日本初インサイトマネジメントクラウド「Centou」から、急成長スタートアップ「カミナシ」での活用事例を公開

株式会社alma

日本初 (※1) のインサイトマネジメントクラウド「Centou」の開発・提供を行う株式会社alma（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：斎藤孝俊、以下「alma」）は、新たに株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役 執行役員 CEO：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）におけるインサイトマネジメント実践事例を公開したことをお知らせいたします。



※1：2026年6月1日～2026年6月24日 自社における「インサイトマネジメント」での調査結果より

急成長スタートアップでの、「事業立ち上げの再現性」について徹底取材

新規事業やプロダクト開発では、ユーザーインタビューや顧客ヒアリングが一般的になってきました。職種を問わず「顧客の一次情報を掴みにいく」ということが普及する中で、「得られたデータや見つけた課題をどのように管理するか？」は多くのチームでの悩ましいポイントです。

この度、「インサイトを、もっとチームで。」をミッションに掲げるCentouでは、組織でインサイトを効果的に扱うための考え方として「インサイトマネジメント」を普及させるべく、第一線で活躍するカミナシ社にインタビューを行いました。

インサイトマネジメントの赤裸々な取り組み、その結果について詳細にうかがいました。

インタビュー内容の一部

■ 事例のハイライト

- カミナシ社では、複数の新規プロダクトを立ち上げる中で、「どのように再現性を持たせるか？」に向き合っていた- そんな中で、顧客課題を「誰か一人しか判断できない」「説明する側・される側にならないように」など、顧客課題をチームで扱うための取り組みとして、インサイトマネジメントに取り組んだ- 結果として、職種を問わず、顧客課題について建設的に会話ができるようになり、チームのスピード・自律さが向上、事業立ち上げの再現性が生まれた

詳細な事例は以下からご覧いただけます。

https://centou.jp/cases/kaminashi-training

事例を詳しく見る :https://centou.jp/cases/kaminashi-training

インサイトマネジメントクラウド「Centou」について

「Centou」は、ユーザーインタビューや顧客サポートなどで得られた顧客課題・インサイトなどを管理する、日本初のインサイトマネジメントクラウドです。

顧客インサイト・顧客課題をチームに伝えたいのに伝わらない、目線がそろわず決まらない...そんな「チームでインサイトを扱う」ための悩みを解決するために生まれました。

ご利用いただいた企業では、使われない機能開発を減らし毎月300万円の開発コスト削減、売上2倍成長、3ヶ月での新規事業立ち上げ、分析効率5倍など、「ユーザー理解をキレイゴトで終わらせない、事業成長に直結する、新しいユーザー理解の方法」として、大きな成果を上げております。

組織のインサイトマネジメント導入にあたって、ツールを問わず伴走支援も提供しております。「どこからはじめるか？」「自社でもやるべきか？」などからお気軽にご相談ください。

■ Centouのサービス詳細やお問い合わせはこちら

https://centou.jp

Centouについてお問い合わせ :https://centou.jp

■ インサイトマネジメントについてのご相談もお気軽にどうぞ

https://centou.jp/insight-management-1on1

インサイトマネジメントについて相談 :https://centou.jp/insight-management-1on1

■ Centouが目指すもの

「せっかく顧客の話を聞いたのに、チームに全然伝わらない...」「あの時も聞いた話なんだけど、他の人に伝わらない...」そんな、顧客課題やインサイトをチームで共有できない悩みを解決するためにCentouは誕生しました。

「インサイトを、もっとチームで。」をミッションに、どんな職種、どんな立場でも、ユーザーインサイトをもとに、顧客に仕事に向き合える社会を実現します。

Centouについて :https://centou.jp

■ 株式会社almaについて

”DESIGN for ALL”をミッションに2018年に創業。すべての人が「デザイン」を扱えるような未来を目指して、企業内のデザインの裏側を発信・活用できるサービスCocoda、インサイトマネジメントサービスCentou、ブランドマネジメントサービスBrandateをはじめ、さまざまなプロダクトを通して実験を繰り返す企業です。

コーポレートサイト：https://alma-inc.co.jp/