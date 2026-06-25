Qureka、「IVS2026」の展示交流スペース「IVS Startup Market」に初出展

Qureka株式会社

テクノロジーで好奇心を開発するQureka株式会社(https://www.qureka.jp/)（本社：東京都中野区、代表取締役：間舘 祐太、以下Qureka）は、スタートアップカンファレンス「IVS2026」の展示交流スペース「IVS Startup Market」（出展日：DAY3／2026年7月3日（金））への初出展が決定しました。会場では、生成AIが書籍データに基づきユーザーの質問へ即答する書籍Q&Aサービス「Bookleverage（ブックレバレッジ）(https://bookleverage.qureka.jp/)」の体験デモを公開します。

「読書したいが時間がない」「専門書の要点だけ知りたい」 そんなビジネスパーソンの“読書の壁”を、AIがどう乗り越えるのか。 IVSの会場で、未来の学習体験を実際に触れていただけます。

■ 出展の背景：知識アクセスの革新をIVSで発信

現代のビジネスパーソンの7割以上が「書籍からの知識習得に課題」を感じている※1中、Qurekaは“知のアクセシビリティ”を高めることを使命に「Bookleverage」を開発してきました。

「Bookleverage」は、書籍の膨大な情報をAIが整理し、質問に対して該当箇所を引用しながら即答します。 読書・調査・思考にかかる時間を大幅に短縮し、知識を“使える状態”へ変換する新しい学習体験を提供します。

※1：約100名のビジネスパーソンへの独自調査

■ ブースで体験できること

・AIによる10分要約 書籍の全体像を短時間で把握

・ピンポイントQ&A 「この章だけ知りたい」「この概念を説明して」に即答

・パーソナライズ具体化 自分の事業・課題に合わせて書籍の知識を“自分ごと化”

・法人向け活用相談 社員教育・ナレッジ活用のユースケースをご紹介

■ IVS2026について

IVSは2007年に始まった国内最大規模のスタートアップカンファレンスです。国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会し、2026年は「Japan is Back」をテーマに京都で開催されます。今年は京都市勧業館「みやこめっせ」「ロームシアター京都」を会場とする「IVS」エリアと、招待制の「IVS CORE」（ホテルオークラ京都）の2エリア構成で、1万人を超える参加者が見込まれています。

Qurekaは、このうち「みやこめっせ」で開催される展示交流スペース「IVS Startup Market」に出展します。IVS Startup Marketは、ベンチャーキャピタルや著名起業家からの推薦、または自薦審査を通過したスタートアップのみが出展できる展示エリアで、会期3日間で延べ約340社、1日あたり約100社が日替わりで出展します。

■ イベント情報

・名称：IVS2026

・会期：2026年7月1日（水）～7月3日（金）

・会場：京都市勧業館みやこめっせ（IVS）、ホテルオークラ京都（IVS CORE）ほか

・出展企画：IVS Startup Market（VC・著名起業家からの推薦／審査を通過したスタートアップのみが出展できる展示交流スペース）

・Qureka出展会場：京都市勧業館「みやこめっせ」（IVS Startup Market内）

・出展日：DAY3（2026年7月3日（金））

・小間番号：SA-30

・参加方法：IVSへの来場には参加チケット「IVS PASS」が必要です。リファラルコード経由で割引価格が適用され、一般販売価格は当日39,800円（税込）です。

・主催：IVS KYOTO実行委員会

■ Qureka株式会社について

「世界中の好奇心を育み、人生と社会に“ココロオドル発見”を届ける」をミッションに、元NTTドコモ出身の新規事業開発メンバーによって設立されたスタートアップです。

所在地：東京都中野区中野4丁目10-2 中野セントラルパークサウス2階

代表者：代表取締役社長/CEO 間舘 祐太

設立：2025年5月27日

事業内容：生成AIを活用した書籍知識Q&Aサービスの企画・開発・運営

URL：https://www.qureka.jp/

■ Bookleverageについて

「Bookleverage」は、生成AIが書籍データに基づきユーザーの質問へ即答する書籍Q&Aサービスです。書籍の膨大なページの中から、今の業務に直結する情報をAIが検索・分析し、瞬時に“使える情報”へとアウトプットします。