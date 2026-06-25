【2026年3月調査レポート】「海外で働く」日本人はわずか3.0% ― リモートワーク実態調査（全国1,000人）

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「デジタルノマド」と聞くと南国のビーチでノートPCを開く姿を思い浮かべがちですが、日本の実態は大きく異なり、安定性と集中力を重視した実用的な「在宅ワーク」文化が主流です。一般層の67%がこのライフスタイルに「経験も興味もない」と答える一方、実際にリモートワークを経験した人では価値観の変化が明確で、31%が「自由と柔軟性」を、25%が「ワークライフバランス」をより重視するようになりました。心理的なハードルは高いものの、壁を越えた人にとっての恩恵は確かに存在します。

こうした慎重さの背景には構造的な現実があります。2024年末時点で有効なパスポートを持つ日本人は約17%にとどまり、2025年EF英語能力指数では日本は123カ国中96位。海外でのリモートワークを検討する前に、多くの人が「パスポート」と「実用的な英語力」という2つのハードルを越える必要があります。実際、最大のデメリットは「言語や文化の壁」(30.4%)で、適した人物像でも37.9%が「高い語学力を持つ人」を挙げました。海外に住みながらリモートワークを経験した人は全体のわずか3%、経験者に限っても66%は国内のみです。

文化的な適応ももう半分の要素です。「根回し」「空気を読む」「おもてなし」に根ざした日本の働き方は、そのまま海外に持ち込めるものではありません。ハードルを越えた人にとって最大の魅力は「旅」ではなく、居住地の自由度やワークライフバランスの向上といった実質的な「働き方改革」にあります。一方で直面する最大の課題は、海外での病気や緊急時の対応、金銭管理、そして「高速で安定したインターネット接続の確保」といった極めて現実的な不安です。日本が柔軟な働き方の制度整備を進める中、国内のプロフェッショナルは「冒険」よりも安心感と生産性を優先する、日本独自のデジタルノマド像を築きつつあります。

主な調査結果

調査方法

- 認知のギャップ：約3分の2がまだ明確な意見を持たず（「どちらでもない」34.6%、「わからない」31.8%）。拒絶ではなく「よく知らない」段階です。- 体験による価値観の変化：一般層の67%が「経験も興味もない」一方、経験者は31%が「自由と柔軟性」、25%が「ワークライフバランス」をより重視するように。- それでも「安定」は大事：経験者の23%がリモートワークを通じてむしろ「安定」の価値を再認識。求められているのは「安心感のある柔軟性」です。- 国内・自宅中心型：経験者の66%は国内のみ・主に自宅で勤務。海外のホテル等で働いた経験はわずか15%にとどまります。- 「地理的アービトラージ」神話は通用しない：海外で働く最大のメリットに「生活費の削減」を挙げたのはわずか5.3%で全選択肢中最下位でした。- 安全性とお金の壁：海外勤務の最大の不安は「病気や緊急時の対応」(46.3%)と「金銭管理や決済」(44.8%)がほぼ同水準で並びます。- 日本食への愛着：回答者の半数超(52.2%)が、海外で最も恋しくなるものに「日本の食事とコンビニ」を挙げました。- 想像と現実のギャップ：経験者は予想をはるかに超えて「日本の安全性・利便性」(実際56.3%／予想37.1%)や「カスタマーサービス」(実際31.3%／予想18.6%)を恋しく感じます。- 利便性より集中力：オフィス外で重視するのは「集中できる静かな環境」(52%)と「安定した通信」(48%)で、生活の利便性(15%)は下位。- 通信とオン・オフ：現役の課題は第1位「安定した接続の確保」(32%)、僅差で「仕事とプライベートの切り分け」(28%)が続きます。- セキュリティ意識のギャップ：データ保護を懸念しつつ、経験者の19%は公共の場での作業時に「特に対策なし」と回答しています。- VPN(https://protonvpn.com/ja)は業務目的が中心：利用者の66.7%が「社内システムへの安全なアクセス」、50%が「公衆Wi-Fi利用時の通信保護」を目的に挙げました。- 女性たちのパラドックス：女性は男性よりノマドライフに強く惹かれる一方、収入や雇用の安定、健康・緊急時対応への不安も強く抱えています。

2026年、セルフ型アンケートツール「Freeasy」を用いて2回の調査を実施しました。第1回スクリーニング調査は3月18日、全国20～99歳の男女1,000名を対象に全体的な印象を、第2回フォローアップ調査は3月31日、リモートワーク経験者100名を対象に実体験と価値観を深掘りしました。男女差は2標本z検定で検証し、統計的に有意な差（p < .05）が認められた項目のみを報告しています。

調査結果｜スクリーニング調査

（特記のない設問は回答者1,000名／男性500名・女性500名）

Q1 デジタルノマドというライフスタイルへの全体的な印象は？(SA)

多くはまだ明確な意見を持たず

最多は「どちらでもない」34.6%、次いで「わからない」31.8%。好意的は計17.4%、否定的は計16.2%で、拒絶ではなく「現実的な選択肢として未認識」の段階です。

Q2 一定期間、海外に住みながらリモートワークをしてみたい？(SA)

興味がある人は少数派

否定的な回答が計68.8%（「まったく思わない」52.5%）に達する一方、肯定的は計15.6%にとどまりました。

Q3 海外リモートワークの最大のメリットは？(SA)

「特にない」が最多。魅力は柔軟性と異文化体験に集中

最多は「特にメリットはない」36.4%。以下「自由で柔軟な働き方」19.6%、「異文化体験」19.1%が僅差で続き、「ワークライフバランスの向上」10.6%、「自己成長」8.7%、そして「生活費の削減」5.3%が最下位でした。魅力はコストではなく柔軟性と異文化体験にあります。

男女差｜女性は「自由で柔軟な働き方」を最大メリットに挙げる割合が高い（女性22.4%／男性16.8%）。

Q4 海外リモートワークの最大のデメリットは？(SA)

言語・文化の壁が最大の懸念

「言語や文化の壁」が30.4%で最多。「収入や雇用の安定性への不安」22.2%、「特にない」22.3%が続きます。「ネット・仕事環境」8.8%、「時差」8.6%、「孤独感」7.2%は下位で、懸念は技術面より適応面にあります。

男女差｜女性は「収入や雇用の安定性への不安」を挙げる割合が高い（女性26.6%／男性17.8%）。

Q5 魅力的だと感じる点は？(MA)

柔軟性と日常からの解放が上位。ただし懐疑的な見方が主流

最多は「特に魅力を感じない」42.0%。魅力派では「勤務時間の柔軟性」24.4%、「日常から離れられる」22.6%、「温暖な気候や住環境」17.7%、「海外生活を楽しめる」17.6%が上位に並びました。

男女差｜女性はあらゆる側面で魅力を感じる割合が高い（例：海外居住 女性22.4%／男性12.8%）。「魅力なし」は男性が高い（男性45.6%／女性38.4%）。

Q6 不安・怖さを感じる点は？(MA)

病気・お金・通信など現実的な不安が中心

最大は「病気や緊急時の対応」46.3%、次いで「金銭管理や決済」44.8%とほぼ同水準。「安定した仕事・デジタル環境」34.9%も多く、「ホームシック」18.5%や「オンオフの切り分け」16.8%は少数。不安は生活の安全・確実性に集中します。

男女差｜女性は「病気や緊急時の対応」への不安が

顕著に高い（女性51.4%／男性41.2%）。

Q7 海外で日本の何を恋しく感じそう？(MA)

日本食・日常の安全・人間関係が上位

「日本の食事やコンビニ」52.2%が最多、「日常の安全性・安心感」37.1%、「家族や友人」33.4%が続きます。「エンタメ・メディア」19.9%、「カスタマーサービス」18.6%も一定数で、恋しさの中心は仕事より日々の暮らしの快適さです。

男女差｜女性は日本のあらゆる側面を恋しく感じる予想が強い（例：食事 女性58.0%／男性46.4%）。「特になし」は男性が高い（男性30.8%／女性22.8%

）。

Q8 最も向いているのはどんな人？(MA)

語学力と適応力が最重視

「高い語学力を持つ人」37.9%が最多。「変化や不確実性を楽しめる人」31.1%、「フリーランス・自営業」30.4%、「特になし」30.5%、「若い独身者」29.8%が続き、職種より適応力・自立性・語学力が重視されています。

男女差｜女性は「若い独身者」（女性33.4%／男性26.2%）や「変化を楽しめる人」（女性36.0%／男性26.2%）向きと見る傾向が強い。

Q9 デジタル面で最も大きい不安は？(SA)

通信環境とセキュリティが主な懸念。4人に1人は不安なし

「安定したネット接続の確保」28.4%が最多、次いで「特に不安はない」24.6%。「オンライン決済のセキュリティ」15.8%、「業務データの保護」13.3%も挙げられ、通信とセキュリティが主軸です。

男女差｜男性は「日本のサイト・サービスへのアクセス」(男性11.4%／女性7.0%)や「不安なし」(男性28.6%／女性20.6%)が高く、女性は「業務データの保護」(女性16.6%／男性10.0%)が高い。

Q10 あなたの経験に最も近いものは？(SA)

経験も関心もない層が大多数

「経験も興味もない」が67.0%で他を圧倒。「経験はないが試したい」14.0%、「国内のみ経験あり」9.9%が続き、「海外に住みながら経験あり」はわずか3.0%。直接経験者は依然ごく少数です。

男女差｜男性は「国内のみリモート経験あり」が高い（男性11.8%／女性8.0%）。

調査結果｜追跡調査

（特記のない設問は回答者100名／男性57名・女性43名。Q5はn=32、Q9はn=30）

Q1 あなたのリモートワーク経験に最も近いものは？(SA)

経験者の多くも国内にとどまる

「日本国内でのみ」が66%で最多。「日本と海外1か国」19%、「日本と海外複数国」13%と続き、海外経験は依然少数派です。

Q2 主にどこで働いてきた？(MA)

「自宅」が圧倒的多数

「日本の自宅」66%が最多、「国内のカフェ・コワーキング」32%。海外の場所はいずれも15%以下で、実態は国内・自宅に集中しています。

Q3 リモートワーク最大のメリットは？(SA)

体験後は「自由」と「ワークライフバランス」が上位

「働く場所・働き方の自由度」31%と「ワークライフバランスの向上」30%が並び、「旅行のしやすさ」は2%にとどまりました。

Q4 経験上の最大の課題は？(SA)

通信環境とオン・オフの切り分け

「安定したネット接続の確保」32%が最多、僅差で「仕事とプライベートの切り分け」28%、「集中力の維持」16%が続きます。課題は感情面より実用面にあります。

男女差｜女性は「時差やスケジュール管理」を課題に挙げる割合が際立って高い（女性14.0%／男性1.8%）。

Q5 海外で日本の何を恋しく感じた？(MA)

安全性・利便性・カスタマーサービス

実際の経験者は「日常の安全性や利便性」56.3%、「日本の食事やコンビニ」43.8%、「カスタマーサービス」31.3%を恋しく感じました。

Q6 経験で仕事観はどう変わった？(SA)

「自由」「バランス」、そして意外にも「安定」志向が高まる

「自由と柔軟性を重視」31%、「ワークライフバランスを意識」25%に次いで、「安定性を重視」も23%に上りました。

Q7 オフィス外で快適に働くために重要なものは？(MA)

「静かな環境」と「安定した通信」が中核

「集中できる静かな環境」52%、「高速で安定したネット」48%が中核条件。生活面の利便性(15%)は副次的でした。

Q8 オンラインセキュリティへの対応は？(MA)

基本対策は普及。ただし5人に1人は無対策

「二段階認証」37%、「公共の場で重要アカウントにログインしない」34%、「VPN利用」30%。一方、19%は「特に対策なし」でした。

Q9 VPNは主に何の目的で使う？(MA)

個人利用より業務上のセキュリティが中心

「社内システムへの安全なアクセス」66.7%が最多、「公衆Wi-Fi利用時の通信保護」50%が続き、業務目的が中心です。

まとめ

調査結果が示すのは、日本の働き方改革における転換点です。個人の自由を求める気持ちと「日本品質」の信頼性へのこだわりがせめぎ合っています。一般層は慎重ですが、「慎重」は「拒絶」ではありません。経験者では31%が「自由と柔軟性」、25%が「ワークライフバランス」をより重視するようになっており、潜在的なニーズは確かに存在します。普及を阻むのは、いくつかの明確なハードルです。

ハードルは体験以前の構造的問題から始まります。有効なパスポート保有者は約17%、英語力も先進国で最低水準。さらに根回しや空気を読む文化から離れる「文化的適応」も加わります。その結果、日本のリモートワークは国内・自宅中心となり、経験者の66%は国内のみ。壁を越えた人が直面するのは、「病気や緊急時の対応」(46.3%)と「金銭管理や決済」(44.8%)というほぼ同水準の現実的な不安です。

構造的・文化的・実用的──この3つのハードルをいかに越えるかが、現在3%という海外リモートワーカーの割合を押し上げる鍵となります。日本のリモートワークは欧米型の「国境を越えるノマド」へ向かうのではなく、自宅を拠点とし、セキュリティと信頼性を最優先しながら柔軟性を取り入れる、日本独自の働き方へと進化しつつあります。

調査概要

本記事は、Proton VPNの委託により、2026年にFreeasyを通じて実施された調査に基づいています。

最初のスクリーニング調査は、2026年3月18日に実施されました。対象は日本全国の20歳から99歳までの男女1,000人です。この調査では、デジタルノマドというライフスタイルへの印象、海外リモートワークへの関心、利点や不安、デジタル面での懸念などを尋ねました。

その後、2026年3月31日に、リモートワーク経験のある100人を対象とした追跡調査を実施しました。この調査では、リモートワークをした場所、感じているメリットや課題、オンラインセキュリティ対策、VPN利用、リモートワークによる仕事観の変化などを尋ねました。

男女差については、2標本比率のz検定を用いて検証し、詳細な分析では統計的に有意な差のみを報告しています。

Proton VPNについて

Proton VPN(https://protonvpn.com/ja)は、デジタルプライバシーと自由を重視するユーザーに向けて、オンライン上のプライバシーとセキュリティを守るVPNサービスです。Protonは2014年に設立され、個人データの収集を前提とする大手テック企業に代わる、安全な選択肢の提供を使命としています。

開示および出典について

本記事は、Proton VPNの委託により実施された、2026年の日本国内調査に基づいています。

出典記事：

https://protonvpn.com/ja/blog/japan-digital-nomad-survey

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