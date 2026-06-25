Figma、「Config 2026」においてフルスタック開発に向けたインテリジェントキャンバスを発表

Figma Japan株式会社

ブラウザベースの共同デザイン・プロダクト開発プラットフォームを提供するFigma, Inc.（本社：米国サンフランシスコ）は、マルチプレイヤーキャンバスをフルスタックのデジタルクリエーションの場として刷新する新製品アップデートを発表しました。コード、モーション、シェーダー、Figma Weaveワークフローなどの新素材により、チームはより高い精度でアイデアを形にできます。さらに強化されたエージェントが、創造的な可能性の探求、繰り返し作業の自動化、カスタムツールの構築をひとつの場所でサポートします。

今回のアップデートは、Figmaの年次カンファレンス「Config」で発表されました。サンフランシスコのConfig会場には1万人以上のプロダクトビルダー（PM・デザイナー・エンジニアを含む、プロダクトをつくるすべての人）が来場し、世界中から多くの方々がオンラインで参加しました。

「私たちが使うツールは、デザインとコード、人間とエージェント、プロンプトと直接操作の間で、本来は必要のない二者択一を迫ることが多すぎます。これでは創造性を押し広げるどころか、むしろ制約してしまいます」と、Figmaの共同創業者兼CEOのDylan Fieldは述べています。「私たちはFigmaのキャンバスを、チームが制限なく探求し、思い描いたビジョンをそのまま表現できるように、必要なすべてのツールや素材に手を伸ばせる場所として再構築しています。」

AIがソフトウェアとクリエイティブワークの境界を曖昧にしている今、FigmaはConfigで新製品を発表しました。かつてないほど多くの人々がデジタルプロダクトを生み出している一方で、人・ツール・エージェントにまたがって仕事がますます分散化するという新たな課題も生じています。デジタルクリエーションが容易になった時代だからこそ、違いを際立たせることはこれまで以上に難しくなっています。

AIがチームの構築・創造の方法を変革する中、こうした作業を一元化できる場所が求められています。それがFigmaの「インテリジェントキャンバス」です。フルスタック開発に対応し、アイデアを余すことなく表現するための新素材と、チームとエージェントが協働するための新しいツールを備えています。

アイデアを表現する新しいクリエイティブ素材

・コードレイヤー： Figma Designのキャンバス上で、コードを直接操作できます。リポジトリのクローン、Figmaのエージェントによる新たな方向性の生成、フローの編集可能なデザインレイヤーへの抽出、コードへの変更の同期が可能です。

・モーション： アニメーション、トランジション、3Dトランスフォームを、Figma上で直接、共同でデザインできます。AIでアニメーションを生成するプロンプト入力、プリセットスタイルを適用、タイムライン上で手動調整したりすることが可能です。モーションはデザインシステムと連携し、コードと紐づいた状態で、そのままリリースできる状態で提供されます。

・シェーダー： プロンプトでシェーダーエフェクトやフィルを構築できます。WebGPUを活用したカスタムビジュアル表現により、ディザー、ピクセレート、各種ブラー処理など、これまでFigmaで実現できなかったエフェクトを、キャンバス上で直接作成できるようになります。

・Figma Weaveワークフロー： 20以上のWeaveツールをFigmaに統合することで、複雑なAIワークフローをキャンバス上のシンプルなツールに変換し、一貫性のある高品質なビジュアルを生成できます。これは、今年後半に予定されているFigma Weave(https://weave.figma.com/)との完全統合に向けた第一歩です。

チームとエージェントの協働を支える新しいインテリジェントツール

・エージェントスキルと深化したコンテキスト： 繰り返し行う作業をスキル化し、チーム全体がFigmaのエージェントをより正確かつ一貫して活用できるようにします。サードパーティツール、ウェブ検索、ファイル添付を通じて、より多くのコンテキストを取り込むことも可能です。



・ジェネレーティブプラグイン： エージェントを使ってカスタムの再利用可能なプラグインを構築し、Figmaの機能を拡張できます。プロンプトからツールを生成し、調整・共有が可能です。開発環境の構築や技術的なスキルは不要です。

Configでは、Figmaが毎年発行する「AIレポート」の第3弾も公開されました。3年分のデータ（回答総数8,403件）と639件の定性インタビューをもとにした本調査では、AIがマルチプレイヤー時代に突入する中でデザインの重要性が高まっていることが明らかになりました。2026年の主な調査結果は以下のとおりです。

・AIは個人の生産性を向上するものとして普及しましたが、その影響はチームや職種全体へと広がっています。「AIによって他者との協働の仕方が大きく変わった」と回答した割合は、2年前と比べて6倍に増加しました。

・AIの導入状況は企業によって異なりますが、最も進んでいるチームほどデザインに注力しています。AI導入が最も進んでいる企業の回答者は、そうでない企業と比べて「業務においてデザインの重要性が高まった」と答える割合が25%高くなっています。

・デザインの価値は個人レベルでも高まっており、特に開発者の間でその傾向が顕著です。回答者の57%がデザインの重要性が増したと回答。開発者の間でもはじめて過半数が同意し、「デザインがより重要になった」と回答した割合は2025年の44%から2026年には65%へと増加しました。

・キャンバス上でより多くの人がより多くの作業をこなすようになっています。デザイナーが最も頻繁にキャンバスを使用している一方、PMの77%は業務の半分以上をキャンバス上で行っていると回答。開発者の中でも、5人に1人がコードではなくキャンバスからプロジェクトを開始することを好むと答えています。

また、2026年10月15日にインドのベンガルールで初開催となる「Config India」も発表されました。これは、2025年11月にFigmaがベンガルールにオフィスを開設したことに続く取り組みです。

Config 2026のビジュアル素材はこちら(https://drive.google.com/drive/folders/1uCxBVOMKhRwpHBFr8PLGp6GTs_pkE8C1?usp=sharing)からダウンロードいただけます。

Configで発表された製品アップデートは、今後数週間かけて順次ユーザーへ提供される予定です。提供状況は機能によって異なります。詳細はFigmaのヘルプセンター(https://help.figma.com/hc/ja)でご確認いただけます。

Figmaについて

Figmaは、チームが世界最高のデジタルプロダクトをデザイン・構築する場です。2012年に設立されたFigmaのインテリジェントキャンバスは、チーム・エージェント・コード・デザインをひとつの場所に集約し、アイデアの創出から製品リリースまでをシームレスにつなぎます。何を作る場合でも、Figmaはワークフローをよりコラボラティブかつ効率的にしながら、チーム全員の認識を一致させ続けます。