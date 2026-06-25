若い世代のライフイベントに寄り添う　日テレWands、ラジオ日本のWebメディア「選択ラボ」をプロデュース

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子、以下、日テレWands）と株式会社アール・エフ・ラジオ日本（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：高橋洋一、以下、ラジオ日本）は、ラジオ日本が運営するWebメディア「選択ラボ」を共同で公開いたしました。

Webメディア「選択ラボ」開設の背景

近年、若い世代を取り巻く情報環境は大きく変化しており、転職・退職・恋愛・結婚・法律など、人生の重要な選択に関する情報も、SNSや動画メディア、個人ブログなど多様なチャネルを通じて発信されています。一方で、情報量が増えるほど、読者にとっては「何を信頼すべきか」「自分に合った判断材料はどこにあるのか」が見えにくくなっている現状があります。特に、人生の大きな分岐点となるライフイベントでは、断片的な体験談や個人の意見だけでなく、信頼性が高く、実用的で、安心して参考にできる情報が求められています。

こうした背景を踏まえ、日テレWandsとラジオ日本は、若い世代が人生の選択に迷った際に立ち寄ることができるWebメディアとして、「選択ラボ」を開設しました。

「選択ラボ」では、個人で活動するインフルエンサーやブロガーでは踏み込みにくい領域にも、法人メディアとしての信頼と責任を持って向き合い、読者が自分らしい選択をするための判断材料を提供してまいります。人生の大きな分岐点に立ったとき、迷いを減らし、自信を持って選べるよう支えることを目指します。

「選択ラボ」について

https://www.jorf.co.jp/media/

「選択ラボ」では、転職・退職・恋愛・結婚・法律など、若い世代が直面しやすいライフイベントに関する情報を中心に、実用性と信頼性を兼ね備えたコンテンツを積極的に展開していきます。読者が抱える悩みや不安に寄り添いながら、単なる知識の提供にとどまらず、「知る」「比較する」「理解する」「選択する」という一連の行動を支援するメディアを目指します。

また、ラジオ日本は、長年にわたり放送メディアとして生活者に情報を届けてきた実績を有しています。両社の強みを掛け合わせることで、「選択ラボ」を単なる記事発信にとどまらない、若い世代の人生の選択に寄り添う情報メディアへと育ててまいります。

ラジオ日本 コンテンツ戦略局編成デジタル戦略部 星崎直也様からのコメント

人生の選択に迷ったとき、少しでも不安を軽くできる情報を届けたいという思いで、この取り組みに関わっています。「選択ラボ」が、情報があふれる時代の中で、読者が自分に合った選択肢を見つける一助となれば幸いです。日テレWandsと共に、信頼できる情報発信を丁寧に続けてまいります。

株式会社アール・エフ・ラジオ日本について

名称：株式会社アール・エフ・ラジオ日本

所在地：神奈川県横浜市中区長者町5-85

サイト：https://www.jorf.co.jp/

代表者：代表取締役社長 高橋洋一

ラジオ日本は、1958年に設立・開局したラジオ放送局です。AM1422kHz、FM92.4MHzを通じて、ニュース、スポーツ、音楽、エンターテインメントなど、幅広いジャンルの番組を発信しています。放送法による一般放送事業および放送に関連する事業を展開しています。

「ラジオ日本ジャイアンツナイター」や「中央競馬実況中継」などのスポーツコンテンツをはじめ、音楽、トーク、情報番組まで多彩な番組を届けていることが特徴です。長年にわたり、リスナーの生活に寄り添う放送メディアとして、地域や世代を越えて情報と楽しさを提供しています。

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

本件に関するお問い合わせ先

E-mail ： info@ntv-wands.co.jp