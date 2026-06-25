GreenSnap、デジタルスタンプラリー「スマペタ」でのAIによる下書き作成・編集機能のベータ版を提供開始

GreenSnap株式会社

デジタルスタンプラリーサービス「スマペタ」を運営するGreenSnap株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：西田貴一）は、「スマペタ」においてAIによる下書き機能と編集機能のベータ版を提供開始いたしました。

「こういうイベントがしたい」とテキストで入力するだけで、スタンプラリーの下書きを一括生成できます。生成した下書きは、チャットベースでAIによる修正も可能。無料プレビューですぐに社内稟議やクライアントへのイメージ共有もでき、企画の進行を強力にサポートします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gKpsAHARJVo ]

■まずはAIに相談！テキスト入力だけで30秒で下書き完成

この度「スマペタ」に、AIを活用したAI下書き生成機能がベータ版として実装されました。「こういうイベントがしたい」と目的だけテキスト入力すれば、AIが最適なスタンプラリーを企画設計し、イベント名や紹介文、スタンプの設定、特典の設定、アンケート設定まで一括で下書きを自動生成します。

スタンプラリーの企画で難しいのは、目的に合わせた設計をゼロから考えることです。AIがその叩き台を自動でつくるため、担当者はゼロから考える必要がなく、生成された内容をもとに具体化・調整していくだけで、スタンプラリーイベントを形にすることができます。



■出来た下書きをさらにAI編集でブラッシュアップ！理想のスタンプラリーを具現化

また、下書きの生成だけでなく、作成したスタンプラリーの具体的な修正までAIで行える編集機能も搭載しました。チャットでAIに修正点を伝えるだけで、理想のページへ手軽に近づけていくことができます。

もちろん、これまで通り手動で細かく設定・微調整することも可能です。AIのスピードと手動の正確性を、用途に応じて使い分けられます。



▼AI機能のお試しはこちら

https://admin.smapeta.jp/signup

無料アカウント作成後、スマペタの管理画面にてAI機能をお試しいただけます。

■開発の背景：自社でイベントを主催するからこその「担当者目線」

GreenSnapは自社でも数多くの大規模植物マルシェイベントを主催・運営しています。「スマペタ」は、そうした実際のイベント運営ノウハウと、担当者としてのリアルな視点から生まれたサービスです。

今回のAIによる下書き生成・編集機能も、「企画するとき、こんな機能があれば便利なのに」「もっと簡単にイメージを共有できれば仕事が進めやすいのに」という現場の声を形にしたものです。社内稟議やクライアントへのイメージ共有を強力にサポートすることで、イベント案件の受注や企画進行をよりスムーズにしたいという思いから実装に至りました。



■今後の展望

現在はベータ版としての提供ですが、今後はご利用いただく皆様からのフィードバックをもとに精度を高め、正式版へのアップデートを予定しております。

将来的には、企画に基づいたAIによる画像生成、ダッシュボード・レポート生成の開発実装も予定しており、イベント主催者の課題に寄り添いながら、業務効率化と新しいイベント体験の創出を支援してまいります。

■デジタルスタンプラリー「スマペタ」について

「スマペタ」は、あらゆる規模のイベントをサポートするデジタルスタンプラリーサービスです。スマートフォン上で手軽にスタンプラリーを実施でき、イベントの集客や会場内の回遊率向上に貢献します。

▼スマペタのサービス詳細はこちら

https://greensnap.ink/4w5K6GG

▼スマペタに関するお問い合わせはこちら

https://greensnap.ink/4y3QRef

■GreenSnapについて

GreenSnap社が運営する「GreenSnap」は、ユーザーの70%以上を女性が占める植物に特化したSNSアプリです。植物の名前や育て方を調べたり、植物写真のタイムライン投稿やアルバム記録、ブログなどの機能を備えており、植物好き同士の活発なコミュニティも存在します。

ユーザー数はGreenSnap社運営メディア全体で最大月間1,200万人、アプリダウンロード数350万、1日最大40,000枚、累計2,000万枚もの投稿がされている、いま注目を集める植物メディアです。

▽GreenSnap Webサイト：https://greensnap.jp/

▽植物とお花をテーマにしたイベント 「GreenSnap MARCHE」：https://greensnap.jp/event/

▽植物のオンラインショップ「GreenSnapSTORE」：https://greensnap.co.jp/

▽【土を使わず育てる観葉植物】Table Plants（テーブルプランツ）：https://tableplants.jp/

▽【植物のための新しい活力剤】cu:Leaf(R)（キュリーフ）：https://lp.greensnap.jp/culeaf

▽あらゆる規模のイベントをサポート 「スマペタ」：https://smapeta.jp/

▽動くぬりえサービス「ぬりえもん」：https://nuriemon.jp/

▽植物情報サイト「horti」：https://horti.jp/

▽GreenSnap株式会社について：https://greensnap.jp/company/