ポケットサイン、北海道内全世帯約282万世帯対象の「道民生活応援ポイント（どうみんポイント）」給付で「北海道アプリ」を提供開始

ポケットサイン株式会社

ポケットサイン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：梅本滉嗣、以下「当社」）は、北海道が実施する「道民生活応援ポイント給付事業（物価高対策緊急支援事業）」において、道内全世帯約282万世帯を対象に給付される「どうみんポイント」の申請・受取・利用を支える「北海道アプリ」を、2026年6月25日より提供開始することをお知らせいたします。

本事業は、物価・エネルギー高などの影響を受けている道民の皆様の負担軽減の一助となるよう、食料品をはじめとした生活必需品等の購入に利用できるポイント等を道内の全世帯に給付するものです。申請方法は、スマートフォンのアプリによる申請または郵送による申請のいずれかです。

当社は、「物価高対策緊急支援事業」受託コンソーシアムの代表者として、本事業全体を取りまとめるとともに、マイナンバーカードを活用した本人確認、「どうみんポイント」の受け取り、道内取扱店舗での利用、民間ポイントへの交換などを可能にする「北海道アプリ」の開発・運用を担います。

申請から給付までの全体像

本事業では、対象となる世帯主の方に、申請受付開始にあわせてはがきで申請方法等を案内します。申請方法は、スマートフォンのアプリによる申請または郵送による申請のいずれかです。

アプリによる申請では、マイナンバーカードによる本人確認を行い、「北海道アプリ」上で取扱店舗にて利用できる5,500円相当のポイントを受け取ることができます。郵送で申請する場合は、5,000円相当のギフトカードを受け取ることができます。

「どうみんポイント」と「北海道アプリ」について

※道民生活応援ポイント給付事業における申請から給付までの流れ（イメージ）

「どうみんポイント」は、北海道が実施する「道民生活応援ポイント給付事業」において、対象となる世帯主の方が受け取ることができるポイントです。アプリによる申請では、取扱店舗で利用できる5,500円相当のポイントを受け取ることができます。

この「どうみんポイント」の申請・受取・利用をスマートフォン上で行うためのアプリが、「北海道アプリ」です。「北海道アプリ」は、目的別の機能をミニアプリとして追加できる設計を採用しており、「どうみんポイント」もその一つとして提供されます。ポイント利用や民間ポイントへの交換、お知らせ確認、アンケート回答などを一つのアプリ内で利用できるため、道民の皆様は必要な機能にスマートフォンから分かりやすくアクセスできます。

これにより、「北海道アプリ」は、「どうみんポイント」の申請・受取・利用から、北海道からのお知らせ確認、アンケート回答までを一つのアプリ内で提供し、北海道と道民の皆様をつなぐデジタル接点として活用できます。

アプリでのポイントの受取・利用・交換に対応

アプリによる申請では、対象となる世帯主の方が「北海道アプリ」から申請を行い、5,500円相当の「どうみんポイント」を受け取ることができます。取扱店舗でポイントを利用する際は、「北海道アプリ」から「どうみんポイント」ミニアプリを起動し、店舗に設置された二次元バーコードを読み取って支払います。

また、受け取ったポイントは、食料品をはじめとした生活必需品等の購入に利用できるほか、日頃の買い物などで広く使われている民間ポイントにも交換可能です。道内店舗での利用に加え、民間ポイント交換にも対応することで、道民の皆様の多様な利用ニーズに応える仕組みを提供します。

マイナンバーカードによる本人確認で、正確かつスムーズな給付を支援

※「北海道アプリ」ホーム画面、「どうみんポイント」の申請・受取イメージ。「北海道アプリ」で利用できる主なミニアプリ- どうみんポイント：「どうみんポイント」の受取と確認、取扱店舗での利用などができます。- 景品交換：受け取った「どうみんポイント」を、民間ポイントに交換することができます。- おしらせ：北海道からのお知らせなどを受け取ることができます。- アンケート：道民の皆様の意識調査や、アプリ利用に関するご意見の聴取などに活用できます。

「北海道アプリ」では、マイナンバーカードを活用した本人確認に対応しています。公的な本人確認情報を活用することで、対象となる世帯主であるかを適切に判定し、二重申請の防止にもつなげます。

アプリによる申請では、紙の申請書の記入や窓口への来庁を必要とせず、スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、自宅などから申請を完了できます。郵送申請のような書類審査や発送に伴う負担と待ち時間を抑え、対象者がよりスムーズにポイントを受け取れることも特長です。

また、自治体にとっても、マイナンバーカードによる本人確認を活用することで、本人確認にかかる作業や各種申請書類の処理、発送業務などの負担軽減が期待できます。道内全世帯約282万世帯を対象とする大規模な給付事業において、正確な対象者確認と迅速な給付を両立できることは重要なポイントです。

当社は、公的個人認証サービスにおけるプラットフォーム事業者として、マイナンバーカードを活用した確実な本人確認を支える基盤を提供しています。

取扱店舗での利用と、店舗側の運用支援

アプリで受け取った「どうみんポイント」は、道内の取扱店舗で利用できます。利用者は「北海道アプリ」から「どうみんポイント」ミニアプリを起動し、店舗に設置された二次元バーコードを読み取って支払金額を入力することで、日々の買い物にポイントを利用できます。

取扱店舗側では、店舗用の二次元バーコードの提示に加え、当社が提供する事業者向け・店舗向けの管理画面を通じて、取引履歴の確認、取引キャンセル、精算金額の確認など、日々の運用を支える機能を利用できます。ポイント取引実績は事務局で集計され、指定口座へ振り込まれる仕組みとなっており、店舗側の事務負担にも配慮されています。

当社は、道民の皆様が受け取ったポイントを身近な店舗で迷わず使えること、取扱店舗にとっても無理なく運用できることを重視し、地域の暮らしとお店の双方を支える仕組みづくりを進めてまいります。

受託コンソーシアム代表者として、事業全体を支援

本事業は、アプリの開発・提供だけでなく、対象世帯への案内、申請受付、郵送申請への対応、ポイント取扱店舗への対応、問い合わせ対応、周知など、多岐にわたる運営業務が伴う大規模な給付事業です。

当社は、受託コンソーシアムの代表者として、構成員である株式会社ニッセンレンエスコートおよび協力会社と連携しながら、道民の皆様へ確実に支援を届けるための体制づくりに取り組んでいます。アプリを利用する方、郵送による申請を希望する方、ポイントを取り扱う店舗の皆様それぞれにとって分かりやすく、安心して利用できる事業運営を推進してまいります。

コメント

北海道 経済企画課 ご担当者様 コメント

北海道における「道民生活応援ポイント給付事業」は、全国の都道府県で唯一、全世帯を対象としたポイント等を給付する事業です。「北海道アプリ」を通じた「どうみんポイント」の給付により、全道に迅速かつ確実に支援をお届けできると考えています。

この「北海道アプリ」を活用して、道民の皆様には、日頃ご利用の地元のお店などで、北海道産の食品などをご購入いただき、家計の負担軽減とあわせて、道内の事業者の皆様を応援していただくことで、道内経済の活性化に繋がることを期待しています。

ポケットサイン株式会社 代表取締役 梅本滉嗣 コメント

このたび、北海道が実施する「道民生活応援ポイント給付事業」において、受託コンソーシアムの代表者として本事業に携わる機会をいただきました。物価・エネルギー高の影響を受ける道民の皆様に、必要な支援をできるだけ分かりやすく、スムーズに届けることは、自治体DXに取り組む当社にとっても重要な取り組みです。

「北海道アプリ」では、マイナンバーカードを活用した本人確認により、正確性とスピードを両立しながら、「どうみんポイント」の申請・受取・利用をスマートフォン上で完結できる体験を提供します。道民の皆様にとって使いやすく、自治体にとっても円滑に運営できる仕組みを提供することで、大規模な給付事業を支えてまいります。

また、「北海道アプリ」は、必要な機能をミニアプリとして追加していくことで、給付事業にとどまらず、北海道からのお知らせ配信やアンケート、各種申請・手続き、暮らしに関わる幅広い住民サービスへ展開できる基盤です。今後も、北海道と道民の皆様をつなぐ地域プラットフォームアプリとしての発展に貢献してまいります。

本事業においても、構成員である株式会社ニッセンレンエスコート様および協力会社の皆様と連携しながら、道民の皆様に安心してご利用いただけるサービス運営に努めてまいります。

株式会社ニッセンレンエスコート ご担当者様 コメント

このたび、北海道が実施する事業に、受託コンソーシアムの構成員として携わる機会をいただきました。本事業は、物価・エネルギー高の影響を受ける道民の皆様の暮らしを支えるとともに、道内の取扱店舗での利用を通じて地域経済の活性化にもつながる重要な取り組みであると認識しております。

この広い北海道においてすべての世帯が対象とされる本事業に、弊社がこれまでクレジット事業や地域商品券事業等を通じて道内で培ってきた事業基盤や経験を活かして参画できることは、大変大きな意義を持つものであり、弊社が目指す姿として掲げている「地域とともに豊かな未来へ」を実践出来る貴重な取り組みであると考えております。道民の皆様や取扱店舗の皆様にとって分かりやすく、安心してご利用いただける事業運営に貢献してまいります。

ポケットサイン様および関係各社と連携しながら、本事業が円滑に進むよう努めてまいります。

事業概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110743/table/92_1_d9e1d38d98497a276139d73a6fa579a0.jpg?v=202606251152 ]



関連リンク

・道民生活応援ポイント給付事業の特設ページ：https://doumin-ouen.pref.hokkaido.lg.jp/

・道民生活応援ポイント給付事業に関する北海道庁ページ：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/255134.html

・「北海道アプリ」ダウンロードページ：https://h.p8n.jp

ポケットサインについて

ポケットサイン株式会社は、マイナンバーカードを活用したデジタルID基盤を軸に、自治体公式アプリ、防災、地域ポイント、電子申請、アンケートなど、行政サービスのデジタル化を支える各種サービスを開発・提供しています。住民利便性の向上と自治体業務の効率化の両立を目指し、自治体と住民をなめらかにつなぐデジタル基盤の実装に取り組んでいます。

今後もポケットサインは、自治体と住民をなめらかにつなぐデジタル基盤の提供を通じて、地域課題の解決と行政サービスの利便性向上に貢献してまいります。

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