無店舗・オンライン完結型の車買取サービス「カーネクスト」、クレッシェンドラボの「MAAC」を導入

株式会社クレッシェンド・ラボ

世界800社に導入される「AIコミュニケーション クラウド」を提供するクレッシェンドラボ（本社：台北、代表取締役：薛 覲（シュエ・ジン）| 日本支社：東京都港区虎ノ門、代表：猪股 唯耶）は、自社が提供する、AIネイティブのLINE・マルチチャネル マーケティングオートメーション「MAAC（マーク）」が、無店舗・オンライン完結型の車買取サービスを展開する「カーネクスト」（株式会社カーネクスト、本社：大阪市北区、代表取締役：福重 生次郎）に導入されたことをお知らせいたします。

導入に至った背景

カーネクストは、無店舗・オンライン完結型の車買取サービスを提供しています。対面での接点を持たないオンライン中心のサービス形態において、お客様との継続的かつ円滑なコミュニケーション設計は非常に重要です。

同社では、既存のマーケティング施策を補完・強化し、より強固な顧客接点を構築するための新たな手段を検討していました。その中で、より柔軟な情報発信やユーザーコミュニケーションを実現するため、LINE活用の強化を進めることとなり、複数のツールを比較・検討した結果、「MAAC」の導入に至りました。

MAACを選んだポイント

ツール選定にあたっては、単なる配信機能にとどまらず、各種データとの連携に向けた拡張性が重視されました。

その中で「MAAC」は、ユーザーの状況に応じた柔軟なコミュニケーション設計が容易に行える点が高く評価されました。また、既存のマーケティング施策との親和性も非常に高く、同社のデータドリブンな運用方針に最も適していると判断され、今回の導入決定に繋がりました。

今後の活用方針

今後は、「MAAC」を活用してユーザーとのコミュニケーションをより最適化し、お客様一人ひとりに合わせた最適なタイミングでの情報提供を行ってまいります。これにより、顧客満足度の向上とマーケティング運用の効率化の両立を目指します。

日本法人代表 猪股 唯耶コメント

カーネクスト様は、自動車買取業界を代表する企業の一社として、常に顧客体験の向上に取り組まれています。そのような中で、顧客をスムーズにLINEへ誘導する導線設計、LINE上でのストレスのないチャットボット体験の提供、お客様一人ひとりの検討状況に応じたコミュニケーションの自動化など、高度な顧客コミュニケーション基盤の構築に向けて、当社のソリューションをお選びいただけたことを大変光栄に思います。今回の取り組みは、単なるツール導入ではなく、より良い顧客体験の実現に向けた挑戦であると考えています。今後もカーネクスト様の挑戦に伴走しながら、当社も技術力やサポート体制をさらに進化させ、より高い価値の提供に努めてまいります。

MAAC（マーク）について

「MAAC(https://www.cresclab.com/jp/product/maac)」は、LINE公式アカウントを中心とした、顧客コミュニケーションをデータ連携とAIで強化するマーケティングオートメーション（MA）ツールで、現在はSMSやEメールにまで対応しています。Web上の行動データなどを連携し、ユーザー属性に応じた自動配信やパーソナライズされた体験を提供することで、継続的な成果とLTVの最大化を実現します。

カーネクストについて

「カーネクスト(https://carnext.jp/)」はオンラインの自動車買取専門サービスで、査定から引取、各種手続きまで、すべてオンラインやお電話にて無料で完結します。独自の販売ネットワークと店舗を持たない仕組みで、店舗運営費・人件費などのコストを大幅に抑え、その分を買取金額へ還元。買取専門として下取りや中古車販売店より高価買取を実現しているのが特徴です。

クレッシェンド・ラボについて

クレッシェンドラボは、台湾発のAIコミュニケーションクラウド企業として、AI×コミュニケーション技術を基盤に、企業の業務効率向上と顧客体験向上を支援しています。アジア市場で蓄積してきた膨大なインタラクションデータを“行動可能なインサイト”に変換し、マーケティング、セールス、カスタマーサービスの価値最大化を実現しています。MAAC（AIマーケティング自動化）、CAAC（AI対話エージェント）、DAAC（AIデータ洞察）を通じ、企業の自動化、データ統合、オムニチャネル施策を後押ししています。

台湾、日本、タイ、シンガポールを中心に 800以上のブランドを支援し、国際投資機関および多くの業界パートナーから高い評価を得ています。また、長年の技術力とローカライズ対応が評価され、台湾では5年連続でLINE Technology Partner - Gold、タイではLINE Developer Partner Expert（最上位）認定、そして2025年に日本でLINE Technology Partner認定を取得し、アジアで唯一、3市場すべてのLINEの技術認定を保有する企業となりました。

【日本法人】

会社名 株式会社クレッシェンド・ラボ

代表者 猪股 唯耶（いのまた・ゆいま）

所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-10-5 KDX 虎ノ門一丁目ビル 11F

設立 2022年1月

ウェブサイト https://www.cresclab.com/jp

プレスリリース一覧 https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106190

【台湾本社】

会社名 漸強実験室 (Crescendo Lab)

代表者 CEO 薛覲 (シュエ・ジン | Jin Hsueh)

所在地 台湾 / 台北市松山區健康路156號5樓

設立 2017年6月

ウェブサイト https://www.cresclab.com/