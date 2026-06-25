片手でカチッと固定できる！360°回転する車載スマホホルダー

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、片手で置くだけで固定でき、粘着ゲルと3点固定で走行中も安定する360度回転対応で角度調節もできる車載スマホホルダー「200-CAR128」を発売しました。

【掲載ページ】

スマホホルダー スマホスタンド 車 携帯ホルダー 車載 車用 360度回転 角度調整可能 取付簡単 粘着ゲル ブラック

型番：200-CAR128 販売価格：2,073円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR128

おすすめポイント

・スマホを上から置くだけで自動固定でき、片手でも素早くセット可能

・3点固定構造と粘着ゲルで、走行中もスマホをしっかりホールド

・360度回転と約20°の角度調整で、運転席から見やすい角度に調整可能

動画で特長を見る

置くだけで、すぐ固定

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]

「200-CAR128」は、スマートフォンを上から置いてPRESSボタンに当てるだけで、ホルダーがカチッと閉まるバネ式構造を採用しています。毎回アームを広げたり、両手で位置を調整したりする手間を減らせるため、乗車時のスマホセットがスムーズに。ナビアプリを使いたい時や、停車中に素早く取り付けたい時にも便利です。

走行中も安心の3点固定

スマートフォンの背面と底面を支える3点固定構造により、走行中の揺れや振動でもしっかりホールドします。さらに、ダッシュボードに粘着ゲルで固定できるため、ホルダー本体もズレにくく安定感があります。ナビ表示やハンズフリー通話など、車内でスマートフォンを活用したいシーンを快適にサポートします

見やすい角度にくるっと調整

ホルダー部分は360度回転に対応し、縦向き・横向きのどちらでも使いやすい仕様です。さらに約20°の角度調整ができるため、運転席から見やすい位置に画面を合わせられます。ナビ画面の確認や着信表示の視認性を高め、視線移動を抑えた快適なドライブ環境づくりに役立ちます。

ケース付きでもそのまま使える

厚み約7～13mmまでのスマートフォンに対応しており、さまざまなスマホケースを装着した端末でも使用できます。一般的なソフトケースやハードケースはもちろん、手帳型ケースを使用している場合でも、カバー部分を背面側に回すことで設置が可能です。普段のスタイルに合わせたケースを使いながら、車内でもスマートフォンをしっかりホールドできます。

車内になじむコンパクト設計

本体サイズは約直径8×高さ6cm、重量は約102g。背の低いコンパクト設計なので、ダッシュボード上に置いても圧迫感が少なく、車内をすっきり見せられます。ブラックカラーでインテリアになじみやすく、使わない時も目立ちにくいのが特長です。デスク周りでの使用にも対応しています。

商品詳細

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR128

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-car128/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-car128.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/783030890

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5N5CHWF

【サンワダイレクト関連商品掲載ページ】

車載スマホホルダーの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001004035003001

インカ―ワーク特集

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/incar_work/

ながら運転防止グッズ

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/nagara/nagara_menu.html

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社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。