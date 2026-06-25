法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」 営業・マーケDXPO札幌’26に出展

東日印刷株式会社

法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ(https://tnexta.com/)」を開発・販売する東日印刷株式会社（本社：東京都江東区、社長：西川光昭、以下TONICHI）は、7月2日(木)～3日(金)にアクセスサッポロ大展示場で開催されるDXPO札幌の「第1回営業・マーケDXPO」に出展します。

初開催となるDXPO札幌は180社が出展する北海道地区最大級の展示会です。営業・マーケDXPOはSFAや CRM など顧客管理・営業活動の合理化に加え、営業メンバーの日々の業務負荷を低減・効率化するサービスが多数出展し、売上アップや営業強化を支援する専門展です。

当社ブースでは名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」の導入事例の紹介のほか、デモ画面で使い勝手やさまざまな活用法を体感いただけます。少人数から利用でき、コスパ抜群との評価をいただいている「ネクスタ・メイシ」初の北海道出展です。DXPO札幌にご来場の際はぜひ弊社ブースへお越しください。

来場のご登録はこちら： https://dxpo.jp/real/fox/sapporo/sales/

〈「第1回営業・マーケDXPO札幌’26」概要〉

会期：2026年7月2日（木）9:30～17:30

3日（金）9:30～16:30

会場：アクセスサッポロ大展示場 小間番号3-6

※ご入場にはウェブサイトから事前登録が必要です。

事前登録はこちら

法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」について

ネクスタ・メイシは法人企業単位で名刺を管理し、一人ひとりが持つ貴重な人脈を可視化、共有することを目的としたクラウド型法人向け名刺管理アプリケーションです。

１ユーザー当たり月額660円～というリーズナブルな価格で、初期費用無料、月間登録枚数に制限なし――という圧倒的コストパフォーマンス。さらに、シンプルなUIと絞り込んだ機能で5ユーザーから利用可能で、これから名刺管理をはじめる法人様にピッタリのアプリです。まずは1カ月の無料トライアルで、使用感を確かめてみてはいかがでしょう。

資料請求はこちら： https://tnexta.com/contact/document

無料トライアル（1カ月）はこちら： https://tnexta.com/trial/