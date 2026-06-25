MBKデジタル、Google Cloud Next Tokyoで限定ホワイトペーパーを配布。AI活用の実践知見を公開

株式会社MBKデジタル

株式会社MBKデジタル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：芹澤 新、以下「MBKデジタル」、三井物産100％子会社）は、2026年7月30日（木）～31日（金）に東京ビッグサイトで開催される「Google Cloud Next Tokyo 2026」（主催：グーグル・クラウド・ジャパン合同会社）に、シルバースポンサーとして協賛いたします。



当日、ブースでは生成AI・データ活用に関する最新の取り組みをご紹介するとともに、AI活用やデータ基盤構築に関するご相談を受け付けます。また、ブース来場者向けに、AI活用の実践ノウハウと導入事例をまとめた限定ホワイトペーパーの配布と、オリジナルノベルティが当たる抽選企画も実施予定です。

ぜひこの機会にご登録の上、Next Tokyo にご来場賜りますようお願い申し上げます。

来場登録（無料） :https://goo.gle/NxT26_pt142

Google Cloud Next Tokyo 開催概要

MBKデジタルのセッションおよびブース

- 日程：2026 年 7 月 30 日（木）- 31 日（金）- 会場：東京ビッグサイト 南展示棟 〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１１－１(アクセスマップ(https://www.bigsight.jp/visitor/access/))- 参加申し込み（無料・招待コード NxT26_pt142）：https://goo.gle/NxT26_pt142- Google Cloud の展示テーマ、ゾーニング (予定)：AI と機械学習、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ クラウド、生産性とコラボレーション、セキュリティ、Google Maps Platform- ソリューション テーマ ：生成 AI & ML, App modernization, Data Cloud, Open Infrastructure, Security, Collaboration (Google Workspace)- 対象：CxO, ビジネスや IT 部門の意思決定者やリーダー、開発者、システム管理者、エンジニア、マーケティング、教育関係者など

MBKデジタルのセッション

- セッション日時：7月31日（金）13:00～13:30- セッション会場：南展示棟４階- セッション番号：Room11 （D2-SIL-04）

タイトル：

Gemini Enterpriseを阻む「品質・コスト・浸透」の壁、先行事例が突破した実装の定跡

内容：

神Excel・稟議・縦割り、企業がAIエージェント導入で直面するのは技術以前の壁です。

Gemini Enterpriseにより、AIは自律的に動く同僚へと進化しました。しかし現場が突き当たるのは、ハルシネーションの恐怖、見えないROI、拒絶反応です。本セッションでは、これらを突破した先行2社の苦闘と克服を公開します。

大手エネルギー企業がいかに不信感を共創に変えたか、大手教育機関がいかにデータ分断の壁を越えたか。工数削減の裏側にある、最新の勝ち筋と意思決定基準をお持ち帰りください。

MBKデジタルのブース

- ブースエリア：南展示棟１階- ブース番号：S9

ブースでは、Gemini Enterpriseを活用した生成AI活用事例や、データ基盤からAI活用までを一気通貫で支援するMBKデジタルの取り組みをご紹介します。また、ブース来場者限定で、AI活用に関するホワイトペーパーを配布予定です。

今回配布するホワイトペーパーでは、「データを『見せる』AIから、データで『動く』AIへ」をテーマに、対話型分析AIによる意思決定支援や、データ活用を成果につなげるための実践的なアプローチ例をご紹介しています。さらに、ブースでアンケート回答およびご説明をお聞きいただいた方を対象に、オリジナルノベルティが当たる抽選企画も実施予定です。

「AIを導入したいが何から始めればよいかわからない」「AIエージェントを業務に定着させたい」「データ活用をさらに推進したい」といった課題をお持ちの方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

【株式会社MBKデジタル概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160977/table/31_1_c0605303a2bdde78e9c0e1602a2d71ee.jpg?v=202606251152 ]

* Google Cloud、 及び Google Workspace は、Google LLC の商標です。