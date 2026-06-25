清掃・建物管理事業を展開する株式会社OBMが「TwooCa」を導入

株式会社KortValuta

株式会社Kort Valuta（本社：東京都渋谷区、代表取締役：柴田秀樹、以下「当社」）は、清掃管理・建物管理・衛生管理・福祉用具貸与事業を展開する株式会社OBM（本社：和歌山県橋本市、代表者：尾上文啓、以下「OBM」）が、次世代型ウォレット*1「TwooCa（ツウカ）」を導入したことをお知らせいたします。

■背景

人材不足や採用競争の激化を背景に、多くの企業で従業員満足度向上や人材定着に向けた取り組みの重要性が高まっています。

OBMは、清掃管理・建物管理・衛生管理・福祉用具貸与事業を通じて地域社会を支えるサービスを提供しており、従業員一人ひとりが安心して働ける環境づくりを重視しています。

そのような中、福利厚生制度の充実に加え、従業員のモチベーション向上や健康意識の醸成、さらには福利厚生施策の活性化につながる取り組みとしてTwooCaを導入しました。

■概要

OBMでは、福利厚生施策の一環として、デジタル社員証機能や社内キャンペーン（社内ポイ活）、TwooCaメンタル・チェックサービス*2を活用し、従業員満足度向上や働きやすい職場環境づくりに取り組んでいます。

・デジタル社員証機能

社員証をデジタル化し、スマートフォン上で携帯・利用できる機能です。

・社内キャンペーン（社内ポイ活）

企業独自の取り組みに応じてポイントを付与することができ、付与されたポイントは電子マネーへ交換し日常生活で利用することが可能です。OBMでは、お客様からお寄せいただいた声を収集・活用する姿勢や、業務品質向上や職場環境整備への自主的な取組みを目的とした委員会活動などへの主体的な参画に対して、ポイント付与の社内施策を実施しています。従業員の主体的な参加を促しながら、社内コミュニケーションの活性化や組織づくりへの参画意識向上につなげています。

・TwooCaメンタル・チェックサービス

音声によるメンタルチェック機能を活用することで、従業員自身が日々のコンディション変化に気づくきっかけづくりを行い、健康経営の推進や従業員のセルフケア意識向上につなげています。

現場で働くメンバーの変化に気づき、より早期の声掛けやコミュニケーションにつなげていきます。

■本取り組みに関するコメント

株式会社OBM 代表者 尾上文啓 氏：

OBMでは、従業員が安心して働き続けられる環境づくりの一環として、福利厚生制度のさらなる充実に取り組んできました。TwooCaはデジタル社員証としての機能だけでなく、社内キャンペーンやメンタルチェックなど、従業員の働きやすさや職場環境の向上につながる機能を一つのアプリで一元的に利用できる点に魅力を感じています。

現在は福利厚生施策の一環として活用していますが、今後はメンタルチェックのさらなる活用促進に加え、TwooCaモールの活用を通じて福利厚生の選択肢を広げることで、従業員満足度向上と働きやすい職場づくりにつなげていきたいと考えています。

■TwooCaとは

TwooCaとは、当社が提供する各種サービスの総称であり、主なサービスは、国際ブランドカードの決済機能付き従業員証・会員証を備えたTwooCaアプリを通じて提供されます。アプリと連動する決済機能付きカードはプリペイド式のため、すべての従業員や会員の方にご利用いただけます（※日本国内居住者に限ります）。また、経費振込や従業員・会員間送金なども行うことができます。

またTwooCaは、従業員や会員を大切にすることが企業や組織の価値向上につながるという考えのもと開発されました。「情けは人の為ならず（人を思いやる行動が、巡り巡って組織や社会の力になる）」という理念を、テクノロジーによって具現化しています。

TwooCaは、健康経営や福利厚生施策の一環として活用されており、電子マネーに交換可能なポイントを通じて、従業員の行動促進や“実質的な手取り向上＊3”の支援にもつながるサービスです。当社のこうした取り組みは、2026年3月16日放送のTOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社）の報道番組「堀潤 Live Junction」においても紹介されました。▶掲載内容はこちら(https://kortvaluta.com/news/tokyomx-news-twooca/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=obm)

TwooCaのサービス詳細を見る :https://twooca.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=obm

[TwooCa機能一覧]

- 電子決済（国際ブランドカードのタッチ決済に対応）- デジタルマネーを活用したポイント付与（従業員や会員の日々の行動や貢献を評価※）※労働基準法上の賃金に該当しない、福利厚生を目的とするものに限ります。- 社内での食事・軽食等の支払いに対応可能な決済機能（食事補助の活用にもつながる新機能）- 職域向けクローズドモール（TwooCa導入企業・団体の従業員や会員のみが利用できる限定モール）- クローズドモール出品先コントロール（企業・団体ごとに公開範囲を設定し、社割販売やコミュニティ限定商品の展開に対応）- ICチップ付き従業員証・会員証- 従業員・会員間送金・譲渡- 出退勤管理- アンケートログ管理（従業員や会員の声を継続的に受け取り、蓄積・把握）- 掲示板（企業・組織からの情報発信を行い、円滑な情報共有）- 音声によるメンタルチェックサービス（従業員や会員の健康管理や日々のコンディション把握）- サンクスメッセージ（従業員・会員同士で感謝や称賛の気持ちを伝え合う仕組み／オプション）

■今後の展望

OBMでは、福利厚生施策や健康経営施策を通じて、従業員がより安心して働ける環境づくりを推進していきます。

当社は今後も、企業ごとの課題に応じた福利厚生・健康経営・社内キャンペーン施策を支援し、従業員エンゲージメント向上や組織活性化に貢献してまいります。

＊1 「次世代型」とは、従業員や会員の行動が決済に利用可能な電子マネーに交換可能なポイントとして付与され、日常の利用へと還元されることで独自の経済圏を生み出していく、サービス設計の考え方を指します。

＊2 TwooCaメンタル・チェックサービスは、当社が音声病態分析技術を有するPST株式会社が開発したシステムを通じて、利用者の健康管理を目的として提供する心の健康状態を簡易的に捉えるサービスをいいます。

＊3 従業員においては、付与を受けた電子マネーに交換可能なポイントは、雑所得ないしは一時所得等として取り扱われる場合がございますので、ご留意ください。なお、福利厚生の非課税適用要件を含む税務上の取り扱いについては、税理士等の専門家にご確認ください。

■株式会社OBM概要

会社名：株式会社OBM < https://o-b-m.co.jp/ >

所在地：和歌山県橋本市高野口町伏原53-6

代表者：尾上文啓

事業概要：清掃管理・建物管理・衛生管理・福祉用具貸与

■株式会社Kort Valuta概要

会社名：株式会社 Kort Valuta < https://kortvaluta.com(https://kortvaluta.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=obm) >

所在地：東京都渋谷区渋谷3-11-2 渋谷パインビル4F

代表取締役：柴田秀樹

事業概要：各種カードの発行、企画、管理、運営、スマートリングの開発および販売