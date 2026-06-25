AIで、EQを見抜く。Galante、カルチャーフィット型AIスカウト「Social Recruit」を正式ローンチ

株式会社Galante

株式会社Galante（本社：東京都渋谷区、代表取締役：甲斐龍之介）は、AIエージェント型スカウトプラットフォーム「Social Recruit（ソーシャルリクルート）」を正式にリリースしました。

「Social Recruit」は、企業がこれまでに蓄積した応募データを活用し、独自のカルチャーフィット分析から自社カルチャーと相性が高い候補者を見つけ出して、一人ひとりのキャリア意向に寄り添いながら、最適化したスカウトを自動で届けるサービスです。

私たちはこの仕組みを 「タレントリサイクル」 と定義。AIがあらゆる業務を代替していく時代に、テクノロジーで出会いのプロセスを最適化し、その先にある"心の通ったご縁づくり"に、企業が力を注げるようにします。

リリースの背景

「合わない人を採ってしまう」こと。そして「合うはずの人を、眠らせ続ける」こと。

採用には、見過ごされてきた二つの課題があると考えます。

Social Recruitは、この課題に向き合う過程で生まれました。

第一に、カルチャーフィットの不可視。

履歴書のスペックや面接の第一印象だけで人を選ぶ従来の採用では、退職理由の約半数を占める「人間関係・社風の不一致」を入口で見抜くことができません。スキルは教育で変えられても、価値観の不一致は変えられない。だからこそ、入口での相性の見極めが、定着の分かれ道になります。

実際、カルチャーフィットの高い人材の入社90日定着率は約95%以上に達する一方、ミスマッチの場合は約70%まで落ち込むというデータもあります。相性は、定着とパフォーマンスを左右する経営課題そのものです。

第二に、採用資産の死蔵。

企業が蓄積してきた応募者データの多くが、選考終了とともにフォルダの奥で眠り続けています。過去にスキル不足で見送った候補者が、今は他社でエースとして活躍している ── そんなケースが、業種や規模を問わず、多くの企業で起きています。

そんな方が次なるキャリアを探す時、最高のご縁として再会できたら ── 採用は、もっと豊かになるはずです。

MISSION・PHILOSOPHY・STANCE

‐ MISSION｜SNSで企業の可能性を広げる。

SNSの活用により、大手にも負けない影響力を持つ企業が数多く存在します。私たちは、あらゆる企業がSNSを武器にできるよう、その**「補助輪」**となるサービスを提供します。一社一社の成長の総和が、やがて日本の国力を底上げする ── そのインフラを作ることが、私たちの使命です。



‐ PHILOSOPHY｜「表面的な優秀さ」よりも「組織を伸ばす相性」を。

私たちは 「人間力採用」 を掲げています。理念に共感したカルチャーマッチ人材は、組織を強く成長させる。

Social Recruitは定性的データと独自の分析を掛け合わせ、履歴書では見えない「その人のあり方」や「インサイト」を可視化。感覚に頼らない、科学的なマッチングを実現します。

そして何より、テクノロジーで効率化するのは、「出会うまでのプロセス」。そこで生まれた時間を、「心を通わせる対話」に充ててほしいと考えます。



‐ STANCE｜「明朗会計・伴走支援」。

私たちは月額固定・成功報酬ゼロを貫きます。そして、ただツールを売るのではなく、企業の採用力が本質的に向上するまで、泥臭く、熱量を持って伴走する。

「応援されるサービス」を目指します。

「Social Recruit」について

（1）データインポート（2）情報取得（3）独自分析（4）カルチャーフィットスコアリング（5）自動スカウト送信の5ステップで、投入からスカウトまでを自動で完結。

▼ サービスフロー（5ステップ）

- データインポート ── 自社に眠る応募者データ・名刺・各種データを一括で取り込みます。- エージェントが情報を取得 ── AIエージェントが、蓄積されたデータをアップデート。最新の状態で見極めます（対応範囲は順次拡大予定）。- 独自分析 ── 独自のロジックで、候補者の本質的な傾向を分析します（分析軸は順次拡張予定）。- カルチャーフィットスコアリング ── 分析結果を統合し、自社との適合度をスコア化します。- 自動スカウト送信 ── AIが一人ひとりに最適化した文面を自動生成・送信します。

※ 本フローの一部機能（対応範囲の拡大、分析軸の追加等）は、リリース後に順次提供・拡張してまいります。最新の提供状況は、個別のご相談にてご案内いたします。

「Social Recruit」の特徴

‐ 自社の“眠れる資産”を活かす農耕型採用

外部データベースから新規母集団を毎回“狩る”のではなく、自社が適法に保有する過去応募者データという「自分の畑」を耕します。使うほど採用資産が蓄積されていきます。

‐ 相性を可視化するカルチャーフィットスコアリング（特許出願準備中）

経歴だけでは見えない「その人のあり方」を独自ロジックで分析し、自社との適合度をスコアで提示。「優秀だが組織を壊す人材」を事前に見極め、経歴は浅くとも自社で輝く“原石”を見つけ出します。

‐ AIによるパーソナライズ・スカウトの自動送信

スコアの高い候補者へ、一人ひとりに最適化した文面をAIが自動生成・送信。担当者の作業は「データのインポート」と「スコア閾値の設定」の2つだけです。

※分析・スコアリングの具体的なロジック、対応チャネル等の詳細は、独自開発につき非公開とさせていただいております。一部機能はリリース後に順次拡張してまいります。

株式会社Galanteについて

Social Recruitを提供する株式会社Galanteは、戦略設計・ブランディング・SNS実装までを一気通貫で手がける、総合マーケティング支援会社です。

だからこそ、私たちは採用を「スカウト」という一点で終わらせません。

「点」＝最適なスカウト ── Social Recruitが、相性の良い候補者へ、一人ひとりに最適化した縁を届ける。

「面」＝選ばれる企業ブランド ── SNSの構築・運用、世界観の設計、ブランディングで、「この会社で働きたい」と思わせる土壌を耕す。

スカウトで振り向いてもらった候補者が、企業のSNSを見て、さらに惹かれていく。点と面が噛み合ったとき、採用は初めて「離脱されない縁」になる。 これこそ、単機能のツールには決して実現できない、Galanteならではの総合力です。

サービスに込めた思想 ── AIが運ぶのは、ご縁。

壮大に聞こえるかもしれません。それでも私たちが見据えているのは、短期的な利益ではなく、10年、20年先の社会の変化です。

‐「不採用＝関係終了」ではない世界 ── 一度ご縁がなかった方が、3年後、5年後に、最強の同志として再会する。

‐「履歴書の先」で人を選ぶ世界 ── 経歴の浅さで切り捨てられない、フェアな採用市場。

‐「日本の国力が上がる」未来 ── 地方の中小企業が、市場に出てこない"理念に共感する潜在層"と出会い、成長していく。

人との出会いは財産。

AIが運ぶのは、情報ではなく、人財とのご縁。── それが、私たちGalanteの信念です。

個人情報の取扱いについて

当社は個人情報保護法に基づく適法な構成で取り扱う設計とし、法的検証を経て事業を運営しています。

クライアント企業ごとの厳格なデータ分離を実装し、クライアント間でのデータ統合・横断利用は行いません。

【会社概要】

社名：株式会社 Galante

所在地：東京都渋谷区

代表者：代表取締役 甲斐 龍之介

事業内容：マーケティング支援、キャスティング、制作、運用、AIエージェント型スカウトプラットフォーム「SOCIAL RECRUIT」の開発・提供

サービスサイト：social-recruit.jp

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

株式会社Galante Social Recruit事業部

E-mail：info@galante.co.jp | Web：galante.co.jp