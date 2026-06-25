契約更新選手のお知らせ

株式会社AC福島ユナイテッド

このたび、以下7選手と契約を更新しましたので、お知らせいたします。

契約更新選手

・岡田 優希 選手

・吉丸 絢梓 選手

・安在 達弥 選手

・野末 学 選手

・鈴 直樹 選手

・田中 雄大 選手

・チョン ソンリョン 選手

岡田 優希（OKADA Yuki）選手

【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】20試合出場5得点

【岡田 選手のコメント】

昇格のためにすべてを尽くします。

共に戦いましょう。

吉丸 絢梓（YOSHIMARU Kenshin）選手

【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】5試合出場0得点

【吉丸 選手のコメント】

2026/27シーズンも福島ユナイテッドFCでプレーできることをうれしく思います。

昇格できるようにチーム、個人共に結果にこだわりたいと思います。

引き続き、熱い声援をよろしくお願いいたします。

安在 達弥（ANZAI Tatsuya）選手

【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】20試合出場0得点

【安在 選手のコメント】

百年構想リーグも多大なるご支援、ご声援ありがとうございました。

2026/27シーズンも福島ユナイテッドFCでプレーすることを決めました。

これまでのエンブレムが紡いできた歴史と想いを胸に、新エンブレムと共にJ2昇格という目標に向かって全力で戦います。

引き続き、熱い声援をよろしくお願いします。

野末 学（NOZUE Satoru）選手

【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】8試合出場0得点

【野末 選手のコメント】

百年構想リーグも熱いご声援ありがとうございました。

支えてくださるみなさまへの感謝を胸に、目の前の1日1日を大切にしながら全力で取り組みます。

引き続き、応援をよろしくお願いいたします。

鈴 直樹（SUZU Naoki）選手

【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】0試合出場0得点

【鈴 選手のコメント】

百年構想リーグの間、リハビリに多くの時間を費やし、苦しい思いをしました。この苦しさを力に変えてJ2昇格を果たすために必ずチームの力になります。一緒に昇格しましょう。

熱い声援をよろしくお願いいたします。

田中 雄大（TANAKA Yudai）選手

【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】0試合出場0得点

【田中 選手のコメント】

百年構想リーグも熱い応援をありがとうございました。

2026/27シーズンも成長をさらに加速させ、チーム、福島のために、自分にできることを精いっぱい取り組んでまいります。

引き続き、よろしくお願いいたします。

チョン ソンリョン（JUNG Sung Ryong）選手

【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】8試合出場0得点

【チョン 選手のコメント】

引き続き、福島ユナイテッドFCでみなさまと共に戦えることをうれしく思います。

チーム、ファン、サポーター、スポンサーのみなさまが願うJ2昇格を目標に、チームの力になれるよう全力を尽くします。

引き続き、応援をよろしくお願いします。