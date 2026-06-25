AIロボット「ugo Pro」による案内業務の実証実験をビックカメラ池袋西口IT tower店にて開始

ｕｇｏ株式会社

フィジカルAIの社会実装を推進するｕｇｏ株式会社（ユーゴー、本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：松井 健、以下 ｕｇｏ）は、株式会社ビックカメラ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：秋保 徹、以下「ビックカメラ」）と連携し、ビックカメラ池袋西口IT tower店にてAIロボット「ugo Pro」を活用した実証実験を2026年6月16日より開始いたしました。本実証では、AIによる多言語の自動会話で売り場・商品の案内を行い、人手の届きにくいエリアの接客を省人化できるかを検証します。なお本運用における保守及びサポートは株式会社電響社（本社：大阪市浪速区、代表取締役社長：山下 俊治）が行います。

■ 背景

小売業では人手不足が深刻化しており、すべての売り場に販売員を配置することが難しくなっています。とくに家電売り場には販売員が常駐する一方、おもちゃやエンターテインメント関連の売り場には家族連れやこども連れのお客様が多く、商品の場所や使い方を尋ねたいというニーズが家電製品と同じくらい存在するという課題がありました。

また、2026年に新規オープンした同店には、国内外から多様なお客様が来店します。来店動機・目的・同伴者構成といった顧客インサイトを効率的に集め、店舗運営や製品開発に活かしたいというニーズもありました。本実証実験は、これらの課題をAIロボットで解決できるかを検証するものです。

■ 実証概要

実施期間： 2026年6月16日（火）～ 2026年9月15日（水）

実施場所： ビックカメラ池袋西口IT tower店 4F “住”のフロア

- こども向け自動会話・案内（エンタメエリア）：エンタメエリアにてお客様を検知して挨拶・声掛けを行い、こども向け商品の案内を自動で実施します。- 自動会話による顧客インサイト収集：来店動機・目的・同行者情報などを会話を通じて収集し、顧客ニーズや製品開発のためのインサイトを取得します。- フロア自動巡回・音声アナウンス：4Fフロア全体を自律走行し、PR・販促活動やリアルタイムの店内アナウンスを担います。

ｕｇｏは本実証の結果をもとに、商業施設における人手不足対応とロボット活用の有効性を検証し、今後の展開につなげてまいります。

●AIロボット「ugo（ユーゴー）」とは

「ugo」は、遠隔操作とAIによる自律制御を融合したハイブリッド制御型のAIロボットです。

オフィスビルや商業施設での巡回・監視、プラントや発電所での設備点検、駅や商業施設でのLLMを活用した対話型案内など、人手不足が深刻な現場での自動化・省人化を幅広く支援しています。

また、人間の動作をロボットに模倣学習させる「AIロボット向け模倣学習キット」を通じて、VLAモデルなどロボット基盤モデルの研究開発を推進。

フィジカルAIの社会実装に向けた取り組みを加速させています。

■ 株式会社ビックカメラ 会社概要

所在地：東京都豊島区高田3-23-23

代 表：秋保 徹

URL：https://www.biccamera.co.jp/

事業内容：カメラ、ビジュアル製品、オーディオ製品、パソコン、OA機器、携帯電話、家電製品、時計、ゲーム、メガネ・コンタクト、医薬品、玩具、スポーツ用品、寝具、酒類等の販売

■ 株式会社電響社 会社概要

所在地：大阪市浪速区日本橋東２丁目１番３号

代 表：山下 俊治

URL：https://www.denkyosha.co.jp/

事業内容：家庭用の電気機器、音響通信機器、冷暖房機器、健康美容器具などの企画製造および販売

■ｕｇｏ株式会社 会社概要

所在地： 東京都千代田区東神田１－７－８

設 立： 2018年

代 表：松井 健

URL： https://ugo.plus/

事業内容：ugoソリューションの提供・運用、RaaSフレームワークの開発・提供・運用