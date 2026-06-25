沖縄市全公立小・中学校のネットのつながりにくさ改善に貢献！～理経、沖縄市全公立小中学校24校へ端末規模16,000台の無線ネットワークを構築～

株式会社理経

株式会社理経（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 猪坂 哲、以下 理経）は、「GIGAスクール構想第2期（NEXT GIGA）」のもと、沖縄市教育委員会が進める教育情報化推進計画に基づく整備に参画し、沖縄市の全公立小中学校24校へ、Alcatel-Lucent Enterprise（本社：フランス、CEO Yann Zhang、以下 アルカテル・ルーセント・エンタープライズ社）製無線アクセスポイント1,100台、ネットワークスイッチ200台、無線ネットワーク管理システムを納入したことを発表いたします。

概要

沖縄市立小中学校24校のネットワーク遅延の課題を改善

沖縄市教育委員会では、「GIGAスクール構想（※）」のもと、これまで児童生徒1人1台の端末を配布し、それらを活用した学習環境づくりを進めてきました。しかし一方で、授業開始の一斉ログイン時や動画視聴時にネットワーク遅延が発生し、授業が円滑に行えないという課題がありました。

2024年より始まった「GIGAスクール構想第2期（NEXT GIGA）」が進む中、このような課題を解決するため沖縄市教育委員会が進める計画に理経も参画し、アルカテル・ルーセント・エンタープライズ社製の高速Wi-Fi規格（Wi-Fi7）対応無線アクセスポイントと、最大10Gbpsの通信が可能な高速ネットワーク機器を、沖縄市立小中学校24校全てに導入。タブレット端末を用いた快適な授業を実現しました。

＜運用開始日＞

2026年3月末導入完了、運用開始

※ GIGAスクール構想：すべての児童・生徒に1人1台の端末配布をはじめ、高速大容量の通信ネットワーク等学校ICT環境を整備・活用することによって、全ての子どもたちの可能性を引き出し、質の高い学びの実現を目的とした、文部科学省の取り組み。

本製品導入による主な効果

データセンターで集中管理。一斉利用時もつながる、どの学校からでもつながる。

＜超高速ネットワークを実現＞

これまでは各学校で個別に管理していた無線システムを、データセンターに集約し一元管理を実現。データセンターと小中学校は40Gbps(上り20Gbps、下り20Gbps)の超高速ネットワークにて接続し、100人規模の講習会を行う際のネットワーク集中による負荷を改善しました。

＜他の学校へ出張時もスムーズに接続＞

また、児童・生徒・教職員はどこの小中学校にいても同じ環境で無線システムの利用が可能になります。例えば、会議・研修などで、会場となる普段の通学および勤務先以外の学校へ行くような場合でも、持ち込んだ端末は設定変更することなく利用可能です。

導入後の感想

沖縄市立諸見小学校 教頭 金子 健一 様

沖縄市教育委員会 指導部 教育支援センター 副主幹 島 優子 様

これまで4月の初期にネットワーク負荷が集中してつながりにくいことがありましたが、改善されました。授業や校務でのネットワーク環境の積極的利用を進めます。

また、新たな試みとして生成AIを用いた授業や次世代型校務支援システムでの利用も予定しており、無線ネットワークの幅広い活用が期待されます。

アルカテル・ルーセント・エンタープライズ社製無線LANの概要

高いコストパフォーマンスとシンプルな管理システム

一つの管理画面でネットワーク全体を確認できる、シンプルな管理システムが本製品の特長です。監視サーバや認証システムなど、それぞれ別の管理画面で操作する手間が不要で、保守運用のしやすさを実現します。

校舎内外に設置可能な各種アクセスポイントや、それらを集中管理するコントローラをオンプレミス・クラウドともにラインアップしており、有線LANと無線LANを統合したIPネットワーキングを構築できます。

今後の展開

GIGAスクール構想のみならず、文教市場や民間企業などに向けて、積極的にアルカテル・ルーセント・エンタープライズ製ネットワーク製品を展開していきます。

アルカテル・ルーセント・エンタープライズについて

アルカテル・ルーセント・エンタープライズは、世界有数のネットワーク、通信、クラウドソリューションプロバイダーです。

アルカテル・ルーセント・エンタープライズのソリューションと製品は、革新的な技術により、世界中の顧客、アナリスト、業界から高い評価を継続的に獲得しています。

株式会社理経について

株式会社理経は、IT及びエレクトロニクス業界のソリューションベンダーとして1957年に設立以来、システムからネットワーク、VR/ARコンテンツ、電子材料・電子機器までさまざまなソリューションを提供しています。国内外の最先端技術や先進的な製品を活用したソリューションを提案し、お客様の業務の効率化、収益の改善などビジネスの発展に寄与します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25721/table/140_1_d48b8b9c56692d4de0404dba3a0fa837.jpg?v=202606251152 ]

※記載されている製品名、社名は、各社の商標または登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先

システムソリューション部

TEL：06-6130-8777（ダイヤルイン）

E-mail：sales-osk@rikei.co.jp

製品ページURL：https://www.rikei.co.jp/product/735/