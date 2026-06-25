株式会社フードトラックカンパニーが仙台営業所を開設

株式会社フードトラックカンパニー

株式会社フードトラックカンパニー（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：太田 昭）は、東北地域における食の起業支援および地域創生支援を強化するため、宮城県仙台市青葉区国分町の「enspace」内に仙台営業所を開設いたしました。

当社は全国で累計2,000台を超えるキッチンカーの製造・納車を行うとともに、年間360回を超える開業セミナーを開催し、多くの食の起業家を支援してまいりました。

今回の仙台営業所開設を通じて、東北地域における新たな事業創出、遊休地活用、地域の賑わいづくり、災害時の食支援体制の構築を推進してまいります。

東北における新たな挑戦を支援

近年、キッチンカーは店舗型飲食店と比較して少ない初期投資で開業できることから、副業・複業、地方移住、セカンドキャリア、子育て世代の起業など、多様な働き方を実現する手段として注目されています。

一方で、地方都市では空き地や遊休スペースの増加、商業エリアの活力低下、人手不足などの課題も顕在化しています。

株式会社フードトラックカンパニーではキッチンカーを単なる移動販売車ではなく、「小さな挑戦を支える事業創出プラットフォーム」と位置付けています。食を通じて人と地域をつなぎ、新たな事業や雇用を生み出すことで、持続可能な地域経済の形成に貢献してまいります。

仙台営業所の役割

仙台営業所では、以下の取り組みを推進してまいります。

- キッチンカー開業相談および個別コンサルティング- 東北地域での出店場所開拓支援- 自治体との地域活性化連携- 商業施設・企業との出店マッチング- 災害時に活用可能なフードトラックネットワーク構築- 既存オーナーへの運営サポート

また、仙台営業所が入居するenspaceは、東北を代表する起業支援拠点として多くのスタートアップや事業者が集う施設です。

当社は地域の起業家や事業者との連携を深めながら、新たな事業機会の創出や地域課題の解決に取り組んでまいります。

累計2,000台超の納車実績

株式会社フードトラックカンパニーはこれまで全国で累計2,000台を超えるキッチンカーを製造・納車し、年間360回を超える開業セミナーを開催してまいりました。

飲食業界では、出店後の撤退や過大な初期投資が課題となる中、当社は「いきなり店舗を持たない」という新たな選択肢を提案しています。

キッチンカーを活用することで、小さく始めながら市場の反応を確かめ、事業を成長させることが可能になります。当社は、より多くの方が挑戦できる環境づくりに取り組んでいます。

平時は地域創生、有事は食支援

当社は2026年、内閣府が推進する「災害対応車両登録制度」の全国調整法人に認定されました。

平時にはキッチンカーによる起業支援や地域活性化を推進し、有事には被災地域へ迅速に食を届ける体制づくりを進めています。

東北地域は東日本大震災を経験した地域であり、災害時における機動的な食支援体制の重要性が広く認識されています。

仙台営業所を東北エリアの拠点として、自治体や企業、キッチンカー事業者との連携を進めながら、地域防災力の向上にも貢献してまいります。

代表コメント

株式会社フードトラックカンパニー

代表取締役社長 太田 昭

「東北には魅力的な食文化、生産者、観光資源があります。その一方で、新たな挑戦を後押しする仕組みや、地域の賑わいづくりの担い手が求められています。

私たちはキッチンカーを通じて、一人ひとりの挑戦を応援するとともに、地域経済の活性化や災害時の支援体制づくりにも貢献したいと考えています。

仙台営業所を東北地域のハブとして、多様な関係者の皆さまと連携しながら、新たな価値を創出してまいります。」

株式会社フードトラックカンパニーについて

株式会社フードトラックカンパニーは、運営のしやすさと開業のしやすさに特化したオリジナルのキッチンカーを1年間に約350台製作しているキッチンカー製作販売会社です。

キッチンカーの開業セミナー・開業コンサルティングや保健所の許可申請代行業務（フードトラックカンパニー行政書士事務所の請負）など、複雑なキッチンカー開業手続きをワンストップで対応し、お客様の手間とコストを省くサービスを提供しています。

仙台営業所概要- 名称：フードトラックカンパニー 仙台営業所- 所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1丁目4-9 enspace内- アクセス：仙台市地下鉄南北線「広瀬通駅」から徒歩10分／仙台市地下鉄東西線「青葉通一番町駅」から徒歩6分キッチンカー開業セミナー概要

以下URLからご参照ください。

https://foodtruck.co.jp/hajimete/post_lp/kengaku/

会社概要- 会社名：株式会社フードトラックカンパニー- 本社：〒153-0051 東京都目黒区上目黒4-10-4- 代表者：代表取締役社長 太田昭（おおた あきら）- 事業内容：キッチンカーの製造・販売、キッチンカー開業支援事業、出店場所マッチング事業、地域活性化支援事業、災害対応車両登録制度 全国調整法人- 累計納車実績：2,000台超- 開業セミナー開催実績：累計2,000回超- 企業理念：Movement changes the world. ～ 動くことで、世界は変えられる。 ～- 公式HP：https://foodtruck.co.jp/- 会社概要：https://company.foodtruck.co.jp/- D５：https://company.foodtruck.co.jp/news/detail.html?id=16660