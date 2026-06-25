台湾最先端のAI・半導体・スマートテクノロジーが集結！第2回「TAIWAN EXPO JAPAN 2026」

台湾貿易センター

台湾貿易センターは、台湾の最新技術が一堂に会する「TAIWAN EXPO JAPAN 2026」を東京・新宿にて2026年7月15日（水）から17日（金）の3日間開催いたします。日本での開催は今年で2回目となります。

本年度は「AIスマート製造」「エネルギー・循環」「スマートシティ」「スマートヘルスケア」 「FOOD・LIFESTYLE」の5つの産業テーマを元に、台湾の優秀な企業・協会約150社が出展予定です。

AIをはじめとした最新技術や、エネルギー・テクノロジー・ヘルスケアなど日常生活に応用した、台湾の最新テクノロジーを体験していただけます。また、ライフスタイル分野においても、台湾企業による高品質な製品や先進的な取り組みをご覧いただけます。

イベント初日には、俳優 高杉真宙さんをゲストにお招きし、スペシャルトークイベントを開催。台湾が誇る先端技術や革新的な製品を実際に体験いただきながら、台湾の魅力や最新トレンドについて語るトークセッションを実施し、イベントを盛り上げます。また、「台湾エクセレンス」パビリオンのオープニングイベントにも素敵なゲストが登壇予定です。

TAIWAN EXPO JAPAN 2026 特設サイト：https://jp.twexpojapan.com/

TAIWAN EXPO JAPAN 2026 について

■TAIWAN EXPO とは

「TAIWAN EXPO」は、台湾の産業の実力とデジタルライフの美学の最高水準を示す展示会です。

2017年の初開催以降、日本、アメリカ、ドイツ、インドネシア、インド、フィリピン、ベトナム、タイ、マレーシア、 ポーランドの10カ国16都市で41回開催され、世界各国と台湾企業のビジネス連携や協力関係の構築を行う重要なプラットフォームとなっています。

■TAIWAN EXPO JAPAN 2026 とは

「TAIWAN EXPO JAPAN 2026」は、「Innovate for Tomorrow」をメインスローガンに掲げています。本展では、「AIスマート製造」、「エネルギー・循環」、「スマートシティ」、「スマートヘルスケア」、「FOOD・LIFESTYLE」の５つの産業テーマを中心に、日本の市場ニーズや社会課題を踏まえた、台湾が誇る最先端技術と高品質な製品をご紹介します。当日は、フォーラムや商談会を開催し、日台企業間の連携強化と新たなビジネス機会の創出を促進します。本展示会は、「日台共創によるより良い未来社会へ 」というテーマのもと、両国の経済・産業における協力関係をさらに深化させるとともに、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。

また、7月15日（水）には事前予約制の「台日AIテクノロジーフォーラム」をオークラ東京にて開催し、台湾が強みを持つAI/半導体産業の最新動向や今後の展望について発信します。

展示概要

＜パビリオンの紹介＞

AIスマート製造

「AI演算からスマート工場まで ― 台湾スマート製造の総合力」をテーマに、台湾が強みを持つ半導体、AIサーバー、産業用PC、自動化技術、ロボティクスなどの先端技術を展示。AI演算やデータセンターから生産ライン、設備、各種アプリケーションまでを支えるスマート工場ソリューションを通じて、台湾が誇る次世代スマート製造の可能性をご紹介します。

AIスマート製造

エネルギー・循環

「生命エネルギー循環」をテーマに、持続可能なエネルギー社会の実現に向けた台湾の取り組みを紹介します。「創エネ」「蓄エネ」「循エネ」の3つの視点から、エネルギーレジリエンス強化に向けた先進的なソリューションを展示し、日台が共創する持続可能な未来を提案します。

エネルギー・循環

スマートシティ

「AIが支える未来社会とデジタルトランスフォーメーション」をテーマに、台湾が誇る最先端のスマート技術を紹介。「スマートシティ」「自動運転」「デジタルサービス」の3つの視点から、未来の都市や暮らしを支える革新的なソリューションを展示します。日台の技術連携を基盤に、安全性と持続可能性を兼ね備えた次世代社会の実現に向けた取り組みを発信します。

スマートシティ

スマートヘルスケア

日本の超高齢社会における医療・介護ニーズに応えるため、「健康管理」「予防医療」「高齢者ケア」「スマート医療」をテーマに、台湾の先進的なヘルスケアソリューションを紹介します。在宅介護システムやスマートホスピタル技術、ウェアラブル機器などの最新技術を展示し、超高齢社会の課題解決に向けた未来のヘルスケアの可能性を提案します。

スマートヘルスケア

台湾エクセレンス

「台湾エクセレンスが描く豊かな未来の暮らし」と「日台のさらなる発展への願い」をテーマに、台湾を代表する優れた製品や技術を紹介します。「スマートAI」「スポーツ・ヘルスケア」「ライフ・ホーム」の3つのエリアで構成され、スマート技術や健康、サステナビリティをテーマとした多彩な製品を展示。台湾エクセレンスが提案する、より豊かで快適な未来のライフスタイルをご覧いただけます。

台湾エクセレンス

FOOD・LIFESTYLE

「ライフスタイル × 文化 × サステナブル体験」をコンセプトに、「台湾ローカルフード」と「台湾ライフスタイル美学」の2つのテーマで構成。台湾を代表する食文化や、デザイン性と実用性を兼ね備えたライフスタイル製品を通じて、台湾文化の多様な魅力をご紹介します。食・デザイン・文化体験を融合し、台湾ブランドのものづくりやライフスタイルの魅力をご体感いただけます。

FOOD・LIFESTYLE

PRECISION TOOL

「専門性 × 精密性 × 工業技術」をテーマに、日本市場が求める高品質・高耐久の工具を紹介します。トングツールや精密ドライバー、ツールセットなど、高精度・高耐久・優れた工学設計を兼ね備えた製品を展示。台湾ハンドツール産業が誇る品質力、デザイン力、応用力を通じて、工具の新たな可能性をご覧いただけます。

PRECISION TOOL

台北スマートテック

「スマート技術・イノベーティブ台北」をテーマに、デジタルトランスフォーメーションやスマート技術の活用事例を紹介します。「AI応用サービス」と「スマート医療」の2つのテーマを通じて、先進技術と実用的なソリューションを展示。台北市が推進するスマートシティの取り組みを発信するとともに、日台間の新たなビジネス連携や協力の可能性をご紹介します。

台北スマートテック

オープニングイベント概要

「TAIWAN EXPO JAPAN 2026 」の開幕を盛り上げるために、オープン記念イベントを2026年7月15日（水）10:00より新宿住友ビル三角広場で開催します。開幕を記念し、黄翊（ホアン・イー）さんによる人とロボットのダンスパフォーマンス『墨』 を披露していただきます。

また、12:00からは俳優の高杉真宙さんをお呼びし、メディア向けのスペシャルトークイベントを実施する予定です。

※高杉さんのトークイベントはメディア関係者を対象としたイベントになります。

TAIWAN EXPO JAPAN 2026 会場概要

高杉真宙さん

■名称：TAIWAN EXPO JAPAN 2026

■住所：新宿住友ビル 三角広場

（〒160-0290 東京都新宿区西新宿2丁目6－1）

■アクセス：「都庁前」駅 直結

「西新宿」駅 徒歩4分

「新宿」駅 徒歩8分

■会期：2026年7月15日（水）～7月17日（金）

■時間：10:00 ～ 17:00

■特設サイト：https://jp.twexpojapan.com/

【TAIWAN EXPO】概要

「TAIWAN EXPO」は、世界各国と台湾企業のアイデア交流や協力関係の構築を行う旗艦プラットフォームとなっています。

2017年以降これまで日本、アメリカ、ドイツ、インドネシア、インド、フィリピン、ベトナム、タイ、マレーシア、ポーランドの10カ国16都市で41回開催されました。

https://jp.twexpojapan.com/

＜公式アカウント＞

Instagram(＠taitra_tokyo)：https://www.instagram.com/taitra_tokyo/