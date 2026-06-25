ACCESS、VLA（Vision-Language-Action）モデルを活用した遠隔ロボット制御実験を実施

株式会社 ACCESS

株式会社ACCESS（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：大石 清恭、以下、ACCESS）は、VLA（Vision-Language-Action）モデルを活用した遠隔ロボット制御実験を実施し、高品質な通信ネットワークを活用することで、一部のタスクで遠隔環境においてもローカル環境に近い応答性および動作品質を維持したロボット制御が確認できました。本実験は、将来的な遠隔作業支援や自律ロボット活用を見据えた研究開発の一環として実施したものです。

■背景

日本では少子高齢化の進展に伴い、

・熟練技術者の大量退職

・若手人材不足

・地方拠点の維持困難

・保守・点検コストの増加

・技術継承の課題など、

あらゆる産業の現場業務を取り巻く環境が大きく変化しています。こうした課題に対し、近年注目されているのがVLA（Vision-Language-Action）モデルです。VLAモデルは視覚（Vision）、言語（Language）、行動（Action）を統合的に扱うAI技術であり、人間の指示を理解しながら現場環境を認識し、自律的な行動を行うことができることから、こうした課題への解として期待されています。

人とAIが協調する次世代現場オペレーションのイメージ

■実験概要

ACCESSは、独自に学習したVLAモデルを搭載した推論サーバと遠隔地のロボットをネットワークで接続し、物体の把持・運搬タスクを実施しました。本実験では、ローカル環境（推論サーバ近接配置）と高品質光ネットワーク環境であるIOWN(R)（Innovative Optical and Wireless Network）オールフォトニクスネットワーク（APN）を介した遠隔接続環境を比較し、VLAモデルによるロボットの遠隔制御の実現可能性を検証しました。なお、IOWN APN環境の構築においては、NTT西日本株式会社の協力を得て実施しました。

実験で使用したアームロボット。VLAモデルを活用し、物体の把持・運搬（Pick and Place）タスクを実施

■実験結果

実験の結果、IOWN APNを用いた遠隔環境においても、一部のタスクではローカル環境に近い形でVLAモデルによるロボット制御が可能であることを確認しました。

具体的には、

・ローカル環境と比較しても安定したタスク実行が可能

・ロボット動作の滑らかさを維持

・制御遅延や動作停止の発生頻度を抑制

を確認しました。

特にVLAモデルによる遠隔制御では、映像取得・AI推論・ロボット制御が連携する処理特性上、通信遅延や揺らぎの影響を受けやすい一方で、本実験ではIOWN APNを用いることで遠隔環境においても一部タスクで、リアルタイムに連携するため、通信品質が操作性や作業効率に大きく影響することが確認されました。

■今後の展望

現在のVLAモデルは研究開発段階にあり、すぐに社会実装できるものではありません。

しかし将来的には、

・熟練技術者による遠隔作業支援

・複数拠点の集中管理

・危険作業の遠隔化

・半自律ロボットによる現場支援

・インフラ保守業務の効率化

などへの応用が可能であることから、少子高齢化の進む日本の現場業務の課題解決になりうると期待されています。

一方で、VLAモデルの社会実装にはAIモデルだけでなく、通信、IoT、クラウド、リアルタイム制御、遠隔操作、データ統合など多くの要素技術が必要となります。ACCESSは、VLAモデルを単なるロボット制御技術としてではなく、人手不足や技術継承といった社会課題の解決に向けた重要技術と位置付けています。

ACCESSは今後も、AI・通信・IoT・ロボティクスを組み合わせた研究開発に注力し、人とAIが協調する次世代現場オペレーションの実現を目指します。また、VLAモデルの社会実装に必要となる通信、IoT、クラウド、遠隔制御などの周辺技術を統合し、AIを実際の現場で活用できる仕組みづくりを推進してまいります。

■株式会社ACCESSについて

ACCESS（東証プライム：4813）は、1984年の設立以来、独立系ソフトウェア企業として、世界中の通信、家電、自動車、放送、出版、エネルギーインフラ業界向けに、モバイルおよびネットワークソフトウェア技術を核とした先進のITソリューションを提供しています。世界中で豊富な搭載実績を誇るモバイルソフトウェア、並びに市場実証済みのネットワークソフトウェアにおける開発力・ノウハウを活かし、現在、組み込みとクラウド技術を融合したDX／IoTソリューションの開発・事業化に注力しています。アジア、米国、ヨーロッパ地域の子会社を拠点に国際展開も推進しています。

https://www.access-company.com/

※ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

※その他、文中に記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。