か所で実施。日焼け止めや汗拭きシート、冷感ミストなどを無料で体験いただける環境を整えます。さらに今夏初の取り組みとして、日にち限定で「夕涼み営業」を開催。幻想的なイルミネーションやアトラクション、肝試し探検コンテンツなど、昼間とはひと味違う夏の夜をお楽しみいただけます。

暑い夏だからこそ、全力で"ひえひえ"を。「MORI MORIひえひえ大作戦！」にぜひご期待ください。

MORI MORIひえひえ大作戦 概要

開催期間

2026年6月27日(土)～9月23日(水・祝)

※一部のコンテンツは7月18日(土)よりスタートします。

WEBサイト

https://www.sagamiko-resort.jp/pickup/MORIMORIHIEHIE.html

園内まるごと“ひえひえ”ミスト演出

・ウェルカムミスト（ウェルカム広場）

入園直後のゲストをお迎えする「ウェルカム広場」では、30分ごとにミストが一斉噴射。ひんやり涼やかなウェルカム体験をお届けします。園内各所にもミスト送風機を設置し、一日中快適にお過ごしいただけます。

・「青空ペダル」で「絶景ミスト」

標高370mに位置するサイクルモノレール「青空ペダル」では、スタート直後に"絶景ミスト"を大量噴霧。開放的な高さと爽快な眺望に、冷感が加わり、日常では味わえない特別な爽快感をお楽しみいただけます。

「絶景ミスト」仕様通常時

・「マジカルウェーブ」で「雲海ミスト」

山麓エリアのアトラクション「マジカルウェーブ」では、コース上のトラスから"雲海ミスト"を噴霧。まるで雲の中をくぐり抜けていくような幻想的な演出と涼が融合した体験をお届けします。

「雲海ミスト」仕様通常時

関東最大級の水遊び広場「スプラッッッシュカーニバル」がパワーアップ

・「キンキン！アイスプール」【今年初登場】

「スプラッッッシュカーニバル」に、人工降雪機（ICS）で生成したフレークアイスを常時投入するプールが新登場します。水温1桁台まで冷え込む、極上の冷たさです。炎天の下、真夏の暑さを忘れるようなクールダウンを体験できます。

・土日祝日限定イベント「スーパーびっちゃんこタイム」（さらに進化！）

大人気の放水イベント「スーパーびっちゃんこタイム」がパワーアップ。「スプラッシュマン」が高さ10mのはしごから豪快に放水する迫力の演出に加え、ミストを大量噴射する車「スピードスプレーヤー」が新たに仲間入りします。

スプラッッッシュカーニバルWEBサイト

https://www.sagamiko-resort.jp/splashcarnival/

そのほか、クールスポットが盛りだくさん

・愛犬家にもうれしい！「ドッグプール」

園内ドッグランでは、ワンちゃん専用のドッグプールをご用意します。ワンちゃんも安心して“ひんやり”水遊びをお楽しみいただけます。

・びしょ濡れ必至の迷路「ウォーターメイズ」

ウォーターカーテンやスプリンクラーなど、トリッキーなトラップが行く手を阻む、利用無料のウォーターコンテンツです。

・涼フォトスポット

「ウェルカム広場」には、約900個のカラフルな風車フォトスポットが新登場。風車が織りなす涼やかな風景で、記念写真や動画撮影をお楽しみいただけます。さらに園内に約100個の風鈴が並ぶ「虹色風鈴」スポットも登場します。涼しげな音色が響く癒やしの空間で、心地よい夏のひとときをお過ごしいただけます。

土日祝・特定日は、スピードスプレーヤーによる「神出鬼没ミスト」実施

園内を、ミストを大量噴射する車「スピードスプレーヤー」が陽気な音楽とともに走行し、随所でサプライズ的にミストを噴霧するクールダウンイベントです。いつ、どこに現れるかわからない"神出鬼没"な演出です。

MORI MORI 夕涼みナイト

期間中の特定日に、19時まで楽しめる「夕涼みナイト営業」（延長営業）を実施します。「虹のリフト」「マジカルウェーブ」「青空ペダル」では、冬季イベント「さがみ湖イルミリオン」のようにイルミネーションが光り輝く特別営業をおこない、昼間とはひと味違う、夕暮れ時の特別なひとときをお過ごしいただけます。また、お子さま向け体験イベント「キャプテンMORI MORIのナイトクエスト」を開催します。さがみ湖MORI MORIのヒーロー(!?)「キャプテンMORI MORI」と一緒に、ヒーローに必要な勇気を学び、悪者キャラクター「ジャマー」に立ち向かう、少しスリリングで勇気が試されるコンテンツです。

夕涼みナイト営業（延長営業）

営業日

7月18日(土)、19日(日)、25日(土)

8月1日(土)、8日(土)、11日(火・祝)～15日(土)、22日(土)、29日(土)

営業時間

17：00～19：00

※昼の通常営業からご入園いただいているお客さまは、そのままナイト営業もお楽しみいただけます。

※最終入園は18：30となります。

キャプテンMORI MORIのナイトクエスト

開催日

夕涼みナイト営業と同日

公演時間

17：30～18：30 ※30～40分予定

※遊園地園内を周遊します。人数によって時間は異なります。

参加料

１名500円（３歳～小学生）

※別途、さがみ湖MORI MORIの入園料が必要。

※付き添いの大人の方は無料です。

集合場所

レストラン「ワイルドダイニング」

ノベルティ

参加者には「キャプテンMORIMORI缶バッジ」をプレゼントします。

“ひえひえ”グルメ

レストラン「ワイルドダイニング」では、BBQテラスを夏仕様に装飾し、7月18日(土)より"ひえひえ"メニューを販売します。ご家族向けの大盛り「MORI MORIファミリーそうめん」や、7～8人前のかき氷が寿司桶に盛られた、フルーツたっぷりの「MORI MORIフルーツかき氷」など、夏ならではの“ひえひえ”メニューが登場します。

隣接する関東最大級のBBQ場「ワイルドクッキングガーデン」では、スキレットを使った「MORIMORIチャレンジパンケーキ」を開催します。BBQを楽しみながら、アイスや冷凍フルーツをたっぷりのせたオリジナルパンケーキ作りにもチャレンジいただけます。

花王株式会社とのタイアップ企画「快適ステーション」が園内2か所に登場

MORI MORIファミリーそうめんMORI MORIフルーツかき氷MORI MORIチャレンジパンケーキ

昨年ご好評をいただいた花王株式会社とのタイアップ企画「快適ステーション」が、今年も園内2か所に登場します。日焼け止め、汗拭きシート、冷感ミストなど、花王の商品を無料でご体験いただけるスポットです。暑さが厳しい季節でも、屋外レジャーをより快適にお楽しみいただけるよう、園内のクールコンテンツとあわせて“涼”と“快適さ”を提供します。

「さがみ湖MORI MORI」 営業概要

営業時間

平日10：00～16：00、休日9：00～17：00

※営業時間は日により異なります。WEBサイトをご確認ください。

料金

入園料

大人2,000円～、小人/シニア1,300円～、ペット(犬)1,000円(2頭目以降500円)

フリーパス

大人 4,700 円～、小人/シニア3,700 円～、ペット(犬)2,000円

※小人は3歳～小学生以下、シニアは 65 歳以上

※料金は時期により異なります。

交通

お車の場合

・中央自動車道相模湖東出口から約 7 分

・圏央道相模原ICから約15分､圏央道高尾山ICから約 20分

電車の場合

・JR中央本線相模湖駅から三ヶ木行きバスで約8分

・JR 横浜線橋本駅（三ヶ木バスターミナル乗換え）相模湖駅行き約 50 分

いずれも「さがみ湖MORIMORI前」下車

お問い合わせ

さがみ湖MORI MORI

TEL 0570-037-353

https://www.sagamiko-resort.jp/

会社概要

社名

相模湖リゾート株式会社

代表者

鈴木 康弘

設立

2006年12月22日

所在地

神奈川県相模原市緑区若柳1634番地

事業内容

レジャー・サービス業

公式HP

https://www.sagamiko-resort.jp/