iYell、5000時間・1年半をかけ創業者思想を25万字の経営哲学実践のための解説書「Founder′s Legacy」ついに完成！

iYell株式会社

iYell株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役社長 兼 CEO:窪田光洋、以下「iYell」)は、2021年に完成した経営哲学の基本思想をまとめた冊子「COMPASS」に続き、この度、企業成長を支える実践的な経営哲学解説書「Founder's Legacy」を完成させたことをお知らせします。

《 背景 》

iYellは金融機関・住宅事業者・エンドユーザーが抱える住宅ローンの課題を同時に解決するため、「国内最大の住宅ローンテックスタートアップ」を目指し、iYellグループは住宅ローンマーケットプレイスを軸とした「住宅ローンプラットフォーム」を構築しており、現在では、全国数百行の金融機関、数千社以上の住宅事業者が参画するプラットフォームへと成長しています。

このような事業成長を実現できた背景には、iYellが創業以来大切にしてきた独自の経営哲学があります。それは「何をするかより誰とするか」という考え方です。利益追求だけを目的とするのではなく、社員の幸せを中心に据え、社員一人ひとりが互いの夢や目標を応援し合うことで、結果として企業成長も実現させてまいりました。私たちはこの考え方を「応援資本主義」と呼んでいます。応援資本主義とは、従来の利益最優先の資本主義とは異なり、人と人との応援を起点に、持続可能な成長と幸せの分配を目指す考え方です。

その結果、Great Place To Work(R) Institute Japanが実施する「働きがいのある会社・中規模部門6位」に選出されるなど働きがいのある職場づくりで高い評価をいただいてまいりました。

2021年に発行した「COMPASS」は、iYellの経営哲学の根幹となる考え方や価値観をまとめた羅針盤として機能してまいりました。しかし、事業規模の拡大に伴い組織も成長する中で、そこに込められた思想は多岐にわたり、また抽象的な部分も多く含まれていたため、日々の実践の場面において、より具体的な解説の必要性が高まってまいりました。

iYellでは、事業成長と組織成長を両立させる上で、創業者個人の感覚や属人的判断に依存し続けるのではなく、思想・価値基準・意思決定プロセスを組織全体で再現可能な形へ体系化する必要があると考えてきました。

特に、組織規模が拡大し、多様な人材やリーダーが増えるほど、「なぜその判断をするのか」「どの価値基準を優先するのか」といった創業者の意思決定思想を共通言語化する重要性が高まっていました。

そこでiYellでは、創業者 窪田光洋（以下「創業者 窪田」）の思想や意思決定基準を、個人に依存するものではなく、次世代へ継承可能な“組織資産”として体系化するプロジェクトを推進しました。

「Founder’s Legacy」は、そのための“実践的経営基盤”として位置づけられており、採用・育成・評価・マネジメント・会議設計・リーダー育成に至るまで、組織運営全体へ実装されていきます。

「応援し合う地球」というビジョンの実現に向け、そして事業成長を支える組織基盤をさらに強固にするため、社員一人ひとりがiYellの独自の経営哲学をより深く、より正確に理解し、日々の実践に落とし込めるよう、一つひとつの思想を創業者自らが具体的に解説した書籍の制作に至りました。

「一緒に働く仲間がiYellの経営哲学を正しく理解することで、より幸せで楽しい世界を共に創造できる。そしてこの考え方は、事業が何倍、何十倍と成長しても、1000年後の未来にも受け継がれるべき普遍的な価値を持つ。」という創業者の想いから、創業者自らの言葉で経営哲学を言語化した解説書「Founder's Legacy」が誕生しました。

《 Founder's Legacyの詳細 》

本書は、経営哲学の基本思想をまとめた「COMPASS」を羅針盤としています。

「Founder’s Legacy」はそれを実践する中で生まれる具体的な疑問や質問に答える実践的な内容であり、単なる理念集や解説書ではありません。

本書では、創業者 窪田が、自身の経営哲学や判断基準を一つひとつ丁寧に紐解いており、「なぜそう考えるのか」「どのような価値基準で判断するのか」「具体的にどう実践するのか」を、81のテーマを通じて詳細に解説しています。

そこには、 1000年後にも受け継がれるべき「iYellists(iYellで働く全ての人)全員が幸せになるための共通の考え方」、そしてどんな時代の変化や事業規模の拡大があってもブレない軸となるiYellのDNAが込められています。



iYellの価値基準や意思決定を支える継承可能な“実践的経営哲学”であり、採用・育成・評価・会議・マネジメントなど、組織運営全体に実装される思想体系として位置づけられています。

📘Founder's Legacy収録テーマ ※一部抜粋

・iYellが存在することで、社会にどんなインパクトを与えられるか

～資本主義の中で真価を発揮する応援資本主義～

・従来の資本主義の課題を踏まえ、iYellが実践する「応援資本主義」がどの

ように社会を変えていくのか、その可能性と実践方法を解説



・なぜ「1000年経営」なのか～1000年経営の真意～

・短期的な利益ではなく、1000年先を見据える経営の意義と、それが日々の

意思決定にどう影響するかを説明



・なぜ働きやすさだけでなく、働きがいが大事なのか?

・働きやすい環境と働きがいのある環境の違い、そして働きがいがなぜ重要なのかを深掘り



・バリューの本質に迫る！

～「自分」のためではなく、「チーム」のために体現する意味～

・iYellのバリューを単なるスローガンではなく、日々の行動でどう体現するか

の具体例を提示



・なぜこんなにも文化を大切にするのか?～iYellが文化を大切にする理由～

・企業文化が組織に与える影響と、成長する組織において文化を守り育てる

ことの重要性について創業者の考えを展開

制作には「COMPASS」に引き続き、Leadership & Organizational Transformation Strategist（変革戦略コンサルタント）である野見山玲子氏を招き、創業者 窪田との長期対話を通じて、暗黙知化されていた思想・価値基準・判断原理を抽出し、成長組織で再現可能な“組織資産”として体系化 。文字数25万字(一般的なビジネス書の約3~4冊分)、制作時間5000時間以上、1年半の月日をかけて完成に至りました。

《 今後の展開 》

「Founder's Legacy」は単なる社内資料や理念集ではなく、iYellで働く全ての人が立ち返るべき思想の原点であり、iYellの価値基準・意思決定・行動原理を次世代へ継承するための“実践的経営基盤”となる未来への道標です。今後は、本書を通じて、採用・育成・評価・マネジメント・会議設計・リーダー育成など、組織運営全体へ実装を進めることで、事業成長と組織文化の両立をさらに加速させてまいります。

また、組織規模や事業領域が拡大しても、創業時から大切にしてきた思想や価値基準を組織全体で再現可能な形へ継承することで、属人的経営に依存しない持続的成長基盤の構築を目指します。

さらに今後は、「Founder’s Legacy」を基盤とした次世代リーダー育成や組織変革プログラムの展開も視野に入れ、創業者思想を再現可能な経営資産として社会へ還元していくことを目指しています。

社員一人ひとりがiYellの経営哲学をより深く理解し、日々の業務や意思決定の中で実践していくことで、事業成長と社員の幸せを両立させながら、「応援し合う地球へ～chain of Yell～」というビジョンの実現に一歩ずつ近づいてまいります。

今後も、関わる全ての人の夢や幸福を応援し、社員が幸せに働ける環境を追求しながら、iYellから幸せの連鎖を生み出し、社会へと広げていきたいと考えております。

《 創業者プロフィール 》

iYell株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 窪田光洋(くぼた みつひろ)

2007年にSBIホールディングスに入社し、SBIモーゲージ(現SBIアルヒ)に配属。当時、最年少で執行役員に就任。2016年にiYell株式会社を設立。住宅ローン業務支援システム「いえーる ダンドリ」を始めとしたサービスを幅広く展開。累計106.8億円の資金調達、従業員290名(グループ会社含む)、グループ8社を展開し、アナログな業界の変革を目指し、デジタル化を推進中。

《 コンサルタントプロフィール 》

Leadership & Organizational Transformation Strategist

株式会社テラス 代表取締役

野見山 玲子 氏

創業者・経営者の思想を、成長組織で再現可能な文化・意思決定・実践体系へ変換・実装する変革戦略コンサルタント。

専門は、暗黙知や言語化されていない無意識の価値基準を「意思決定OS」として構造化し、事業成長と組織文化を両立させること。理念設計に留まらず、経営判断、リーダーシップ、組織設計、文化醸成、会議設計、評価、人材育成まで含めた変革支援を行う。

国立がん研究センターおよび東京大学にて精神医学・がん予防医学研究に従事。その後、メルクなど外資系グローバル企業にてM&A後の組織統合プロジェクトを日本代表としてリード。人の変革によって組織と事業の可能性を最大化することを志し、早稲田大学MBA取得後に起業。

精神医学・脳科学・組織変革論を横断しながら、創業者・経営者の意思決定変革、および変革人材育成を支援している。

iYell株式会社には8年間伴走し、2021年発行の経営哲学冊子「COMPASS」、および今回の「Founder’s Legacy」の制作を支援。創業者・窪田光洋氏との長期対話を通じ、全体設計、インタビュー設計・実施、構成、言語化、執筆、組織浸透研修の設計・実施まで一貫してリード。

現在は、日・米・欧における経営意思決定変革、組織文化変革、グローバル事業設計、次世代リーダー育成などを支援。宇宙産業、アスリート育成、地域医療、教育領域など多様な専門家チームと連携し、国境と領域を越えた新しい意思決定・経営・共同体形成のあり方を探求している。

著書『女性管理職一年目の教科書』（日経新聞社）。

《 会社概要 》

会社名：iYell株式会社（The iYell Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長兼CEO 窪田 光洋

本社所在地：東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ7階

設立日：2016年5月12日

払込資本金：89.9億円（2026年4月末時点）

コーポレートサイト：https://iyell.co.jp/

採用サイト：https://recruit.iyell.co.jp/

新卒採用サイト：https://recruit.iyell.co.jp/graduate/

公式ブログ：https://iyell.co.jp/iyellook