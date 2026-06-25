長崎市内5つの商業施設が連携！2026年夏「5館合同開催！大抽選会」が7月1日からスタート　～長崎の街の回遊促進と、「アリーナ歌舞伎舞踊特別公演」を通じた子どもたちへの特別な文化・表現体験を提供～

株式会社 ジャパネットホールディングス

株式会社リージョナルクリエーション長崎は、長崎スタジアムシティをはじめ、ゆめタウン夢彩都、アミュプラザ長崎、長崎浜屋、みらい長崎ココウォークの市内5つの商業施設が連携し、2026年7月1日（水）から7月20日（月・祝）までの期間、「5館合同開催！大抽選会」を実施することをお知らせいたします。

第3回目の開催となる今回は、「長崎スタジアムシティ アリーナ歌舞伎舞踊 特別公演」を最大限にお楽しみいただける豪華景品をご用意しました。

周りを気にせずゆったりと観劇できる「1組最大8名様のVIP BOX席」や、子どもたちに向けて普段は決して観ることのできない本番さながらの「『連獅子』舞台稽古（リハーサル）」へのご招待やワークショップを通じて、長崎の文化継承と次世代育成を目指します。毎日のお買い物が「特別な夏の思い出」へと変わるキャンペーンです。

■「5館連携」に込めた想い

本企画は、「近隣の商業施設の皆様と一緒に長崎を盛り上げたい」という想いや長崎市内の回遊促進を目的としてスタートし、今回で第3回目を迎えます。2025年7月の第1回目、そして2026年1月に長崎スタジアムシティで開催された大型イベント＜りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI＞に合わせた第2回目に続き、多くの方に市内を回遊していただくことを目指しています。今回の第3回目におきましても、長崎の皆様に街を回遊していただくきっかけとして本企画をお楽しみいただき、地域の皆様の毎日のお買い物がより楽しく、長崎の商業施設や街がさらに賑わいのあるものになることを期待して実施してまいります。

■景品に“歌舞伎”を選んだ背景～長崎の歌舞伎文化の継承と次世代への想い～

今回の目玉景品に“歌舞伎”を取り入れた背景には、5施設連携事務局の「夏休みに子どもたちに特別な体験を提供したい」という想いと、歌舞伎主催者側の「担い手が減少しつつある歌舞伎へ、長崎の子どもたちに触れてほしい」という願いの共鳴があります。

かつて長崎市内には、西日本最大の劇場として栄えた「舞鶴座」をはじめ、10以上の歌舞伎や芝居の小屋が存在し、古い地図には「かぶき町」の名が残るほど歌舞伎文化が根付いていました。しかし時代の移り変わりとともに、その文化は途絶えてしまいました。昨年から始まったアリーナ歌舞伎舞踊特別公演をきっかけに、この体験を通じて将来の歌舞伎界を担う人材が生まれたり、「子どもの頃に長崎スタジアムシティで観た歌舞伎が忘れられない」と語ってくれる子どもが現れたりすることを心から願っています。

■観劇×表現！本番さながらの「『連獅子』舞台稽古」招待と特別ワークショップの開催

本キャンペーンの「歌舞伎賞」では、小学生以下の親子ペア100組（計200名様）を、8月6日（木）に行われる公演本番前日の「『連獅子』舞台稽古（リハーサル）」にご招待いたします。舞台装置や衣裳、生演奏などすべてが本番と同じ状態で行われる大迫力の舞台を間近で体感できるプレミアムな体験です。さらに、この観劇体験をより深く記憶に刻むため、観劇後に子どもたちが感じたことを自由な手法（絵、文字、色、図形など）で紙に表現するワークショップを実施します。当日は、事前に歌舞伎を観劇した学生アシスタントが子どもたちの表現をサポートします。

完成した作品は、長崎スタジアムシティにて特別展示を行います。

▼概要

開催日：2026年8月6日（木）

開催時間：16:30～ 『連獅子』舞台稽古（リハーサル）観劇／17:30～ 特別ワークショップ

※特別ワークショップは観劇終了後から実施いたします。

※開催時間が前後する可能性がございますので予めご了承ください。

■2026年夏 「5館合同開催！大抽選会」キャンペーン概要

開催期間：2026年7月1日（水）～7月20日（月・祝）

対象施設：長崎スタジアムシティ、ゆめタウン夢彩都、アミュプラザ長崎、長崎浜屋、みらい長崎ココウォーク

応募方法：対象施設でお買い物いただいたレシートを各館設置の応募用紙に添付し、投函BOXへ投函。

開催期間：2026年7月1日（水）～7月20日（月・祝）

対象施設：長崎スタジアムシティ、ゆめタウン夢彩都、アミュプラザ長崎、長崎浜屋、みらい長崎ココウォーク

応募方法：対象施設でお買い物いただいたレシートを各館設置の応募用紙に添付し、投函BOXへ投函。

応募条件/景品：

＜長崎スタジアムシティ アリーナ歌舞伎舞踊 特別公演 概要＞

開催日程：

8月7日（金）開場17:00 開演18:00

8月8日（土）開場10:00 開演11:00／開場15:30 開演16:30

8月9日（日）開場13:00 開演14:00

会場：ハピネスアリーナ

詳細：https://www.nagasakistadiumcity.com/kabuki_2026/

＜長崎スタジアムシティ最新情報はこちらから＞

・公式アプリ https://app.nagasakistadiumcity.com/apptop/move_studiumCityApp.html

（※上記はアプリダウンロードページのため、PC環境ではご利用いただけません。）

・公式サイト https://www.nagasakistadiumcity.com/

・公式X https://x.com/nscproject

・公式Instagram https://www.instagram.com/nagasaki_stadiumcity/