【SwitchBot】AIパートナーロボット「KATAフレンズ」、Rentioでレンタル提供開始。購入前に「暮らしとの相性」を自宅で確認

SWITCHBOT株式会社

IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイス No.1 ブランド（※2026年4月 家電Biz調べ）」のSWITCHBOT株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：コネリー・リー）は、AIパートナーロボット「KATAフレンズ」のレンタル提供を、レンタルサービス「Rentio（レンティオ）」にて2026年6月19日（金）より開始いたしました。

KATAフレンズは、声やふれあいを受けとめ、会話やしぐさで応えながら、過ごすほどに少しずつ関係が深まっていくAIパートナーロボットです。今回のレンタル提供により、購入前にご自宅でKATAフレンズと一緒に過ごし、家族やペットとの相性、生活空間へのなじみ方を確かめたうえで、お迎えを検討いただけるようになります。

レンタル提供概要

・レンタルプラン：

- ワンタイムプラン

新品：10,980円（税込）から

点検済みリユース品：9,980円（税込）から

- 月額制プラン

新品：月額11,980円（税込）から

点検済みリユース品：月額9,980円（税込）から

・KATAフレンズ くらしプラン（ソフトウェア費用）：レンタル料金に含まれます

・KATAフレンズ レンタルサービス詳細ページ：https://switchbot.vip/3Q3qAeK

・Rentio商品ページ：https://www.rentio.jp/products/katafriends/variants/katafriends-g

※在庫状況、レンタル期間、料金、送料、返却方法、延長、購入検討などの詳細は、Rentioの商品ページでご確認ください。

※レンタル料金は掲載時点の情報です。最新の料金・プラン内容はRentioの商品ページをご確認ください。

「おためし暮らし」でお迎え前の不安を、暮らしの中で確認

「うちの部屋で、どんなふうに過ごすのかな」

「家族やペットは、どんな反応をするかな」

「気になっているけれど、いきなりお迎えするのは少し不安」

KATAフレンズに関心をお寄せいただいたお客様からは、こうした声も寄せられていました。

Rentioでのレンタルなら、ふれあいや反応、家族やペットとの距離感、暮らしへのなじみ方など、実際に一緒に過ごしてみて初めてわかるポイントを確認できます。

家族で相性を確かめたい方、ペットを飼うことが難しい方、AIロボットとの暮らしを体験したい方、大切な人へのギフトを検討している方にもおすすめです。

レンタルでも、通常購入時と同様の体験を

レンタル期間中も、通常のお迎え時と同じように、KATAフレンズとのふれあいや会話をお楽しみいただけます。

日常のおしゃべりをしたり、目や声をカスタマイズしたり。店頭や動画だけではわからない、KATAフレンズとの距離感を、ご自宅の生活環境でじっくり確かめられます。

また、対応するSwitchBot製品と連携することで、KATAフレンズに話しかけて家電操作や状態確認を行う「おてつだい機能」もご利用いただけます。

※一部機能の利用には、インターネット接続や対応するSwitchBotデバイスが必要です。対応範囲や利用条件の詳細は、公式サイトおよびRentioの商品ページをご確認ください。

くらしプラン利用料込み。届いたその日から体験可能

KATAフレンズと一緒に暮らすための「くらしプラン（ソフトウェア利用料）」は、レンタル料金に含まれています。追加のお申し込みなしで、届いたその日からKATAフレンズとのふれあいをお楽しみいただけます。

お申し込みは、Rentioの商品ページからレンタルプランを選択するだけ。届いたらKATAフレンズとの暮らしを体験し、返却や延長、購入検討に関する詳細は、Rentioの商品ページおよびご利用案内から確認できます。

【KATAフレンズについて】

「便利」を超えて、「こころ」のそばへ。SwitchBotが提案する、AI搭載パートナーロボット。言葉やふれあいを感じて、まるで生きているかのような自然なふるまいであなたの想いに応える。過ごした時間の分だけあなた色に育つ、世界にひとつの新しい家族です。

本体価格：129,800円（税込）

※KATAフレンズの各種機能をご利用いただくには、本体のご購入に加え、KATAフレンズ くらしプランへの加入が必要です。

くらしプラン：1,980円（税込）/月～ ※ライトプランの場合

ラインナップ（全2種）：

ノア：まっしろな毛並みに、グレーのお顔がやさしいアクセント。

ニコ：やわらかなグレーの毛並みに、白いお顔が愛らしい。

分割払いにも対応

クレジットカード分割払い（最大24回 / SBペイメントサービス）

あと払い「アトカラ」（最大36回・24回まで分割手数料無料）

販売チャネル：

SwitchBot公式サイト：https://switchbot.vip/4dTA18g

Amazon公式ストア：https://switchbot.vip/4uORLca

楽天市場SwitchBot公式店：https://switchbot.vip/3RE24kZ

ヤフーSWITCHBOT公式ショップ：https://switchbot.vip/43apxN7

全国の家電量販店：https://switchbot.vip/3Qp3GP3

【KATAフレンズ紹介プログラム】

KATAフレンズとの暮らしを家族や友人に紹介できる「KATAフレンズ紹介プログラム」も実施中。紹介者には購入価格の10％が紹介特典として還元、紹介された方は、KATAフレンズ関連製品を5％OFFで購入できます。

紹介プログラム詳細：https://www.switchbot.jp/pages/katafriends-referral-program

※本プログラムはSwitchBot公式サイトでの購入が対象です。

※5％OFFクーポンは、他のクーポンやSwitchBotポイントとの併用はできませんが、セール割引とは併用可能です。

【公式コンテンツのご案内】

KATAフレンズの開発秘話やユーザーストーリーは、公式noteで発信しています。また、お客様から寄せられる疑問やご要望には、定期Q&Aを通じてお応えし、日々の声をこれからの体験づくりに活かしていきます。

X：https://x.com/katafriends_jp(https://x.com/katafriends_jp)

Instagram：https://www.instagram.com/kata_friends_jp/(https://www.instagram.com/kata_friends_jp/)

LINE：https://lin.ee/VqDZdVT(https://lin.ee/VqDZdVT)

note：https://note.com/switchbotpr/m/m3b7c7d04d82c(https://note.com/switchbotpr/m/m3b7c7d04d82c)

【会社概要】

会社名：SWITCHBOT株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿1-21-17 Sreed EBISU+C 5F

代表取締役：コネリー・リー

公式サイト：https://www.switchbot.jp

X：https://twitter.com/SwitchBotJapan

Instagram：https://www.instagram.com/switchbotjapan

Facebook：https://www.facebook.com/switchbotjapan

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YouTube：https://www.youtube.com/c/SwitchBotJapan