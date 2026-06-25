美容室のOEM開発をAIがサポート、6月9日より提供開始

株式会社Eye Universe

株式会社Eye Universe（所在地：東京都港区、代表取締役：森越道大、以下「当社」）は、デジタルサロン協会および株式会社ワイマック ジュエル・コスメティックス（所在地：兵庫県姫路市、代表取締役：飯石晃久、以下、ワイマック）との3社共同で、美容室専用のOEM相談AIコンシェルジュ・サービスを開発し、2026年6月9日より提供を開始しました。

オリジナルシャンプーやトリートメントなど、自社ブランド商品を持つことは美容室にとって大きな差別化戦略となります。しかし「どこに相談すればよいかわからない」「製造ロットが多く費用がかかりそう」「成分や処方の選び方が難しい」といった理由から、OEM開発をためらうサロンオーナーは少なくありません。

当社とワイマックが共同開発した本AIコンシェルジュ・サービスは、こうした不安を解消するために設計されました。シャンプー・トリートメントからスタイリング剤、スキンケア商品まで、OEMに関するあらゆる相談にAIが24時間365日対応。専用サイトおよび公式LINEから、美容室であれば無料でご利用いただけます。

画像提供：株式会社ワイマック ジュエル・コスメティックス

■ 3つのオリジナルブランドプラン

本サービスでは、サロンの規模や目的に応じた3種類のOEMプランをご案内します。AIコンシェルジュが「何を作りたいか」の選択からナビゲートを開始し、製品カテゴリの選定・製造ロット・成分・商品企画まで、ステップごとに最適な情報を提供します。

イージーオーダー12

わずか12本～対応可能な最小プラン。既製品のオモテ面にオリジナルラベルを貼るシンプルな仕様で、初めてのオリジナル商品づくりに最適です。店販用・詰め替え用・お試し用など、サイズも選べます。

パターンオーダー100

総量100kg～対応。中身・成分・香り・容器を豊富な候補からチョイスしてオリジナル化できます。500mL×50本、3L×25本など、サイズの振り分けも自由に設定可能です。

フルオーダー300

総量300kg～対応のフルカスタムプラン。中身から容器までをすべてゼロから設計し、唯一無二のオリジナルブランドを実現します。

■ 3社の専門性を結集した、美容室DXの新モデル

画像提供：株式会社ワイマック ジュエル・コスメティックス

本サービスは、AIを活用した美容室のDX支援を行う当社、美容業界のデジタル活用を推進するデジタルサロン協会、そして国内有数のOEM・ODM実績を持つワイマックの3社が持つ専門性を結集して開発されました。

専用サイトおよび公式LINEからアクセスでき、美容室限定・無料でAIへの相談を今すぐ開始できます。登録不要で気軽に利用できる設計となっており、「オリジナルブランドを持ちたいけれど、何から始めればいいかわからない」というサロンオーナーの最初の一歩を強力にサポートします。

専用サイト：https://jewel-salon-oem.com/

■ 今後の展望

当社はワイマックとの協働を通じて、オリジナル商品を軸とした美容室のDX活用をさらに推進してまいります。サロンOEMという新たな収益モデルの普及を支援しながら、「AI時代、誰も置いていかない」というビジョンのもと、規模を問わずすべての美容室の成長に貢献してまいります。

現在、ユーザーからのさまざまな要望に応えるべく、OEMサービスの拡充にも日々注力しています。引き続きサロンオーナーの声に耳を傾け、より使いやすく・より頼れるAIコンシェルジュへとアップデートを重ねてまいります。

株式会社ワイマック ジュエル・コスメティックス

お一人サロンから大規模サロンまで、多くのサロンがPB商品づくりに取り組めるよう、美容室特化OEMサービス『JEWELサロンOEM』を展開する。カラー、パーマ、トリートメントなど、それぞれのサロンの強みを活かした商品がつくれるのが特徴。

株式会社ワイマック ジュエル・コスメティックス：http://jewel-cosme.jp/

Eye Universe×デジタルサロン協会

デジタルサロン協会は、2023年7月7日設立。美容師・サロン・メーカー・ディーラーなど業界全体をデジタルでつなぐハブ機関です。「AI時代に誰も置いていかない」をスローガンに、AI活用による顧客体験向上を追求してきた株式会社Eye Universeの知見を背景に、先端技術を現場で使いやすい形に落とし込む活動を展開しています。

株式会社Eye Universe：https://eye-universe.co.jp/

デジタルサロン協会：https://www.digital-salon.com/