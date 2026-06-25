リムジンバスの東京空港交通、「落とし物クラウドfind」 を導入！

株式会社find

東京空港交通株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鈴木 昭久、以下「リムジンバス」）は、株式会社find（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高島 彬、以下「find」）が提供する「落とし物クラウドfind」を導入します。

7月1日（水）より、リムジンバス内でお預かりしたお忘れ物は、チャットでお問合せいただけるようになります。また、遺失物対応を行うスタッフ向けの業務アプリも導入し、スタッフの業務負担軽減を図るとともに、お客さまからのお問合せなどにスムーズに対応できるよう、より良いサービス提供してまいります。

◆リムジンバスからのコメント

羽田・成田空港と関東圏を結ぶリムジンバスでは、月間1,200件ほどのお忘れ物を取り扱っています。お忘れ物の対応は、遺失物センタースタッフがお問合せフォームへの回答・電話・窓口で対応しておりましたが、お問合せ件数の増加や多様な国・地域からのお客様への言語対応などスキル確保、対応時間の増加、拾得物管理が課題でした。

「落とし物クラウドfind」では、画像登録やお問合せ対応時の画像照合が可能になります。これにより、お忘れ物に関する業務の効率化が見込まれるとともに、24時間受付可能な多言語対応したチャットにより、お客さまへよりよいサービスを提供できると期待し、導入に至りました。

◆多言語に対応した「find chat」

日本にお住まいの方や日本を訪れるすべての方に向けた、素敵なおもてなしを目指した機能です。アプリのインストール不要で、メールアドレスによるシンプルな認証を経て、ブラウザ上ですぐにチャットを開始できます。

また、日本語・英語・中国語（簡体）・韓国語の主要言語に対応しており、言語の壁を越えたお問い合わせに対応することが可能になります。

- サービスの利用開始日2026年7月1日（水）- ご利用時間受付時間：24時間対応時間：9:00～22:00 ※21:00以降の新規お問い合わせは、翌朝9:00 以降に順次回答いたします- 対象のお忘れ物リムジンバス内でお預かりしたお忘れ物- ご利用方法リムジンバス公式サイト内「よくあるご質問」ページにアクセスしてくださいURL： https://www.limousinebus.co.jp/support/lost/※find chatご利用開始日より、内容が切り替わります。◆導入後のリムジンバスの業務フロー

スマートな落とし物対応業務を実現します。（下記イメージ図）

◆「落とし物クラウドfind」について

「落とし物クラウドfind」は、落とし主の「連絡するだけでも大変」「探しても見つからない」という悩み・不安を、テクノロジーの力によって解決するサービスです。常に最先端の技術を取り入れ、様々なサービスと連携することでアップグレードし、利便性の向上を図っています。また、遺失物管理だけでなく、返却率向上や管理者の業務効率化をはじめ、ユーザーとのコミュニケーションから警察署への連携まで、ワンストップで利用できる仕組みを提供しています。

鉄道会社や商業施設、テーマパークなど、多くの人が集まる場所で必ず発生する「落とし物」を、迅速かつ効率的に見つけられる環境づくりを支援し、ユーザーの満足度向上に貢献することで、導入企業と利用者の信頼関係を築き、安心して日常生活を送ることができる社会の構築に貢献します。

＜落とし物クラウドfind＞ https://service.finds.co.jp/

◆リムジンバス 会社概要

社名：東京空港交通株式会社

代表者：代表取締役社長 鈴木 昭久

本社所在地：東京都中央区日本橋箱崎町22番1号

資本金：1億円

事業内容：航空事業者、航空旅客及びその関係者の自動車運送に関する事業など

URL：https://www.limousinebus.co.jp/ja/

◆find 会社概要

社名：株式会社find

代表者：代表取締役CEO 高島 彬

本社所在地：東京都港区西新橋3丁目13番3号 BIZCORE西新橋11階

資本金：1,000万円

事業内容：「落とし物クラウドfind」を中心とした、落とし物DX・管理受託・リユース事業

コーポレートサイト：https://www.finds.co.jp/