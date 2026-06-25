片手でカチッと固定できる！360°回転する車載スマホホルダー

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サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、片手で置くだけで固定でき、粘着ゲルと3点固定で走行中も安定する360度回転対応で角度調節もできる車載スマホホルダー「200-CAR128」を発売しました。




【掲載ページ】


スマホホルダー スマホスタンド 車 携帯ホルダー 車載 車用 360度回転 角度調整可能 取付簡単 粘着ゲル ブラック


型番：200-CAR128　販売価格：2,073円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR128



おすすめポイント


・スマホを上から置くだけで自動固定でき、片手でも素早くセット可能
・3点固定構造と粘着ゲルで、走行中もスマホをしっかりホールド
・360度回転と約20°の角度調整で、運転席から見やすい角度に調整可能


動画で特長を見る


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]

置くだけで、すぐ固定





「200-CAR128」は、スマートフォンを上から置いてPRESSボタンに当てるだけで、ホルダーがカチッと閉まるバネ式構造を採用しています。毎回アームを広げたり、両手で位置を調整したりする手間を減らせるため、乗車時のスマホセットがスムーズに。ナビアプリを使いたい時や、停車中に素早く取り付けたい時にも便利です。


走行中も安心の3点固定





スマートフォンの背面と底面を支える3点固定構造により、走行中の揺れや振動でもしっかりホールドします。さらに、ダッシュボードに粘着ゲルで固定できるため、ホルダー本体もズレにくく安定感があります。ナビ表示やハンズフリー通話など、車内でスマートフォンを活用したいシーンを快適にサポートします


見やすい角度にくるっと調整





ホルダー部分は360度回転に対応し、縦向き・横向きのどちらでも使いやすい仕様です。さらに約20°の角度調整ができるため、運転席から見やすい位置に画面を合わせられます。ナビ画面の確認や着信表示の視認性を高め、視線移動を抑えた快適なドライブ環境づくりに役立ちます。


ケース付きでもそのまま使える




厚み約7～13mmまでのスマートフォンに対応しており、さまざまなスマホケースを装着した端末でも使用できます。一般的なソフトケースやハードケースはもちろん、手帳型ケースを使用している場合でも、カバー部分を背面側に回すことで設置が可能です。普段のスタイルに合わせたケースを使いながら、車内でもスマートフォンをしっかりホールドできます。


車内になじむコンパクト設計





本体サイズは約直径8×高さ6cm、重量は約102g。背の低いコンパクト設計なので、ダッシュボード上に置いても圧迫感が少なく、車内をすっきり見せられます。ブラックカラーでインテリアになじみやすく、使わない時も目立ちにくいのが特長です。デスク周りでの使用にも対応しています。


商品詳細




【サンワダイレクト各店掲載ページ】


■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR128


■サンワダイレクト楽天市場店


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-car128/


■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-car128.html


■サンワダイレクトau Pay マーケット店


https://wowma.jp/item/783030890


■サンワダイレクトAmazon店


https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5N5CHWF


【サンワダイレクト関連商品掲載ページ】


車載スマホホルダーの商品一覧を見る


https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001004035003001


インカ―ワーク特集


https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/incar_work/


ながら運転防止グッズ


https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/nagara/nagara_menu.html


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社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


■お問い合わせ


サンワダイレクト


TEL　　 ：086-223-5680


FAX　　 ：086-223-5123


E-Mail　 ：direct@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。