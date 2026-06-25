【グランプラス】夏ギフトの新定番！気温の高い日でも溶けにくい＆小麦粉不使用「ロティショコラ」がモンドセレクション優秀品質最高金賞

株式会社グランプラス

株式会社グランプラス（本社：千葉県八街市、代表取締役：横山 功）は、モンドセレクション2026において、弊社ブランド商品である「ロティショコラ 12個入」が初出品、そして優秀品質最高金賞を受賞したことをお知らせいたします。

今後もチョコレートのスペシャリストカンパニーとして、お客様に安心安全で、心が豊かになるような商品をお届けできるよう努めてまいります。

・Roti Chocolat ロティショコラ

小麦粉不使用！サクホロ食感の焼きチョコ

ベルギーチョコレートとアーモンドプードルを使い、外はサックリ、中はしっとりと焼き上げたサクホロ食感の焼きチョコ。缶は手のひらに乗るサイズ感ですが、持つとずっしりと重みを感じます。

気温の高い日でも溶けにくく、贅沢な風味、食感を味わうことのできる小麦粉不使用のチョコレートです。

Roti Chocolat Dark ロティショコラ ダーク：カカオ香るホロにがいダークチョコレートをそのまま焼き上げ、ビターな味わいにこだわったサクホロ食感の焼きチョコ。



Roti Chocolat Milk ロティショコラ ミルク：濃厚なベルジャンミルクチョコレートにカリッと食感のカカオニブと共に焼き上げ、カカオの味わい深さを引き立たせた逸品。



Roti Chocolat White ロティショコラ ホワイト：まろやかな優しい甘さのクリームチーズを加えたホワイトチョコレートに、甘酸っぱい苺のキャンディーを忍ばせた焼き上がりは、まるでストロベリーチーズケーキのよう。

・モンドセレクションとは

Roti Chocolat DarkRoti Chocolat MilkRoti Chocolat WhiteRoti Chocolat ロティショコラ［12個入］価格：2,970円税込

モンドセレクションは、1961年以来、消費者製品の正確および徹底的な評価を提供する、業界をリードするトップクラスの品質機関です。専門家による審査は年間数百回にわたり実施、長年の経験を活かし、食品、酒類、飲料、健康食品そして化粧品の品質と優秀さを保証しています。評価方法は、味、香り、テクスチャー、風味、口中での感覚、その他の関連する官能評価基準だけでなく、使用原材料、製品の組成に関する情報の明確さ、パッケージ、調製時の使い勝手、説明書など、消費者にとって重要な他のパラメータも考慮します。

・グランプラス オンラインショップの最新情報について

・HP： https://www.grandplace-shop.jp/

・instagram： https://www.instagram.com/grandplace_onlineshop/

・X： https://twitter.com/gp_onlineshop/

・株式会社グランプラスについて

自社オリジナルのベルギー産クーベルチュール

文豪ヴィクトル・ユゴーが “世界で一番美しい広場” と賞賛したベルギーブリュッセルの広場の名を冠したグランプラス。 「本物の美味しさを伝えたい」という願いより、ベルギー・サファリアン社に古くから伝わる伝統と技術を受け継ぎ 1991 年に設立。 創業以来常に「伝統と革新」を調和させたものづくりを心がけ、みなさまに愛されるチョコレートを作り続けています。

また長年にわたり有名ブランドや一流ホテルなど多くの企業様から OEMチョコレートの製造において、多大なるご支持をいただいております。安心安全でおいしいチョコレート製品を提供し、お客様のご期待に添えるようお手伝いさせていただきます。

会社概要

・会社名：株式会社グランプラス

・事業内容：高級チョコレート・菓子類・製菓原料 製造／卸販売／自社ブランド「グランプラス」直営店舗運営

・代表：横山 功

・所在地：千葉県八街市八街は17番地

・設立：1991年10月

・URL： https://grand-place.co.jp/