三菱地所「東京ビルディング」にて「AI Security asilla」の実証実験を開始

株式会社アジラ

「テクノロジーの力で安心で快適な世界へ」をビジョンに掲げる株式会社アジラ（本社：東京都町田市、代表取締役CEO 尾上 剛、以下「アジラ」）は、三菱地所株式会社（本社：東京都千代田区、代表執行役執行役社長 中島 篤、以下「三菱地所」）が運営する東京ビルディングにおいて、AI警備システム「AI Security asilla」の実証実験を2026年6月より開始することをお知らせします。

導入の背景

三菱地所は2021年に策定した「三菱地所デジタルビジョン」のもと、DX（デジタルトランスフォーメーション）を通じた社会課題の解決に取り組んでいます。その実践として、警備・清掃・運搬等の分野でロボット活用やカメラシステムの高度化を進める「次世代型施設運営モデル」の構築を推進してきました。

こうした取り組みの一環として、2022年10月にAI警備システム「AI Security asilla」を新丸の内ビルディングで運用開始して以降、丸の内ビルディング、丸の内パークビルディングへと展開を広げ、丸の内エリアの主要物件において運用されています。

こうした実績を踏まえ、両社は新たに東京ビルディングでの実証実験を開始する運びとなりました。多様な利用者が集う同物件において、丸の内エリアにおけるこれまでの運用知見を活かしながら、来館者・オフィスワーカーの安全性向上と、より高度な警備運営の実現に向けた検証を進めてまいります。

実証実験の概要

本件は、三菱地所が運営する東京ビルディングにおいて、AI警備システム「AI Security asilla」の実証実験を実施するものです。警備運営の高度化を目的に、既設の防犯カメラ映像を活用したAI映像解析により、館内のモニタリング、混雑状況の把握、来館者の見守りを通じた安全・安心な施設環境の実現を検証します。

今回の取り組み内容

1.AI技術による空間モニタリングの高度化：

「AI Security asilla」により、館内の防犯カメラ映像をAIでリアルタイムに解析します。

喧嘩・暴力行為などの迷惑行為や、閉館後や立入禁止区域への侵入などを検知し、警備員に即時通知することで、施設内の安全性を向上させるモニタリング体制を構築します。

2.混雑状況の可視化による安全な環境づくり：

施設内の混雑状況をリアルタイムに把握し、適切な誘導対応を促進します。

来館者が安心して過ごせる環境を維持するとともに、警備配置の最適化にも活用します。

3.見守り機能による来館者の安心向上：

転倒やふらつきといった体調不良の兆候をAIが検知し、支援が必要な方への早期対応を支援します。家族連れやシニア層を含む幅広い来館者が安心して過ごせる施設環境づくりを目指します。

本実証実験を通じて、AI映像解析の活用による警備運営の高度化と、来館者・オフィスワーカーの安全性向上を目指します。検証結果を踏まえ、丸の内エリア全体での運用拡大に向けた検討を進めてまいります。

東京ビルディングについて

東京ビルディングは、東京駅丸の内口に隣接する地上33階・地下4階の複合オフィスビルです。

低層階には商業ゾーン「東京ビルTOKIA」を擁し、オフィスワーカーから来街者まで多様な利用者が行き交う、丸の内エリアを代表する物件のひとつです。

所在地：東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

公式webサイト：https://office.mec.co.jp/search/detail/011417/

三菱地所株式会社

代表者：代表執行役 執行役社長 中島 篤

所在地：東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビル

事業内容：オフィスビル・商業施設等の開発、賃貸、管理／収益用不動産の開発・資産運用／住宅用地・工業用地等の開発、販売／余暇施設等の運営／不動産の売買、仲介、コンサルティング

公式webサイト：https://www.mec.co.jp/

関連するプレスリリース

【「AI Security asilla」導入事例：三菱地所が語る大規模不動産管理における施設DX】

https://jp.asilla.com/post/casestudies-mitsubishiestate-20250804

【「AI Security asilla」が丸の内パークビル・丸の内ブリックスクエアにて本格稼働】

https://jp.asilla.com/post/marunouchipark-20250127

【最先端の施設向けAI警備システム「アジラ」を三菱地所・丸の内エリアへ「次世代カメラシステム」として納入】

https://jp.asilla.com/post/mitsubishi-20221115

「AI Security asilla」について

既存の防犯カメラ映像をAIが24時間365日解析し、暴力、転倒、侵入などの異常行動や、徘徊、混雑、体調不良などの注意行動を瞬時に検知するシステムです。

警備人材不足が深刻化する中、人によるモニタリングでは見逃しやすい異変を捉え、警備員や管理者に即座に通知。既設カメラをそのまま活用できるため設備投資が不要で、限られた人員でも高い安全性を維持できる次世代セキュリティソリューションです。

株式会社アジラ

代表者：代表取締役CEO 尾上剛

所在地：東京都町田市中町一丁目4-2

事業内容：行動認識AIをベースとした各種プロダクト・ソリューションの開発・提供

公式webサイト：https://jp.asilla.com/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社アジラ

広報担当：中村

Email：pr@asilla.jp