MESON、マツダ独自のCO2回収技術を体感できるブランド体験コンテンツ「MAZDA Carbon Cycle Journey」を企画・制作

株式会社MESON

AIとXRを掛け合わせた空間インテリジェンスの研究・実装に取り組む株式会社MESON（東京都中央区、代表取締役社長：小林佑樹、読み：メザン、以下MESON）は、マツダ株式会社（以下マツダ）独自のCO2回収技術「Mazda Mobile Carbon Capture（マツダ モバイル カーボン キャプチャー）」の仕組みや循環の価値をイベント来場者に直感的に伝えるため、Apple Vision Proを活用した没入型コンテンツ「MAZDA Carbon Cycle Journey」の企画・体験設計・デザイン・開発を行いました。

なお、本コンテンツは、2026年6月5日（金）～7日（日）に富士スピードウェイで開催された「スーパー耐久シリーズ2026 第3戦 富士24時間レース」にて展示が行われ、今後2026年7月25日（土）～26日（日）開催のTOKYO GX ACTION 2026や、2026年10月3日（土）～4日（日）開催のMAZDA FAN FESTA 2026 at FUJI SPEEDWAYにて展示が予定されています。

■本リリースのポイント

- マツダ独自のCO2回収技術「Mazda Mobile Carbon Capture」の価値を伝えるブランド体験コンテンツ「MAZDA Carbon Cycle Journey」をMESONが企画・制作- 体験者自らがCO2となり循環の輪のなかを旅することで、排出ガス中のCO2が回収され、資源循環へつながっていくプロセスを体験できる構成を設計- Apple Vision Proを活用し、通常展示では見えにくい車両内部や回収装置内の仕組みを空間的に可視化

■開発の背景

マツダは、マツダ独自のCO2回収技術「Mazda Mobile Carbon Capture」（MMCC）を用いて走行中の排出ガスからCO2を回収し、回収したCO2を燃料やカーボン素材などに再資源化することで、カーボンネガティブなモビリティの実現を目指しています。

同技術は、排出ガス中のCO2を回収装置で吸着・貯蔵し、将来的な資源循環へつなげていく構想を含むものです。しかし、車両内部や回収装置内で起きているプロセス、回収されたCO2がどのような循環につながり得るのかは、パネル展示や口頭説明などの従来の方法では体験者に具体的にイメージしにくい側面があります。

そこでMESONは、マツダが目指す未来像を来場者が自分ごととして捉え、環境技術への関心や理解を深めるきっかけをつくるため、「CO2の視点で旅をする」という体験シナリオを設計しました。見えない技術を知るだけでなく、CO2の動きや循環の広がりを空間の中でたどることで、マツダの取り組みを身体的に理解できるブランド体験として「MAZDA Carbon Cycle Journey」を企画・制作しました。

■「MAZDA Carbon Cycle Journey」について

「MAZDA Carbon Cycle Journey」は、体験者がCO2の視点となり、排出ガス中のCO2が回収され、循環へ向かう流れをたどる没入型ブランド体験コンテンツです。

体験内では、CO2排出の問題提起から、Mazda Mobile Carbon Captureの紹介、回収装置内部でCO2が吸着・貯蔵される様子、さらに回収されたCO2が社会や資源循環へとつながっていく可能性までを、ひとつの体験シナリオとして構成しています。

Apple Vision Proを活用することで、通常は見ることのできない車両内部や回収装置内の仕組みを空間的に可視化し、来場者がマツダの環境技術を身体的な感覚を伴って理解できる体験を目指しました。

▼体験の特徴- CO2の視点から技術の仕組みをたどる没入体験

体験者自身がCO2の視点となり、排出ガス中のCO2がどのように回収されていくのかをたどります。技術の仕組みを説明として伝えるだけでなく、体験者をその流れの中に入り込むことで、マツダのCO2回収技術への理解を促します。

- 車両内部や回収装置内で起きていることを空間的に可視化

Mazda Mobile Carbon Captureに関わる仕組みを、空間表現によって可視化しました。排気経路に設置された回収装置の内部でCO2が吸着・貯蔵される様子など、平面の図解や映像だけでは伝わりにくいプロセスを立体的に表現しています。

- ミクロな技術からマクロな資源循環へ視点を広げる構成

回収装置内部のミクロな視点から、回収されたCO2が社会や資源循環へつながっていくマクロな視点へと体験者の視点を段階的に拡げることで、マツダが目指す未来像をCO2を起点とした循環のストーリーとしてデザインしました。

■体験者の反応

「MAZDA Carbon Cycle Journey」は、2026年6月5日(金)～7日(日)に富士スピードウェイで開催された「スーパー耐久シリーズ2026 第3戦 富士24時間レース」にて展示が行われました。

当日は、マツダの環境技術に関心を持つ来場者や、モータースポーツを楽しむファンなどおよそ330名が「MAZDA Carbon Cycle Journey」を体験し、体験者からは、「自分が動いていると錯覚するぐらい、没入感が大きかった」「こうした技術（Mazda Mobile Carbon Capture）で、社会を変えてほしい」といった反応が寄せられました。

■MESONの役割

MESONは本プロジェクトにおいて、企画、体験設計、デザイン、開発を担当しました。

マツダが持つCO2回収技術やブランドメッセージを、来場者が直感的に理解できる体験へと翻訳するため、「CO2になる」という視点、ミクロとマクロを行き来する体験導線、循環の価値を空間的に理解する構成を設計しました。

MESONはこれからも、XRとAIを掛け合わせた空間インテリジェンス技術の研究・実装を通じて、企業が持つ技術や思想、ブランドの価値を、生活者に伝わる体験として実装してまいります。

■今後の展示予定

「MAZDA Carbon Cycle Journey」は、2026年7月25日(土)、26日(日)に東京ビッグサイトで開催される「TOKYO GX ACTION」内、マツダブースにて展示が予定されています。

その後、2026年10月3日（土）、4日（日）開催のMAZDA FAN FESTA 2026 at FUJI SPEEDWAYでも展示を予定しています。

イベント詳細については以下の公式ページをご参照ください。

▼TOKYO GX ACTION 公式サイト

https://tokyo-gx-action.jp/

▼MAZDA FAN FESTA 2026 at FUJI SPEEDWAY 公式サイト

https://www.mazda.co.jp/brand/event/mff2026_fuji/

株式会社MESON

MESONは「まなざしを拡げる」をパーパスに掲げ、XRとAIを融合させた空間インテリジェンス技術の社会実装を目指すスタートアップです。

XRとAIの融合によって生まれる新しい体験価値の創出を支援し、課題探索の初期段階から企業と伴走します。PoCにおいては、体験効果を定量的に計測できる仕組みを備え、技術と事業の両面から実装と検証を支援しています。



会社名：株式会社MESON

代表：小林 佑樹

設立：2017年9月

所在地：東京都中央区 銀座8-17-5 THE HUB 銀座 OCT 317号

事業内容：拡張現実（AR）、及び仮想現実（VR）、人工知能（AI）技術を用いたサービス/プロダクトの企画、デザイン、開発

Webサイト：https://www.meson.tokyo/

X公式アカウント：https://twitter.com/MESON_TOKYO



▼取組事例一覧

https://www.meson.tokyo/cases/





■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社MESON

担当：熊谷 春香（くまがい はるか）

MAIL：pr@meson.tokyo