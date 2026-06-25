契約更新選手のお知らせ

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株式会社AC福島ユナイテッド

このたび、以下7選手と契約を更新しましたので、お知らせいたします。




契約更新選手


・岡田 優希 選手


・吉丸 絢梓 選手


・安在 達弥 選手


・野末 学 選手


・鈴 直樹 選手


・田中 雄大 選手


・チョン ソンリョン 選手



岡田 優希（OKADA Yuki）選手


【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】20試合出場5得点


【岡田 選手のコメント】


昇格のためにすべてを尽くします。


共に戦いましょう。



吉丸 絢梓（YOSHIMARU Kenshin）選手


【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】5試合出場0得点


【吉丸 選手のコメント】


2026/27シーズンも福島ユナイテッドFCでプレーできることをうれしく思います。


昇格できるようにチーム、個人共に結果にこだわりたいと思います。


引き続き、熱い声援をよろしくお願いいたします。



安在 達弥（ANZAI Tatsuya）選手


【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】20試合出場0得点


【安在 選手のコメント】


百年構想リーグも多大なるご支援、ご声援ありがとうございました。


2026/27シーズンも福島ユナイテッドFCでプレーすることを決めました。


これまでのエンブレムが紡いできた歴史と想いを胸に、新エンブレムと共にJ2昇格という目標に向かって全力で戦います。


引き続き、熱い声援をよろしくお願いします。



野末 学（NOZUE Satoru）選手


【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】8試合出場0得点


【野末 選手のコメント】


百年構想リーグも熱いご声援ありがとうございました。


支えてくださるみなさまへの感謝を胸に、目の前の1日1日を大切にしながら全力で取り組みます。


引き続き、応援をよろしくお願いいたします。



鈴 直樹（SUZU Naoki）選手


【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】0試合出場0得点


【鈴 選手のコメント】


百年構想リーグの間、リハビリに多くの時間を費やし、苦しい思いをしました。この苦しさを力に変えてJ2昇格を果たすために必ずチームの力になります。一緒に昇格しましょう。


熱い声援をよろしくお願いいたします。



田中 雄大（TANAKA Yudai）選手


【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】0試合出場0得点


【田中 選手のコメント】


百年構想リーグも熱い応援をありがとうございました。


2026/27シーズンも成長をさらに加速させ、チーム、福島のために、自分にできることを精いっぱい取り組んでまいります。


引き続き、よろしくお願いいたします。



チョン ソンリョン（JUNG Sung Ryong）選手


【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】8試合出場0得点


【チョン 選手のコメント】


引き続き、福島ユナイテッドFCでみなさまと共に戦えることをうれしく思います。


チーム、ファン、サポーター、スポンサーのみなさまが願うJ2昇格を目標に、チームの力になれるよう全力を尽くします。


引き続き、応援をよろしくお願いします。