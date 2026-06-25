HARTi、サイバーエージェント・キャピタルおよびグッドスマイルカンパニーからプレシリーズA追加資金調達を実施

株式会社HARTi

「感性が巡る、経済を創る」を企業理念に、文化産業のインフラ創造を目指す株式会社HARTi（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田 勇也、以下「当社」）は、株式会社サイバーエージェント・キャピタルおよび株式会社グッドスマイルカンパニーを引受先とするプレシリーズAラウンドの追加資金調達を実施したことをお知らせいたします。

調達した資金は、スマートプリ機「HARTi Photo」の導入拡大と、オペレーション体制・組織・アプリ／システム基盤の強化にあてます。今回のラウンドには、スタートアップの成長支援に強みを持つベンチャーキャピタルのサイバーエージェント・キャピタルと、IP・キャラクタービジネスを展開する事業会社のグッドスマイルカンパニーが参画しました。インターネット領域・コンテンツ領域の知見を取り込み、リアルとデジタルを横断したIPビジネスの基盤を強化します。

資金調達の背景

近年、アニメ・音楽・映画・ゲーム・スポーツ・ファッション・キャラクター・消費財ブランドなど、日本発のコンテンツやブランドは多様なファンコミュニティを形成しています。一方でIPホルダーや企業にとっては、リアルイベントや店頭での接点を一過性の来場体験で終わらせず、継続的な関係性につなげることが重要なテーマになっています。

HARTiは創業以来、リアルとデジタルを横断したIPビジネスの拡大に取り組んできました。今回の調達により、国内での導入・運営体制をさらに強化し、「HARTi Photo」をより多くのイベントや店頭に広げていきます。培ったノウハウをもとに、その先では海外のファンとの接点づくりも見据えていきます。

「HARTi Photo」とは

「HARTi Photo」は、ライブ会場やポップアップストア、商業施設、映画館、スポーツイベント、展示会、店頭キャンペーンなど、さまざまな場所に手軽に設置できるスマートプリ機です。

最大の特長は、アニメやアーティストなどとコラボした「ここでしか撮れない限定フレーム」。ファンは“推し”との特別な一枚を求めて自ら撮影に参加し、撮った写真をSNSでシェアします。その投稿がさらに新たな来場者を呼び込み、ファン自身の手で話題が広がっていきます。

導入する企業やIPホルダーにとっては、来場体験を盛り上げるだけでなく、ファンの自発的な参加とSNS上での拡散を同時に生み出せることが魅力です。大型ブースを必要とせず、イベントや店舗の空いたスペースにも設置できるため、さまざまな現場で活用いただけます。

これまで芸能事務所、エンターテインメント企業、映画・アニメ関連IP、スポーツチーム、メーカー、商業施設など、幅広い業界のパートナーとともに導入実績を重ねてきました。

資金調達の目的

調達した資金は、主に以下に活用します。

本ラウンドの引受先

- 導入拡大に向けたオペレーション体制の強化イベント・商業施設・ポップアップストア等での導入拡大に向け、設置・運営・保守・カスタマーサポートを含むオペレーションを強化します。国内での導入を加速させながら、その先の海外展開も見据えて体制を整えます。- 組織体制の拡充事業開発、プロダクト開発、オペレーション、クリエイティブ、コーポレート各領域を強化し、多様なパートナーとの連携を推進できる体制を構築します。- アプリ開発・システム基盤の強化撮影体験、データ連携、決済、管理画面、コンテンツ配信機能などを改善し、安定的にサービス提供できるプロダクト基盤を整備します。あわせて、将来的な海外展開にも対応できる基盤づくりを進めます。

株式会社サイバーエージェント・キャピタル

株式会社グッドスマイルカンパニー

※順不同

本ラウンドに参画する投資家からのメッセージ

株式会社サイバーエージェント・キャピタル 永堀 礼氏

この度は、HARTi社への出資機会をいただき、大変光栄に思います。

実際にHARTi Photoでプリを撮ってみて、「これはファンにとって、たまらなく嬉しい体験だ」と感じました。

イベントで感動や高揚感が最も高まる瞬間を切り取り、保存できることこそがHARTi Photoならではの価値であり、エンタメ産業に新たな風を吹き込んでくれると信じています。

ファンエンゲージメントやユーザーエンゲージメントをイベント起点でさらに高めたいIPホルダー様・企業様がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社HARTi 代表取締役 吉田 勇也 コメント

HARTiは創業以来、「感性が巡る、経済を創る」という理念のもと、日本の文化産業を支える新たなインフラの創造に取り組んできました。

「HARTi Photo」は、IPやアーティスト、ブランドとファンがリアルな場でつながる体験を提供すると同時に、企業にとっては販促・マーケティング施策として活用できるサービスです。来場者が自ら撮影し、SNSで共有し、会場や商品、作品との接点を深めることで、ファンエンゲージメントと購買導線の創出に貢献できると考えています。

今回、スタートアップ支援とコンテンツ領域に知見を持つサイバーエージェント・キャピタルおよびグッドスマイルカンパニーにご支援いただけることを大変心強く感じています。両社との連携を通じてHARTi Photoのプロダクト価値と事業基盤をさらに高め、日本の文化産業の可能性を広げてまいります。

株式会社HARTi（ハーティ）会社概要

社名：株式会社HARTi

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング1階

設立：2019年2月18日

資本金：1億円（2025年1月末時点） ※資本準備金を含む

代表者：代表取締役 吉田 勇也

事業内容：スマートプリ機「HARTi Photo」の開発・提供

HARTi Photo：https://harti.tokyo/photo/

HARTi Photo（For EN）：https://harti.tokyo/photo/en