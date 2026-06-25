サクセス株式会社、ファン課金型プラットフォーム「FanPort」における安全性・コンプライアンス体制の整備状況を公開

サクセス株式会社

サクセス株式会社は、運営するファン課金型プラットフォーム「FanPort（ファンポート）」において、クリエイターとファンが安心して利用できる環境を実現するため、安全性およびコンプライアンス体制の整備を進めています。本リリースでは、その取り組み状況をお知らせします。

クリエイターエコノミーの拡大にともない、コンテンツプラットフォームには、利用者の保護、年齢確認、コンテンツの適正性確保といった責任ある運営体制が求められています。FanPortは、日本のクリエイターが国内外のファンに向けて長期的かつ安定的に活動できる基盤として、リリース当初からこれらの体制整備を重視してきました。

年齢確認・本人確認体制

FanPortでは、利用者およびクリエイターの年齢・本人確認のため、第三者の専門サービスを活用した確認プロセスを導入しています。これにより、未成年者の保護と、利用者の安全な取引環境の確保に取り組んでいます。

コンテンツの事前審査体制

投稿されるコンテンツについては、公開前の段階で適正性を確認する事前審査の仕組みを採用しています。AIによる自動判定を組み合わせることで、ガイドラインに沿った健全な運営を継続的に行える体制を整えています。

ポリシー・規程の整備

利用規約、プライバシーポリシー、コンテンツに関する各種ポリシーを整備し、関連法令および国際的な基準を踏まえた運営に努めています。各種ポリシーは以下のページで公開しています。

・利用規約：https://fanport.co/terms

・プライバシーポリシー：https://fanport.co/privacy

・Acceptable Use Policy（利用許諾ポリシー）：https://fanport.co/acceptable-use

・DMCAポリシー：https://fanport.co/dmca

・USC 2257に関する記載：https://fanport.co/usc-2257

・Anti-Slavery and Anti-Trafficking Statement（強制労働・人身取引防止に関する声明）：https://fanport.co/anti-slavery

サクセス株式会社は、今後も利用者保護とコンプライアンスを経営の基盤と位置づけ、クリエイターとファンが安心して長期的な関係を築けるプラットフォームの実現に取り組んでまいります。

＜プラットフォーム概要＞

サイト名：FanPort

URL：https://fanport.co/

＜会社概要＞

会社名：サクセス株式会社

本社：東京都新宿区西新宿7-5-5 Plaza西新宿 UCF406

代表者：代表取締役 松崎右京

事業内容：ファン課金型プラットフォーム「FanPort」の企画・開発・運営、クリエイター向け収益化支援、デジタルコンテンツ配信サービスの提供