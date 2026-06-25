【6/30～7/7開催】大宮公園一帯を“天の川”に。光と音楽の8日間「七夕TANABATA -大宮の天の川- 2026」

一般社団法人賑ノ杜

2026年6月30日（火）から7月7日（火）までの8日間、武蔵一宮氷川神社・氷川参道・大宮公園を中心に、七夕イベント「七夕 TANABATA -大宮の天の川- 2026」を開催します。入場無料（一部体験コンテンツは有料）。願いを灯した無数の光が、大宮に天の川を描き出します。

会期を8日間に拡大。大宮に根づく夏の風物詩へ

2025年、光と音の演出と参加型体験で多くの方を魅了した「七夕TANABATA -大宮の天の川-」。その反響を受け、2026年は会期を3日間から8日間へと拡大します。「大宮の天の川」をテーマに、神社・参道・公園・スタジアムへと会場が広がり、まち全体を歩いて楽しめるのが特徴です。

光と音楽に包まれる、大宮の夏の夜

会期中は、大宮公園を中心にさまざまな催しが繰り広げられます。中でも幻想的なのが、大宮公園・舟遊池で行う「言の葉ながし」。梶の葉を印字した和紙に願いを書き、灯りとともに水面へ流すと、無数の光が夜の舟遊池を照らします。

このほか、大宮科学技術高校の生徒が手がけた、竹の灯篭が夜の園道を照らす「灯籠彩る大宮公園」、氷川神社の参道に和傘が並び、ライトアップされた楼門を望む「和傘の杜・彩の七夕」、舟遊池の水辺ステージで連日開かれる音楽ライブ「水上式典」、埼玉県産食材のグルメが集う食の祭典「宮マルシェ」、白鳥池を舞台にした映像企画「Omiya Park "VEGA" theater 白鳥座」、コスプレイベント「大宮幻想街」など、様々なプログラムが大宮の夜を彩ります。

7月4日(土)は花火も。野球とグルメと七夕の一日

2025年に開催された「言の葉ながし」の様子

7月4日（土）には、県営大宮公園野球場で開かれる「ルートインBCリーグ オールスターゲーム2026」と同日開催。昼の野球観戦から夕方の屋台グルメ、夜の花火300発の打ち上げまで、終日にわたってお楽しみいただけます。

「言の葉ながし」参加方法

開催日：6月30日（火）～7月7日（火）

時間：15:00～20:00

受付：大宮ボートハーバー

参加費：前売券 2,000円／当日券 2,500円

所要時間：約15分（待ち時間除く）

チケット：Peatixにて販売

開催概要

言の葉ながしPeatixお申込み :https://peatix.com/event/5000314?k=256673fa36fff3f97c4b755053657735acc27227

名称：七夕 TANABATA -大宮の天の川- 2026

期間：2026年6月30日（火）～7月7日（火）／全8日間

時間：15:00～20:00

会場：大宮公園（舟遊池・白鳥池）、武蔵一宮氷川神社・氷川参道、NACK5スタジアム大宮、県営大宮公園野球場 ほか（さいたま市大宮区高鼻町4丁目）

入場料：無料（一部体験コンテンツは有料）

共催（企画・運営）：一般社団法人賑ノ杜、次世代につなぐ大宮公園検討グループ、大宮ボートハーバー（株式会社シンプランニング）、北沢楽天サポーターズクラブ、氷川の杜クラブ準備委員会、大宮東口商店街連絡協議会、一般社団法人埼玉中央青年会議所、NACK5スタジアム大宮

後援：埼玉県、さいたま市、公益社団法人さいたま観光国際協会

アクセス

東武アーバンパークライン「大宮公園駅」「北大宮駅」から各徒歩約10分。JR・東武「大宮駅」東口から徒歩約20分。会期中は会場周辺の混雑が予想されますので、公共交通機関のご利用にご協力ください。

各種リンク

会場周辺マップ（大宮公園一帯）公式サイトで詳細を見る :https://nigimori.com/2026-tanabata/index.html

お問い合わせ

「言の葉ながし」チケットお申込み :https://tanabata2026.peatix.com/view

一般社団法人賑ノ杜（にぎわいのもり）

所在地：〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町2-1-1 Bibli 2-12

HP：https://nigimori.com/

【報道関係者向けお問い合わせ】

「七夕TANABATA -大宮の天の川-」総合事務局／一般社団法人賑ノ杜

E-mail：info@nigimori.com

※本イベントに関するお問い合わせは、大宮公園事務所ではお受けしておりません。

必ず上記メールアドレスへお問い合わせくださいますようお願いいたします。