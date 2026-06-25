スマホにアプリをインストールするだけで、ながらスマホを物理的に自動ロックする「monap(TM)」が待望のiPhoneに対応

株式会社BRAVELOGIS

株式会社BRAVELOGIS（ブレイブロジス、本社：千葉県流山市おおたかの森、代表取締役：磯本 悟、以下：当社）が開発・提供する、物流・運輸業界をはじめ、営業車・配送車・社用車を保有する企業向けに提供する、ながらスマホ抑止アプリ「monap(TM)（モナップ）」よりiPhone版をリリースしました。「monap(TM)」は、スマートフォンにアプリをインストールするだけで、移動中はスマートフォンを物理的に操作できなくするアプリです。これにより、ドライバー本人はもちろん、その先にいる大切な家族や従業員を守り、交通事故による企業のブランド失墜や損害賠償などのリスク低減を支援します。

これまでAndroid端末向けに提供してまいりましたが、このたびiPhoneにも対応したことで、端末の種類を問わず、より多くの企業・ドライバーにご活用いただけるようになりました。

■背景

「monap(TM)」iPhone版はこちら :https://apps.apple.com/jp/app/monap-%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%89%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E6%8A%91%E6%AD%A2%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6755466097

近年、運転中のスマートフォン等の使用に起因する交通事故は増加傾向にあり、企業における安全運転管理の重要性はますます高まっています。実際に、2026年3月には三重県の新名神高速道路において、ながらスマホが原因とみられる大型トラックの追突により、6人が死亡する重大事故が発生しました。

ながらスマホによる事故は、被害者や加害者本人だけでなく、家族や周囲の人々の人生までをも一瞬で奪い、取り返しのつかない悲劇をもたらします。また企業にとっても、事故発生時の損害賠償、取引先からの信用低下、ブランド失墜など、経営上の大きなリスクにつながる可能性があります。

そのため、注意喚起や事故後の確認にとどまらず、運転中にスマートフォンを「物理的に使えない状態」にする対策が求められています。これまで「monap(TM)」はAndroid端末にて1,000台以上ご利用いただいておりましたが、iPhoneへの対応のご要望を頂いたことを受け、この度、より多くの企業・ドライバーのながらスマホ対策を支援するため、「monap(TM)」は新たにiPhoneに対応しました。

■「monap(TM)」について

「monap(TM)」は、そもそも運転中にスマホを操作できない状態をつくり、ながらスマホによる事故リスクの低減に貢献します。

以下のような企業様にご活用いただけます。

- 運送会社- バス会社- タクシー会社- 建設業- 設備保守- ルート営業- 介護送迎- 不動産営業 など

【選べる2つの活用シーン】

１.法人・企業の皆さまへ（確実な運行管理）

社用車の運転中のスマートフォン操作を物理的に抑止し、企業のコンプライアンスを強化。従業員を交通事故のリスクから守り、客観的なスコアに基づいたスマートな安全運転指導を可能にします。

２.ご家族・親御さまへ（大切な子どもの見守り）

お子様の通学時や外出時の「歩きスマホ」「自転車に乗りながらのスマホ操作」を自動で制限。悲しい事故を未然に防ぎ、ゲーム感覚で安全な移動習慣を身につけることができます。



【主な機能と特徴】

専用機器を使わず、スマホアプリだけで危険な移動中操作を抑止し、日々の運転・移動状況を可視化することで、個人と組織の安全行動の定着を支援します。

- 移動中の自動画面ロック（ながらスマホ抑止）自動車の走行速度や、歩行・自転車移動の動きをアプリが自動で検知。移動中はiOS標準のスクリーンタイム機能をベースにした強力な制限画面が起動し、SNSやゲームなどの危険なスマートフォン操作を未然に防ぎます。車両の停止や、歩行を終えて立ち止まると、自動的にロックは解除されます。- 安全運転・移動スコアの自動記録バックグラウンドでの高度な位置情報・センサー追跡（GPSや活動センサー）により、急加減速や速度超過を検知。日々の移動を自動でデータ化し、安全運転度を100点満点のスコアとアドバイスで「見える化」します。- 手軽な導入とスムーズなデータ連携専用の車載端末や難しい設定は一切不要。スマートフォンにインストールするだけで、今日からすぐに利用できます。法人利用の場合、管理システムから発行された企業コードでログインするだけで、日々のスコアやログが自動送信され、組織全体の安全意識向上に役立ちます。

※本アプリは、移動中の確実なスマホ抑止と正確なスコア記録のために、バックグラウンドでの位置情報の常時取得（常に許可）、モーションセンサーへのアクセス、およびスクリーンタイム機能の利用権限を必要とします。バッテリー消費を最小限に抑える省電カモード（Idlle移行機能）を備えています。

■今後の展望

詳細はこちら :https://monap.me/

当社は今後も、「monap(TM)」を通じて、ながらスマホによる交通事故リスクの低減と、企業における安全運転管理の強化を支援してまいります。ながらスマホ対策は、物流・運輸業界に限らず、営業車・配送車・社用車を保有する企業、工場や倉庫などの構内作業を行う企業にとっても重要な安全課題です。

また、勤務形態や利用シーンに応じた柔軟な設定機能の強化など、企業と従業員の双方にとって導入・運用しやすいサービスを目指します。スマートフォンアプリを活用した新しいながらスマホ対策の認知を広げ、従業員とその家族、そして社会全体の安全を守る仕組みづくりに貢献してまいります。

■ 株式会社BRAVELOGISについて

当社は、ブレイブテクノロジーグループの一員として、物流業界に特化したシステムの開発・販売を行う企業です。"ITのチカラ"で日本の物流を支えることをミッションに掲げ、物流企業やドライバーが抱える荷降ろし・配送時の待機時間や負担を軽減するソリューションを提供しています。

主なサービスには、

- TruckCALL(TM)（トラックコール）：LINE/電話・SMSを活用したトラック呼び出し＆バース管理システム- monap(TM)（モナップ）：「ながらスマホ」「ながら運転」を抑止し、事故を未然に防ぐドライバー支援アプリ

があります。

今後も、テクノロジーを通じて物流・運送業界の課題解決と安全・効率化の推進に取り組んでまいります。

■会社概要

・企業名 ： 株式会社BRAVELOGIS （ブレイブロジス）

・本店 ： 千葉県流山市おおたかの森西一丁目2番地の3

・代表者 ： 代表取締役 磯本 悟

・設立 ： 2018年9月

・事業内容 ： 物流システムの開発・販売

・公式URL ： https://bravelogis.co.jp/

・グループ会社：株式会社ブレイブテクノロジー